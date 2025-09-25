ฟิวเจอร์ส ทองแดง พุ่งกว่า 3%
ราคาทองแดงพุ่งแรง – ปัจจัยจากการปิดเหมืองและอุบัติเหตุ
-
ราคาทองแดงปรับขึ้น แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
-
ปัจจุบันยังห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 6%
ปัจจัยหลัก:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
อุบัติเหตุร้ายแรงที่เหมือง Grasberg Block Cave ในอินโดนีเซีย จำกัดการผลิต
-
การปิดเหมืองในเปรู (ผู้ผลิตทองแดงอันดับสองของโลก) จากข้อจำกัดของรัฐบาลและการประท้วงทางสังคม
-
ความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นจาก การเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
ผลลัพธ์:
-
นักลงทุนกังวลเรื่อง อุปทานทองแดงไม่เพียงพอ
-
ราคาทองแดงมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง อาจ แตะระดับสูงสุดใหม่ ในไม่ช้า
COPPER (D1): ตลาดทองแดงยังคง มีความผันผวนสูง จากปัจจัยอุปทานและความต้องการ
Source: xStation