SpaceX ร่วง 6% แม้ Wall Street แห่เปิดมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น 📉

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Citi เริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้น SpaceX ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)” และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินหลายแห่งที่เริ่มให้มุมมองเชิงบวกต่อ SpaceX ได้แก่:
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Deutsche Bank ตั้งราคาเป้าหมายที่ 255 ดอลลาร์
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Bank of America ตั้งราคาเป้าหมายที่ 235 ดอลลาร์
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Macquarie ตั้งราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์
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Clear Street ตั้งราคาเป้าหมายที่ 217 ดอลลาร์
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Mizuho ตั้งราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์
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นักวิเคราะห์มองว่า Starlink และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (AI Infrastructure) จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวที่สำคัญของ SpaceX
-
Citi เริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้น SpaceX ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)” และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินหลายแห่งที่เริ่มให้มุมมองเชิงบวกต่อ SpaceX ได้แก่:
-
Deutsche Bank ตั้งราคาเป้าหมายที่ 255 ดอลลาร์
-
Bank of America ตั้งราคาเป้าหมายที่ 235 ดอลลาร์
-
Macquarie ตั้งราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์
-
Clear Street ตั้งราคาเป้าหมายที่ 217 ดอลลาร์
-
Mizuho ตั้งราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์
-
นักวิเคราะห์มองว่า Starlink และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (AI Infrastructure) จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวที่สำคัญของ SpaceX
SpaceX ร่วงเกือบ 6% แม้ Wall Street มองบวก หลังเข้าดัชนี Nasdaq-100
หุ้น SpaceX (NASDAQ: SPCX) ปรับตัวลดลงเกือบ 6% ในวันนี้ สู่ระดับประมาณ 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่าจะได้รับมุมมองเชิงบวกอย่างมากจากธนาคารลงทุนรายใหญ่หลายแห่ง
ขณะเดียวกัน SpaceX ได้เข้าร่วมดัชนี Nasdaq-100 ในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ JPMorgan ประเมินว่าการเข้าดัชนีดังกล่าวอาจดึงดูดเงินทุนแบบ Passive Investment จากกองทุนที่ติดตามดัชนีได้ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์
Citi เริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้น SpaceX ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)” พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น และระบุว่า ในกรณีเชิงบวก หากโครงการ Starship สามารถถูกนำไปใช้งานในระดับขนาดใหญ่ได้สำเร็จ ราคาหุ้นอาจมีโอกาสทะลุ 900 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินอื่นที่เริ่มต้นบทวิเคราะห์เชิงบวก ได้แก่:
-
Deutsche Bank ราคาเป้าหมาย 255 ดอลลาร์
-
Bank of America ราคาเป้าหมาย 235 ดอลลาร์
-
Macquarie ราคาเป้าหมาย 250 ดอลลาร์
-
Clear Street ราคาเป้าหมาย 217 ดอลลาร์
-
Mizuho ราคาเป้าหมาย 200 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์มองว่า ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวของ SpaceX จะมาจาก Starlink, โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (AI Infrastructure) และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable Rockets)
ทำไมหุ้นร่วง แม้ข่าวส่วนใหญ่เป็นบวก?
การปรับตัวลงของ SpaceX วันนี้อาจดูสวนทางกับข่าวเชิงบวกจำนวนมาก โดยนอกจากการเข้าสู่ Nasdaq-100 แล้ว บริษัทยังสิ้นสุดช่วง IPO Quiet Period ซึ่งเปิดทางให้สถาบันการเงินรายใหญ่บน Wall Street สามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นมักเคลื่อนไหวตามรูปแบบคลาสสิกที่เรียกว่า “Buy the rumor, sell the news” หรือ “ซื้อจากข่าวลือ ขายเมื่อข่าวเกิดขึ้นจริง”
การเข้าร่วม Nasdaq-100 เป็นข้อมูลที่ตลาดรับรู้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว และอาจถูกสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นไปก่อนหน้า หลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนมากจึงอาจเลือกขายทำกำไร
Wall Street มอง SpaceX ยังมี Upside อีกมาก
มุมมองระยะยาวที่เป็นบวกที่สุดมาจาก Citi ซึ่งให้คำแนะนำ Buy พร้อมราคาเป้าหมาย 200 ดอลลาร์ หรือมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม Citi ระบุว่า ราคาเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้สะท้อนมูลค่าสูงสุดของบริษัท แต่เป็นเพียงจุดหมายระยะกลางบนเส้นทางสู่การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นในอนาคต
ตามมุมมองของ Citi SpaceX กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บริษัท โดยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากสองเทรนด์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ของทศวรรษหน้า ได้แก่:
-
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลก
-
โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure)
ในกรณีที่เป็นบวกที่สุด Citi เชื่อว่าการเปิดตัวและใช้งาน Starship ในระดับขนาดใหญ่ อาจสนับสนุนมูลค่าหุ้นที่สูงกว่า 900 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในอนาคต
นักวิเคราะห์หลายแห่งเริ่มให้มุมมอง Bullish ต่อ SpaceX
Citi ไม่ใช่สถาบันเดียวที่มีมุมมองเชิงบวก โดย Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street และ Mizuho ต่างเริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำเทียบเท่า Buy
ราคาเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 200–255 ดอลลาร์
ในบรรดาธนาคารลงทุนรายใหญ่ Deutsche Bank ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 255 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อน Upside เกือบ 70% จากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากของการประเมินมูลค่า โดยราคาเป้าหมายในตลาดอยู่ในช่วงประมาณ 62–310 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับมูลค่าระยะยาวของบริษัท
มุมมองที่ระมัดระวังที่สุดมาจาก MoffettNathanson ซึ่งเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Neutral เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประมาณการทางการเงินระยะยาว
AI, Starlink และ Starship คือเครื่องยนต์เติบโตรอบใหม่
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า จุดแข็งของ SpaceX อยู่ที่:
-
การควบคุมห่วงโซ่การผลิตภายในบริษัท (Vertical Integration)
-
เทคโนโลยีจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
-
ตำแหน่งผู้นำของ Starlink ในตลาดอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
Deutsche Bank ระบุว่า การรวมกันของการพัฒนาจรวดภายในบริษัท การผลิตดาวเทียม และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ทำให้ SpaceX มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก
ธนาคารยังมองว่า SpaceX อาจกลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI รายสำคัญในอนาคต ไม่เพียงผ่านศูนย์ข้อมูลบนโลก แต่ยังรวมถึงแนวคิดด้าน Orbital Computing Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานประมวลผลในอวกาศ
ด้านผลประกอบการยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดย SpaceX มีรายได้ประมาณ 19.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้บริษัทอาจเติบโตประมาณ 95% ในปีนี้ ทำให้ SpaceX เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุด
ตลาดยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องจับตา
แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมีมุมมองเชิงบวก แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่
ปัจจัยสำคัญที่สุดของเรื่องราวการลงทุนระยะยาวคือ ความสำเร็จของ Starship ในเชิงพาณิชย์
หากสามารถใช้งานในระดับขนาดใหญ่ได้สำเร็จ Starship จะช่วยลดต้นทุนการปล่อยจรวดอย่างมาก และเปิดโอกาสให้ SpaceX ขยายธุรกิจด้าน:
-
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
-
โครงสร้างพื้นฐานในอวกาศ
-
บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในหลายธุรกิจ รวมถึงระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นหลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น แม้ข่าวเชิงบวกจะมีจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเสมอไป เนื่องจากความคาดหวังเชิงบวกจำนวนมากอาจถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้ว
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