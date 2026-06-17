การพุ่งขึ้นของ SpaceX ยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า $80

SpaceX ยังคงครองตลาดอย่างต่อเนื่องในวันอังคาร โดยปรับตัวขึ้นอีก 9% ส่งผลให้กำไรสะสมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 40% ขณะนี้บริษัทมีมูลค่าราว 2.78 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้า Amazon และห่างจาก Microsoft เพียงประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก
ทั้ง Amazon และ Microsoft ใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะก้าวขึ้นสู่ระดับ “ล้านล้านดอลลาร์” แต่ SpaceX ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น การพุ่งขึ้นครั้งนี้รุนแรงมาก แต่ในมุมมองของตลาด หลายฝ่ายมองว่าไม่ยั่งยืน โดยมูลค่าหุ้นตอนนี้สูงเกินไปอย่างอันตรายที่มากกว่า 150 เท่าของยอดขาย
SpaceX จำเป็นต้องสร้างการเติบโตให้รวดเร็วเพื่อรักษาระดับราคานี้ เพราะหุ้นถูกตั้งราคาแบบ “สมบูรณ์แบบ” (priced for perfection) หากผลประกอบการพลาดเป้า ตลาดอาจตอบสนองอย่างรุนแรงในทางลบ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ SpaceX ยังมีความซับซ้อนมากกว่านั้น
ข่าวที่บริษัทนำเงินราว 85,000 ล้านดอลลาร์จาก IPO ไปใช้ลงทุนทันทีผ่านการเข้าซื้อ Curser สะท้อนให้เห็นว่า SpaceX กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ด้านการเขียนโค้ด และยังบ่งชี้ว่ามูลค่าของบริษัทส่วนหนึ่งมาจาก “พลังทางเศรษฐกิจ” ที่สามารถนำไปใช้เข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายระบบนิเวศ AI ได้
ดังนั้น ดีล Curser ซึ่ง SpaceX มีสิทธิ์พิจารณามาหลายเดือน อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่คือเหตุผลที่หนุนให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นในวันอังคาร และหากนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง อาจเห็นความผันผวนด้านบวกเพิ่มเติมในอนาคต
ขณะนี้มีความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับ SpaceX ตั้งแต่ฝ่ายที่มองว่าบริษัทอาจกำลังเข้าสู่จุดสิ้นสุด ไปจนถึงฝ่ายที่เชื่อรวมถึง Elon Musk เอง ว่าบริษัทอาจสร้างรายได้ถึงระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคต ขณะที่ราคาหุ้นพุ่งสูง ความเสี่ยงของนักลงทุนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก
หนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญคือ ราคาที่นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อในตอนนี้ อาจเป็น “ราคาทางออก” ของนักลงทุน VC ที่ทำกำไรจาก IPO ไปแล้ว ข้อความที่ซ่อนอยู่คือ นักลงทุนควรระวังไม่ให้ขาดทุนในขณะที่ช่วยให้คนอื่นรวยขึ้น
บางมุมมองเปรียบ SpaceX เหมือนทองคำในไตรมาสแรก ซึ่งเคยพุ่งขึ้นไปถึง $5,400 ต่อออนซ์ก่อนจะปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำลดลง 6% ในเดือนล่าสุด แต่การพุ่งขึ้นของ SpaceX มีความรุนแรงกว่ามาก ดังนั้นหากเกิดการปรับฐาน อาจรุนแรงยิ่งกว่า
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น มูลค่าของ SpaceX ตอนนี้สูงกว่ามูลค่าทองคำทั้งหมดใน Fort Knox ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ราว 1.25–1.3 ล้านล้านดอลลาร์มากกว่าสองเท่า
การพุ่งขึ้นของ SpaceX ยังสวนทางกับตลาดเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงในวันอังคาร โดย Nasdaq 100 ลดลงมากกว่า 1% นำโดยหุ้นกลุ่มชิป เช่น Intel, Marvell, SanDisk, Broadcom และ Nvidia ซึ่งกำลังพักตัวหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องก่อนหน้า
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดย Brent crude ต่ำกว่า $80 ต่อบาร์เรล จากความคาดหวังว่าข้อตกลงยุติสงครามมีความเป็นไปได้สูง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และมีการหมุนเงินออกจากเทคโนโลยีไปยังกลุ่ม cyclical อื่น ๆ
โดยรวม แม้หุ้นเทคจะอ่อนตัว แต่หุ้นวัฏจักรยังคงแข็งแกร่ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงก่อนการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้
กราฟ 1: Brent crude oil
ที่มา: XTB
น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ต่ำกว่าระดับ $80 แล้ว!
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