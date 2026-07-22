SaaS ร่วงแรงเกินไปหรือไม่? Morgan Stanley มองว่าใช่

กลุ่มหุ้นซอฟต์แวร์ ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงธุรกิจ SaaS (Software as a Service) ปรับตัวตามหลังดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักมากกว่า 40% มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยผู้นำหลายรายในอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมากกว่า 60% จากจุดสูงสุด
- สถานการณ์นี้ค่อนข้างน่าประหลาดใจ เนื่องจากหากบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่กำลังแสดงสัญญาณอ่อนแออย่างชัดเจนผ่านผลประกอบการ ก็อาจอธิบายการปรับตัวลงได้ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
- ตลาดที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งบางครั้งมีพื้นฐานและแนวโน้มทางธุรกิจที่ยังน่ากังขา โดยคาดหวังการเติบโตที่สูงกว่าที่สภาพตลาดหรือโมเดลธุรกิจของบริษัทอาจบ่งชี้ เป็นพฤติกรรมที่พบได้ค่อนข้างบ่อย
- ในทางกลับกัน นักลงทุนที่เทขายหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจำนวนมากจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกลไกตลาด หรือสะท้อนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก ก็เป็นสิ่งที่พบได้น้อยกว่า แต่ยังเกิดขึ้นเป็นระยะ
- อย่างไรก็ตาม การนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้กับทั้งอุตสาหกรรม แม้ว่าผลประกอบการยังแข็งแกร่ง และทำให้มูลค่าหุ้นต่ำกว่าระดับที่แม้แต่แบบจำลองประเมินมูลค่าที่มองในแง่ลบที่สุดยังสะท้อน ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ปรากฏการณ์ที่กล่าวถึงนี้คือ “SaaS-o-calypse” ซึ่งหมายถึงแนวโน้มการเทขายหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยชื่อดังกล่าวมาจากโมเดลธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมนี้ นั่นคือ “Software as a Service”
Morgan Stanley ได้ให้ความสนใจกับปรากฏการณ์นี้แล้ว โดยเผยแพร่รายงานเชิงลึกและคำแนะนำจำนวนมากเกี่ยวกับบริษัท SaaS และอุตสาหกรรมโดยรวม
“ป้อมปราการทางธุรกิจและเส้นทางการเติบโต” (The Moat and the Journey)
- การเทขายหุ้นกลุ่ม SaaS ในปัจจุบันรุนแรงและหลุดออกจากปัจจัยพื้นฐานมากจนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการเก็งกำไรเกี่ยวกับการพัฒนา AI ในอนาคตอีกต่อไป (คำว่า “สมมติฐาน” ไม่ควรถูกใช้กับแนวทางแก้ปัญหาที่ยังไม่มีอยู่จริงในหลายกรณี)
- ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ได้ประเมินสถานการณ์ของตลาดกลุ่มนี้อย่างระมัดระวัง แต่มีความชัดเจน
- นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ระบุถึงหลายปัจจัยที่ทำให้ตลาดปรับลดมูลค่าหุ้น SaaS หนึ่งในนั้นคือระดับความเสี่ยงที่โมเดลธุรกิจอาจถูกคุกคามจาก AI และ “Agentic Intelligence”
- ในรายงาน นักวิเคราะห์อ้างถึงกรอบแนวคิด “Moat & Journey” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและอธิบายอย่างง่ายว่า โมเดลธุรกิจของบริษัทหนึ่ง ๆ สามารถถูกเลียนแบบ หรือลดความสำคัญลงได้ยากเพียงใด
- สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) Morgan Stanley มองว่ากลุ่มที่โดดเด่น ได้แก่ บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น Palo Alto และ Cloudflare, Microsoft, บริษัทคลาวด์บางราย เช่น Datadog และ Snowflake, Shopify รวมถึง ServiceNow
- กรณีของ ServiceNow มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากแม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้นำด้านการออกแบบและนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในภาคธุรกิจ พร้อมกับมีการเติบโตของกำไรแบบสองหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เพียงการถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “SaaS” ก็เพียงพอที่จะทำให้ราคาหุ้นสูญเสียมูลค่ามากกว่า 60% ภายในเวลาเพียง 1.5 ปี
ราคาหุ้น ServiceNow (กราฟ D1)
แม้โมเดลธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง โดยขณะนี้กำลังพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเอาไว้
ที่มา: xStation5
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญจากรายงานคือ ลักษณะวัฏจักรของตลาด โดยวัฏจักรปัจจุบันกำลังแสดงค่าที่อยู่ในระดับสุดขั้วในหลายด้าน
ประเด็นสำคัญของแนวคิดเรื่องวัฏจักรคือ มูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายผ่านภาคส่วน อุตสาหกรรม และบริษัทต่าง ๆ ตามแต่ละช่วงของวัฏจักรการลงทุน
โดยปกติแล้ว บริษัทซอฟต์แวร์และ SaaS มักจะอยู่ในช่วงท้ายของวัฏจักรดังกล่าว และครั้งนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นเดียวกัน
สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ผลประกอบการปัจจุบันของบริษัท SaaS อาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นหลัก ขณะที่การเติบโตของกำไรที่แท้จริงอาจยังรออยู่ในช่วงถัดไปของ “ยุคบูม AI”
เมื่อพิจารณาจากระดับมูลค่าหุ้นที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด Valuation การกลับเข้าสู่ระดับมูลค่าปกติของกลุ่มนี้ในช่วง 2–6 ไตรมาสข้างหน้า อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
Valuation สะท้อนมากกว่าคำพูด
ปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานดังกล่าวถือว่าสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทเกือบทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงในรายงานปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงการซื้อขายวันนี้ แม้ว่าตลาดโดยรวมจะปรับตัวขึ้น และบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันอังคารจะเป็นไปในเชิงบวก
สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความต่อเนื่องของแรงกดดัน รวมถึงความลึกของการปรับฐาน แต่ในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงการเลือกให้ความสำคัญกับข้อมูลบางประเภทอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อกลุ่มหุ้น SaaS
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
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