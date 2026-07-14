⬆️ราคาน้ำมันดีดตัวแรง หลังวิกฤตอิหร่านลุกลาม

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สอง จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นกว่า 2% ทดสอบบริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดช่องว่างราคาขาลง (Gap) ในช่วงวันที่ 12–15 มิถุนายน
สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ และแผนการของสหรัฐฯ
ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมเรือของอิหร่านที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้ว่าสหรัฐฯ จะระบุว่าจะทำหน้าที่รับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ แต่ Trump ยังประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบและได้รับการคุ้มครองดังกล่าว
ปฏิกิริยาของอิหร่าน
แม้จะเผชิญกับการปิดล้อมจากสหรัฐฯ อิหร่านยืนยันว่าจะเดินหน้าส่งออกทรัพยากรพลังงานสู่ตลาดโลกต่อไป พร้อมทั้งรายงานว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (Supertanker) จำนวน 2 ลำที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ภาพรวมตลาด
การตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ทำให้โอกาสในการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติในระยะสั้นลดลง ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำมันสำรองแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 หากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ ราคาน้ำมันอาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หากยังสามารถขนส่งน้ำมันได้ในวงจำกัด ราคามีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นสู่โซนอุปทานสำคัญบริเวณ 88–90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ
สต็อกน้ำมันดิบและปริมาณสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
US commercial inventories are the lowest since 2018, while strategic reserves are at their lowest since the 1980s. A further decline in inventories and reserves could raise concerns about energy security in the US, despite near-total self-sufficiency. It is worth noting, however, that the United States has served as a buffer for supplies to Asian countries.
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Brent crude chart on the D1 interval
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นมากกว่า 20% จากจุดต่ำสุดล่าสุดในช่วงต้นเดือน และกำลังเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ของคลื่นขาขึ้นที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน
โซนราคา 88–90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ได้รับแรงหนุนจากจุดต่ำสุดในระยะสั้นก่อนหน้า รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 คาบ (MA50)
ที่มา: xStation5
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