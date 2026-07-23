หุ้น ServiceNow พุ่ง 7% หลังประกาศผลประกอบการ 🔼 ซอฟต์แวร์กำลังกลับมาเป็นขาขึ้นหรือไม่?

- รายได้แตะเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้
- กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดเกือบ 5%
- ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังการประกาศผลประกอบการ.
- รายได้แตะเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้
- กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดเกือบ 5%
- ราคาหุ้นพุ่งขึ้นราว 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังการประกาศผลประกอบการ.
ServiceNow พุ่ง 7% หลังงบไตรมาส 2 แข็งแกร่ง 🔼 AI หนุนซอฟต์แวร์องค์กรฟื้นตัว
หุ้น ServiceNow ปรับตัวขึ้นราว 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดทั้งด้านรายได้และกำไร พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากธุรกิจ Subscription เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ สะท้อนความต้องการซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงแข็งแกร่ง
ผลประกอบการดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวคิด “SaaSpocalypse” ที่มองว่า AI เชิงสร้างสรรค์อาจลดความต้องการซอฟต์แวร์ SaaS แบบดั้งเดิม
ตัวเลขสำคัญ
- รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.99 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.93 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.90 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.86 ดอลลาร์
- ServiceNow ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ Subscription ปี 2026 เป็น 15.755–15.770 พันล้านดอลลาร์
- มูลค่าสัญญารายปีจากผลิตภัณฑ์ AI (AI ACV) ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ แล้ว
- ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 7% หลังประกาศผลประกอบการ และกลับมายืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์
AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต
- ServiceNow เดินหน้าขยายแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กร ผ่านการเปิดตัว AI agents ในหลายส่วนงาน เช่น IT, ความปลอดภัยไซเบอร์, CRM และ HR โดยบริษัทระบุว่า AI ACV แตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์เร็วกว่าที่คาดไว้
- ฝ่ายบริหารคาดว่า AI ACV จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 และผลิตภัณฑ์ AI จะคิดเป็นประมาณ 30% ของมูลค่าสัญญารายปีทั้งหมดภายในปี 2030
- ขณะเดียวกัน เครื่องมืออย่าง AI Control Tower และ AI สำหรับระบบ ITSM สามารถแก้ไขคำขอบริการได้แล้วราว 80–85% โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาดำเนินการ
ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้อีกครั้ง
- นี่เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ที่ ServiceNow ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ Subscription โดยคาดว่ารายได้ปี 2026 จะเติบโตประมาณ 21% เมื่อคิดในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
- ในไตรมาส 2 รายได้ Subscription เพิ่มขึ้น 23% YoY แตะ 3.88 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (RPO) เพิ่มขึ้น 22% แตะ 29 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทยังคงเป้าหมายอัตรากำไรจากการดำเนินงานทั้งปีที่ 31.5% และอัตรากระแสเงินสดอิสระที่ 35%
AI องค์กรกำลังท้าทายแนวคิด “SaaS Apocalypse”
- CEO Bill McDermott ระบุว่า บริษัทยังไม่เห็นวงจรการขายในองค์กรที่ยาวนานขึ้น แม้ลูกค้าจะเพิ่มการลงทุนด้าน AI
- ServiceNow มองว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงการเข้าถึงโมเดล AI แต่ต้องการโซลูชันที่สามารถ ทำงานอัตโนมัติและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ซึ่งช่วยเสริมบทบาทของบริษัทในฐานะแพลตฟอร์มเชื่อมต่อ AI เข้ากับการดำเนินงานประจำวันขององค์กร
- บริษัทยังคงขยายความร่วมมือกับ Microsoft, NVIDIA และ Accenture รวมถึงต่อยอดแพลตฟอร์มหลังการเข้าซื้อกิจการของ Moveworks และ Armis
ServiceNow แสดงให้เห็นว่า AI เริ่มสร้างผลตอบแทนที่จับต้องได้
- ประเด็นสำคัญจากการรายงานผลประกอบการครั้งนี้คือ ServiceNow ไม่ได้ขายเพียงสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI แต่กำลังนำเสนอ โซลูชัน AI สำหรับองค์กรที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบ AI สำหรับ ITSM สามารถลดเวลาการแก้ไขปัญหาจากสูงสุดราว 2 วัน เหลือประมาณ 20 นาที และจำนวนลูกค้าที่ใช้งาน Agentic AI ในระบบจริงเพิ่มขึ้น 9 เท่าในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
- สิ่งนี้เริ่มสะท้อนผ่านรายได้ โดย AI ACV ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว และบริษัทตั้งเป้าเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ AI ใหม่สามารถเพิ่มระดับราคาขายได้ราว 20–30%
- ฝ่ายบริหารย้ำว่าลูกค้ากำลังจ่ายเงินเพื่อ “ผลลัพธ์” ไม่ใช่จำนวนโทเคน ซึ่งอาจช่วยปกป้องอัตรากำไรและสร้างความได้เปรียบเหนือผู้ให้บริการ AI ที่มีเพียงโมเดลหรือเครื่องมือเดี่ยว
ราคาหุ้น ServiceNow (กรอบเวลา D1)
หุ้น ServiceNow ฟื้นตัวแรงหลังประกาศงบ แต่ยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 60%
แม้ราคาหุ้นเปิดใกล้ระดับ 105 ดอลลาร์ แต่ยังต้องปรับขึ้นอีกราว 20% เพื่อกลับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญทางเทคนิค
Source: xStation5
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