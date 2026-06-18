ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง หลัง SNB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยอัตราดอกเบี้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ควรเน้นว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของสวิตเซอร์แลนด์จะเกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0% และในขณะนี้ แม้อัตราเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ยังไม่มีแรงกดดันให้ต้องปรับลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังคงอยู่ห่างจากกรอบบนของเป้าหมายเงินเฟ้อพอสมควร
แม้ว่าสงครามในอิหร่านจะทำให้ราคาพลังงานนำเข้าเพิ่มขึ้นชั่วคราว และดันอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมขึ้นไปที่ 0.6% แต่ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงอยู่ในระดับต่ำของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 0–2% อย่างสบาย
สวิตเซอร์แลนด์พึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีระบบไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานนิวเคลียร์ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งช่วยปกป้องเศรษฐกิจในประเทศจากแรงกระแทกราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าฝั่งยูโรโซน ประเด็นหลักที่ผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญยังคงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของฟรังก์สวิส และความเสี่ยงจากการแข็งค่ามากเกินไปท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
การคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาค
- SNB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเล็กน้อยในระยะสั้นและระยะกลาง:
- เงินเฟ้อ: ธนาคารคาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6% ในปี 2026 (เพิ่มจาก 0.5% ในประมาณการเดือนมีนาคม) และ 0.6% ในปี 2027 (เพิ่มจาก 0.5% เช่นกัน) สำหรับปี 2028 คาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.7% (จากเดิม 0.6%) และไตรมาสแรกของปี 2029 คาดไว้ที่ 0.8%
- การเติบโตของ GDP: คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงไม่เปลี่ยนแปลง SNB คาดว่าเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์จะเติบโตประมาณ 1.0% ในปี 2026 และ 1.5% ในปี 2027
ถ้อยแถลงจากคณะกรรมการ SNB ในการประชุม
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร SNB ได้ส่งสัญญาณสำคัญดังนี้:
Martin Schlegel (ประธาน SNB):
- “หากจำเป็น เราพร้อมเพิ่มการแทรกแซงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อชะลอการแข็งค่าของฟรังก์สวิสอย่างรวดเร็วและมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นภัยต่อเสถียรภาพด้านราคาในสวิตเซอร์แลนด์”
- “เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อในระยะกลางแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการประเมินนโยบายการเงินครั้งก่อน”
- “เงินเฟ้อในช่วง 0–2% ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม” และ “ไม่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงว่าควรอยู่ตรงจุดใดภายในกรอบดังกล่าว”
เขายังระบุด้วยว่าสภาวะการเงินในปัจจุบันอ่อนกว่าช่วงเดือนมีนาคม และธนาคารยังไม่เห็นผลกระทบแบบรอบสองในสวิตเซอร์แลนด์
Antoine Martin (สมาชิกคณะกรรมการ SNB):
เขาชี้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเปราะบาง พร้อมเสริมว่าเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป
Attilio Tschudin (สมาชิกคณะกรรมการ SNB):
เขาระบุว่าตัวชี้วัดเศรษฐกิจภายในประเทศสะท้อนการฟื้นตัวที่มั่นคง แต่ความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์มาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
มุมมองต่อ EUR/CHF และ USD/CHF
EURCHF
หลังจากการประกาศผลการประชุม ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร โดยลดลงราว 0.2%–0.3% มาอยู่ที่ประมาณ 0.9215 EUR/CHF นับตั้งแต่ช่วงฟรังก์แข็งค่ารุนแรงในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม (จากสงครามอิหร่าน) การสื่อสารของ SNB ที่เน้นความพร้อมในการแทรกแซงได้ช่วยกดดันค่า CHF อย่างต่อเนื่อง โซนอุปทานสำคัญของคู่เงินนี้อยู่บริเวณ 0.9220–0.9250
USDCHF
การลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่แวร์ซายส์เมื่อวันพุธ โดยประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีอิหร่าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความตึงเครียดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน ส่งผลให้ความต้องการถือครองฟรังก์สวิสในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวและการทรงตัวของอัตรา EURCHF และ USDCHF
อย่างไรก็ตาม จากการที่ Martin Schlegel ประกาศความ “พร้อมในการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้น” หากเกิดความผันผวน นักลงทุนต้องคำนึงว่า SNB กำลังจำกัดศักยภาพการแข็งค่าของฟรังก์อย่างมีนัยสำคัญ การพยายามแข็งค่าของ CHF อย่างรวดเร็วมีแนวโน้มจะถูกธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ขายออกอย่างเด็ดขาด ซึ่งช่วยสร้าง “แนวรับระยะยาว” ที่ชัดเจนให้กับอัตรา EURCHF และ USDCHF
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