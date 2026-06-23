SpaceX เจอแรงกดดันจากหนี้สิน 🚀📉

หุ้น SpaceX เผชิญแรงกดดัน หลังประกาศออกหุ้นกู้ชุดใหม่
- หุ้นของ SpaceX ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายวันจันทร์ โดยร่วงกว่า 7% หลังบริษัทประกาศแผนออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Unsecured Senior Notes) มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์
- บริษัทระบุว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้ระยะสั้น (Bridge Financing) รวมถึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
- ในเวลาเดียวกัน SpaceX เปิดเผยว่า ณ วันที่ 19 มิถุนายน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนยังคงจับตาสถานะทางการเงินของบริษัท โดยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Current Ratio) ของ SpaceX อยู่ที่ 1.2 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม แม้ว่าจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอวกาศก็ตาม
รายงานจากวอลล์สตรีทเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้น
- แรงขายในหุ้น SpaceX ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีรายงานวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนในสหรัฐฯ
- นักวิเคราะห์จาก KeyBanc ระบุว่า หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) มูลค่าปัจจุบันของบริษัทได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตระยะยาวไปมากแล้ว
- KeyBanc ยังคงมองว่า SpaceX เป็นผู้นำที่โดดเด่นในธุรกิจการปล่อยจรวดสู่วงโคจรและบริการดาวเทียม แต่ในมุมมองของบริษัทวิจัยดังกล่าว ระดับราคาปัจจุบันได้สะท้อนความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในอนาคตไว้เกือบทั้งหมดแล้ว
Starship ยังคงเป็นปัจจัยชี้ชะตา
- นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่า ปัจจัยความไม่แน่นอนที่สำคัญที่สุดสำหรับ SpaceX คือความคืบหน้าในการพัฒนาจรวด Starship
- Starship ถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink การลดต้นทุนการปล่อยจรวด และโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศในอนาคต
- ด้วยเหตุนี้ ผลการทดสอบบินครั้งที่ 13 ของ Starship ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายน จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้น SpaceX ในระยะต่อไป
SPXC.US (D1)
แม้ว่าหุ้น SpaceX จะมีประวัติการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างสั้น แต่กราฟราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบการสะสมกำลัง (Consolidation Channel) ระหว่าง 135 ดอลลาร์ และ 225 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากระดับ Fibonacci Retracement ราคาปัจจุบันยังคงอยู่บริเวณกึ่งกลางของกรอบดังกล่าว
จากแรงขายที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงแรงทำกำไรของนักลงทุนระยะสั้นและนักเก็งกำไร สถานการณ์พื้นฐาน (Base Case Scenario) ในระยะสั้นสามารถมองได้ว่าราคาอาจปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณแนวรับระหว่างระดับ Fibonacci Retracement 78.6% และ 100% ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปรับฐานในรอบนี้
หากราคาสามารถสร้างฐานได้ในบริเวณดังกล่าว ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั้ง
ที่มา: xStation5
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