SILVER พุ่งทะลุ $59 ดึงดูดเงินทุนกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ทองคำยังอยู่ใต้เงาของโลหะน้องใหม่

การซื้อกลับเข้ามาในตลาดโลหะมีค่าอย่างชัดเจนในวันนี้ โดย เงิน (Silver) เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุด หลังราคาทะลุแนวต้านเดิมบริเวณ $58 ต่อออนซ์ และขยับขึ้นเหนือระดับ $59 พร้อมปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5%
ความแข็งแกร่งของราคาเงินเกิดจากหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนพร้อมกัน นักลงทุนกลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโลหะมีค่าอีกครั้ง ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง และความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางในระยะข้างหน้า
นอกจากนี้ เงินยังได้รับแรงหนุนจากบทบาทด้านอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากทองคำ โดยเงินไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
แหล่งที่มา: xStation5
การทะลุผ่านระดับ $59 ยังมีความสำคัญในเชิงเทคนิคอีกด้วย ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โซนราคา $58–59 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มีแรงขายเข้ามากดดัน การทะลุผ่านกรอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มกลับมาควบคุมตลาด และอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไป โดยเฉพาะบริเวณ $60 และระดับที่สูงกว่า
ขณะเดียวกัน ทองคำก็ได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลหะมีค่าเช่นกัน แต่การเคลื่อนไหวยังคงเป็นไปอย่างจำกัดมากกว่า ทองคำยังคงได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางเทคนิคก่อนหน้า และจำเป็นต้องผ่านแนวต้านสำคัญหลายระดับก่อนที่จะยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างชัดเจน
แหล่งที่มา: xStation5
การเคลื่อนไหวในวันนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เงิน (Silver) ทำผลงานโดดเด่นกว่าทองคำ นักลงทุนกำลังโยกเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่ไม่เพียงช่วยป้องกันความไม่แน่นอนในตลาด แต่ยังเป็นโลหะที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม
การยืนเหนือระดับ $59 จะเป็นสัญญาณสำคัญในการประเมินว่า การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง
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