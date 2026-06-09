📉 ราคาทองคำร่วงลง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

- 👉 โลหะมีค่าเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย หลังจากปรับตัวลงอย่างหนัก โดยแรงกดดันยังคงมาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และราคาน้ำมันที่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
- 👉 โลหะมีค่าเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย หลังจากปรับตัวลงอย่างหนัก โดยแรงกดดันยังคงมาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และราคาน้ำมันที่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ยังคงเป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทองคำ
- ในวันจันทร์ ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อย โดยกลับขึ้นมาอยู่บริเวณประมาณ 4,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงไปแตะระดับ 4,270 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขาย
- ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันได้ลบกำไรส่วนใหญ่ที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้แรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้เริ่มจำกัดลงด้วย
- ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จ และมีรายงานว่าเขาได้เรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการตอบโต้ต่อการโจมตีล่าสุดของเตหะราน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป
- นักกลยุทธ์ Ed Yardeni มองว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลงสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระยะสั้น แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาว โดยประเมินว่าทองคำอาจปรับขึ้นไปแตะประมาณ 5,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นทศวรรษ
- ทองคำมีการปรับตัวลงรายวันรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม และเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ และยิ่งกดดันราคามากขึ้น
มุมมองทางเทคนิค (ทองคำ D1)
ราคาทองคำหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (บริเวณ 4,445 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงลบทางเทคนิค และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะกลาง
การเทขายรอบล่าสุดยังท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เสมอไป แม้จะมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์หลักกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นต่อธีมการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างต่อเนื่อง
Source: xStation5
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