ราคาน้ำมันอ่อนตัว ขณะที่หุ้นชิปฟื้นแรง หลังตลาดเริ่มปรับตัวรับความตึงเครียดล่าสุด

- หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในวันพุธ ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง เนื่องจากตลาดเริ่มปรับตัวต่อสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลาง
- เช้าวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.5% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้ดัชนี FTSE 100 จะยังคงอ่อนแอกว่าตลาด
- ฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปปรับตัวลดลง
- หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในวันพุธ ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง เนื่องจากตลาดเริ่มปรับตัวต่อสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลาง
- เช้าวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.5% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้ดัชนี FTSE 100 จะยังคงอ่อนแอกว่าตลาด
- ฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปปรับตัวลดลง
ข้อตกลงสันติภาพยังคงเปราะบาง
- หลังจากสร้างความกังวลให้ตลาดเมื่อวานนี้ด้วยการกล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว ประธานาธิบดี Donald Trump กลับเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า อิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลง แม้ฝ่ายเตหะรานจะยังไม่ได้ยืนยันเรื่องดังกล่าว
- ตลอดคืนที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่าน ขณะที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีบาห์เรนและคูเวต
- แม้อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายในกาตาร์ แต่ราคาก๊าซธรรมชาติกลับทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ในเช้าวันนี้
- นอกจากนี้ กาตาร์เปิดเผยว่าได้หารือกับรัฐบาลอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกผ่านการเจรจาทางการทูต
- ดังนั้น ในเวลานี้ ตลาดยังมองว่าสถานการณ์อาจไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ แม้อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันว่าต้องการทำข้อตกลง และยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีเชิงสัญลักษณ์ในวันสุดท้ายของพิธีศพผู้นำสูงสุด Ali Khamenei
- แม้เหตุการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เส้นทางสู่สันติภาพระยะยาวยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตลาดดูเหมือนจะสามารถรับมือกับความตึงเครียดในปัจจุบันได้
- ราคาน้ำมัน Brent เคลื่อนไหวบริเวณ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคยลงไปใกล้ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม การที่อิหร่านเรียกการโจมตีของสหรัฐฯ ว่าเป็น "เรื่องน่าสมเพช" ได้ช่วยชะลอแรงขายในตลาดน้ำมัน
- ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปี ลดลงประมาณ 6 จุดพื้นฐาน (bps) และลบกำไรไปกว่าครึ่งของการปรับขึ้นเมื่อวันพุธ
หุ้นชิปได้อานิสงส์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น
แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะสร้างความกังวล แต่วานนี้หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ กลับปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
- SanDisk เพิ่มขึ้น 6.7%
- CoreWeave พุ่ง 7.75%
- Broadcom ปรับขึ้นเกือบ 5%
หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในวันพุธ นักลงทุนได้หมุนเงินลงทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีบางส่วน และกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
สำหรับวันนี้ ฟิวเจอร์สของ Nasdaq บ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวขึ้นอีกประมาณ 0.8% ซึ่งมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่า Dow Jones ที่ร่วงลงมากกว่า 1% เมื่อวันพุธ แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง
FTSE 100 ถูกกดดันจาก AstraZeneca
เมื่อวันพุธ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดอันดับสองของตลาดสหรัฐฯ รองจากกลุ่มพลังงาน และแนวโน้มดังกล่าวอาจต่อเนื่องมาถึงวันนี้
อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวกลับไม่เป็นผลดีต่อดัชนี FTSE 100 ซึ่งสวนทางกับตลาดยุโรป โดยปรับตัวลดลงประมาณ 0.5%
สาเหตุหลักมาจากหุ้น AstraZeneca ที่ร่วงมากกว่า 8% หลังยารักษาโรคระบบประสาทชนิดหนึ่งของบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการทดลองระยะสุดท้ายสำหรับการรักษาโรคหัวใจ
ถือเป็นข่าวลบต่อ FTSE 100 เพราะ AstraZeneca มีน้ำหนักคิดเป็นประมาณ 8% ของดัชนี ทำให้ดัชนี FTSE 100 มีโอกาสฟื้นตัวได้ยากในระยะสั้น
ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เริ่มลดลง
รายงานการประชุม FOMC Minutes สะท้อนให้เห็นว่า ขณะนี้คณะกรรมการ Fed แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
- กลุ่มที่กังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้น
- กลุ่มที่กังวลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงาน
มุมมองที่แตกต่างกันนี้ช่วยสร้างสมดุลให้ตลาด เพราะสะท้อนว่า Fed กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงทั้งสองด้าน
หลังการเผยแพร่รายงานการประชุม ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ลดลงเหลือประมาณ 27%
ปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตลอดสัปดาห์นี้
มุมมองตลาด
ในวันนี้ หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ
ทั้ง SanDisk และ Nvidia ส่งสัญญาณบวกก่อนเปิดตลาด ขณะที่หุ้นกลุ่ม Hyperscaler อย่าง Microsoft และ Alphabet กลับอ่อนตัวลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
สะท้อนว่าการหมุนเวียนเงินลงทุนภายในธีม AI ยังคงดำเนินต่อไป
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลข ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (Initial Jobless Claims) จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ตลาดจับตา เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้าง จากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว
หากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมในระยะสั้น
GOLD - ปรับฐานเพื่อสะสมแรงขึ้นต่อ?
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