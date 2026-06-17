SpaceX ร่วงกว่า 10% หลังทำจุดสูงสุด เป็นสัญญาณการพักฐานหรือไม่?

SpaceX ปรับฐานกว่า 10% หลังทำจุดสูงสุด สัญญาณว่าความร้อนแรงกำลังลดลง?
- นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) หุ้น SpaceX เคยปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 66% จากราคา IPO และแตะระดับสูงสุดบริเวณ 225 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัททะยานขึ้นสู่กลุ่ม 6 บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลาแห่งความคึกคักในระยะแรก ราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเคยร่วงต่ำกว่าระดับ 200 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง
- สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนตั้งคำถามสำคัญว่า นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากระแสความร้อนแรงของ SpaceX กำลังเริ่มจางลง หรือเป็นเพียงแรงขายทำกำไรตามปกติหลังจากราคาปรับตัวขึ้นแรงเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ
แรงขายทำกำไรเริ่มปรากฏชัด
- ต้องยอมรับว่า SpaceX ถือเป็นหนึ่งในการทำ IPO ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบหลายปี ทั้งในด้านมูลค่าการระดมทุนและการตอบรับจากตลาดหลังเข้าซื้อขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลค่าบริษัทถูกผลักดันขึ้นอย่างต่อเนื่อง การถกเถียงเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่า ความคาดหวังด้านการเติบโตในอนาคตได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้วเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผลประกอบการในปัจจุบันอาจยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับมูลค่าตลาดมหาศาลดังกล่าวได้ทั้งหมด
- นอกจากนี้ หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลาอันสั้น การขายทำกำไรจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะรักษาผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่ารับความเสี่ยงเพิ่มเติมในระดับราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนและการปรับฐานระหว่างทางอาจยังเกิดขึ้นเป็นระยะในอนาคต
- ตลาดอาจเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อ SpaceX เปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนหลังการเข้าตลาด
ลงทุนมหาศาล แต่ผลลัพธ์ต้องตามมาให้ทัน
- เมื่ออุตสาหกรรม AI เริ่มเข้าสู่ช่วงที่เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักลงทุนไม่ได้มองเพียงการเติบโตของรายได้อีกต่อไป แต่ต้องการเห็นว่าการลงทุนจำนวนมหาศาลจะสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรจริงได้เมื่อใด
- ในบริบทนี้ ข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ระหว่าง SpaceX กับ Alphabet และ Anthropic ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก เพราะสะท้อนว่าการลงทุนของบริษัทเริ่มมีโอกาสสร้างรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต
- อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง SpaceX ยังคงเดินหน้าลงทุนด้วยความเร็วสูง บริษัทใช้เงินประมาณ 12.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2025 และลงทุนเพิ่มเติมอีก 7.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 เพียงไตรมาสเดียว
- แม้การใช้จ่ายในระดับนี้จะแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในการเป็นผู้นำตลาด แต่ก็สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต
- ในความเป็นจริง โครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI มักต้องใช้เวลาหลายปีหรืออาจนานกว่าทศวรรษกว่าจะคืนทุนได้ นั่นหมายความว่านักลงทุนต้องยอมแลกความเสี่ยงระยะสั้นกับศักยภาพการเติบโตระยะยาว ซึ่งไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่จะพร้อมรอคอย โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงและต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความกังขาต่อเป้าหมาย “ครองอวกาศ”
- แม้ตลาดจะคาดหวังสูงต่ออนาคตของ SpaceX แต่หลายโครงการที่บริษัทนำเสนอในหนังสือชี้ชวนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในเชิงพาณิชย์
- แนวคิดการลงทุนใน SpaceX ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า หากมีบริษัทใดสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานเหล่านี้ให้เป็นจริงได้ บริษัทนั้นก็คือ SpaceX
- ในทางปฏิบัติ SpaceX มีผลงานที่น่าประทับใจ บริษัทดำเนินการปล่อยจรวดมากกว่า 80% ของภารกิจปล่อยยานอวกาศทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเครือข่ายดาวเทียมขนาดใหญ่และเทคโนโลยีจรวดใช้ซ้ำ ซึ่งช่วยลดต้นทุนภารกิจอวกาศได้อย่างมีนัยสำคัญ
- อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมต้นทุนและความเสี่ยงสูง แม้แต่ SpaceX เองก็ยอมรับในหนังสือชี้ชวนว่า โครงการสำคัญหลายโครงการอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
- ตัวอย่างที่ชัดเจนคือแผนการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในวงโคจร ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มดำเนินการเร็วที่สุดในปี 2028 การทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงจำเป็นต้องอาศัยความสำเร็จของจรวด Starship ในการขนส่งดาวเทียมและอุปกรณ์จำนวนมหาศาลสู่อวกาศ รวมถึงต้องผ่านอุปสรรคด้านเทคนิค กฎหมาย และการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายขั้นตอน
- แม้ทุกเงื่อนไขจะเป็นไปตามแผน แต่โครงการก็ยังมีความเสี่ยงสูง โดยก่อนหน้านี้เพียงสองปี องค์การอวกาศยุโรป (ESA) เคยประเมินว่าศูนย์ข้อมูลในอวกาศอาจต้องใช้เวลาอีก 10-20 ปี กว่าจะกลายเป็นความจริงเชิงพาณิชย์ได้
- สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวกับความเป็นจริงทางธุรกิจยังคงมีอยู่มาก
ความคึกคักจบลงแล้วหรือยัง?
- แม้จะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น แต่ความสนใจใน SpaceX ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก
- ในวันแรกของการซื้อขายออปชัน มีการซื้อขายสัญญา Call Options เกือบ 1 ล้านสัญญา ส่งผลให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายออปชันคึกคักที่สุดในตลาด
- ที่น่าสนใจคือ เม็ดเงินเก็งกำไรยังคงมุ่งไปทางฝั่งขาขึ้น นักลงทุนบางส่วนเปิดสถานะ Call Options จำนวน 1,500 สัญญาที่ราคาใช้สิทธิ 300 ดอลลาร์ และอีก 6,500 สัญญาที่ราคาใช้สิทธิ 325 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความเชื่อว่าหุ้นอาจยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น
- อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดอาจอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม เมื่อ SpaceX เปิดเผยงบการเงินฉบับแรกหลังเข้าตลาด
- รายงานดังกล่าวจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าการเติบโตของรายได้ กำไร และกระแสเงินสด สามารถรองรับมูลค่าปัจจุบันของบริษัทได้มากน้อยเพียงใด
- อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือแรงกดดันด้านอุปทานหุ้น หลังการประกาศผลประกอบการ ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน IPO จะสามารถขายหุ้นได้ประมาณ 7% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
- ที่สำคัญ ปริมาณหุ้นดังกล่าวมีขนาดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ถูกเสนอขายใน IPO เสียอีก ซึ่งอาจทำให้ตลาดเผชิญแรงขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนมากเลือกทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง
- ดังนั้น แม้แนวโน้มระยะยาวของ SpaceX จะยังได้รับการประเมินในเชิงบวก แต่ในระยะสั้นหุ้นอาจยังเผชิญแรงกดดันจากการปรับฐานได้
มุมมองทางเทคนิค: ระดับ 200 ดอลลาร์ยังสำคัญ
- การปรับตัวลงครั้งล่าสุดถือเป็นการปรับฐานครั้งที่สองนับตั้งแต่ช่วงหลัง IPO โดยราคาลดลงประมาณ 10-12% จากจุดสูงสุดล่าสุด
- สัญญาณดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแรงขายทำกำไรเริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากช่วงการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในระยะแรก
- หากราคาสามารถกลับขึ้นไปทะลุจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 225 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ก็อาจเปิดทางให้หุ้น SpaceX เดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อไป
- ในทางกลับกัน ระดับ 200 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญที่ฝั่งผู้ซื้อต้องปกป้องไว้ให้ได้ เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
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