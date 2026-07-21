Samsung ก้าวเข้าสู่ยุค “Physical AI” และหุ่นยนต์ หุ้นพุ่งขึ้น 3% 🤖

Samsung Electronics (SMSN.UK) เข้าสู่ยุค “Physical AI” และหุ่นยนต์อย่างเป็นทางการ หุ้นพุ่งขึ้น 3%
Samsung Electronics ประกาศจัดตั้งหน่วยงานเชิงกลยุทธ์ใหม่อย่างเป็นทางการในชื่อ Robotics eXperience (RX) การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่า บริษัทเกาหลีใต้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้มองธุรกิจหุ่นยนต์เป็นเพียงโครงการวิจัยรองอีกต่อไป แต่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง
นักลงทุนตอบรับข่าวดังกล่าวอย่างคึกคัก โดยหุ้นของบริษัทในตลาดหุ้นโซลพุ่งขึ้นเกือบ 6.8% ขณะที่ Global Depositary Receipts (GDRs) ของ Samsung ที่ซื้อขายในตลาดลอนดอนปรับตัวขึ้น 3% ในวันนี้
นี่คือประเด็นสำคัญจากการประกาศครั้งนี้ และเหตุผลที่การตัดสินใจดังกล่าวมีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท:
การกำกับดูแลโดย CEO โดยตรง และการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ
- ฝ่าย RX จะไม่ใช่เพียงหน่วยงานย่อยอีกหนึ่งแห่งภายในโครงสร้างองค์กร แต่จะรายงานโดยตรงต่อ CEO อย่าง TM Roh ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญระดับสูงสุดของธุรกิจนี้ภายใน Samsung
- นอกจากนี้ Samsung ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมบริหารด้วยการแต่งตั้งบุคลากรสำคัญ โดยทีม Robotics Strategy Team จะอยู่ภายใต้การนำของ Lee Dong-kun ซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับผิดชอบด้านกลยุทธ์หุ่นยนต์ที่ Hyundai Motor Group รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาของ Boston Dynamics หลังจากที่ Hyundai เข้าซื้อกิจการ
- การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า Samsung ให้ความสำคัญกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริงในการผลักดันระบบเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
Physical AI เครื่องยนต์การเติบโตใหม่ของ Samsung
Samsung มุ่งเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid Robot) ที่ผสานซอฟต์แวร์ AI เข้ากับระบบกลไกขั้นสูง ซึ่งเรียกว่า “Physical AI”
กลยุทธ์ของ Samsung ใช้แนวทาง 2 ขั้นตอนที่ชัดเจน:
ระยะอุตสาหกรรม (Industrial Phase):
ในช่วงแรก หุ่นยนต์จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระดับระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน
ระยะผู้บริโภค (Consumer Phase):
ในระยะยาว เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในร้านค้าและบ้านเรือน เพื่อให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวัน
เงินลงทุนมหาศาล และการสร้าง “Data Factory”
- อัลกอริทึมควบคุมหุ่นยนต์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากโลกจริงจำนวนมหาศาล
- เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว Samsung มีแผนจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า “Data Factory” ภายในโรงงานที่เมือง Gumi ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมจริง
- โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนขนาดใหญ่ โดย Samsung มีแผนลงทุนสูงถึง 60 ล้านล้านวอน (ประมาณ 40.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในภูมิภาค Yeongnam ของเกาหลีใต้
- จากจำนวนดังกล่าว จะมีเงินลงทุนประมาณ 19 ล้านล้านวอน สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน Physical AI และโรงงานผลิตหุ่นยนต์ Humanoid โดยได้รับการสนับสนุนจาก Samsung SDS
- อย่างไรก็ตาม Samsung ไม่ได้จำกัดการลงทุนไว้เฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้น บริษัทมีแผนจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น เพื่อเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถและระบบนิเวศด้านนวัตกรรมขั้นสูงในแต่ละประเทศ
มุมมองสำหรับนักลงทุน
การปรับตัวขึ้นของหุ้น Samsung ทั้งในตลาดลอนดอนและโซลสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดกำลังมองว่าบริษัทกำลังก้าวจากช่วงประกาศแผนเข้าสู่ช่วงของการลงมือดำเนินการจริง
หลังจาก Samsung เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Rainbow Robotics เมื่อปีที่ผ่านมา การเปิดตัวฝ่าย RX ในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการกระจายแหล่งรายได้ แม้จะเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูงก็ตาม
Samsung ตระหนักว่าตลาดสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกำลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว ขณะที่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความเป็นวัฏจักร แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากกระแส AI ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มีศักยภาพมหาศาลในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
Samsung จึงกำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของยุค Physical AI และ Robotics ในอนาคต
เมื่อวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นของบริษัท จะพบว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงชัดเจน โดยหลังจากการปรับฐานล่าสุด ราคาสามารถหาแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณระดับ 4,406 และเส้น EMA 100 Period (เส้นสีม่วง)
ราคาล่าสุดได้ทดสอบขอบล่างของ Bollinger Bands ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 22 วัน พร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±2 โดยสัญญาณดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะ Oversold ในระยะสั้น และส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จากแท่งเทียนสีเขียวล่าสุด
ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยืนยันถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามา โดยฟื้นตัวจากบริเวณใกล้เขต Oversold (ประมาณ 30 จุด) และปัจจุบันกำลังปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 42.8
Source: xStation
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