อ่านเพิ่มเติม

ราคาทองแดงพุ่งแรง! 📈

08:24 25 กันยายน 2025

ฟิวเจอร์ส ทองแดง พุ่งกว่า 3%

ราคาทองแดงพุ่งแรง – ปัจจัยจากการปิดเหมืองและอุบัติเหตุ

  • ราคาทองแดงปรับขึ้น แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

  • ปัจจุบันยังห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 6%

ปัจจัยหลัก:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • อุบัติเหตุร้ายแรงที่เหมือง Grasberg Block Cave ในอินโดนีเซีย จำกัดการผลิต

  • การปิดเหมืองในเปรู (ผู้ผลิตทองแดงอันดับสองของโลก) จากข้อจำกัดของรัฐบาลและการประท้วงทางสังคม

  • ความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นจาก การเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียน

ผลลัพธ์:

  • นักลงทุนกังวลเรื่อง อุปทานทองแดงไม่เพียงพอ

  • ราคาทองแดงมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง อาจ แตะระดับสูงสุดใหม่ ในไม่ช้า

COPPER (D1): ตลาดทองแดงยังคง มีความผันผวนสูง จากปัจจัยอุปทานและความต้องการ

 

Source: xStation

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก