SpaceX ร่วงหนัก… แต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนก

IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เปิดตัวที่ $135 วันที่ 12 มิถุนายน ก่อนพุ่งขึ้นแรงไปแตะ $225 ภายในหนึ่งสัปดาห์ จากแรงเก็งกำไรและความคาดหวังของตลาด ก่อนจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็วกลับมาบริเวณ $154 ภายใน 3 วัน
แรงกดดันมาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการออก Bond มูลค่า $20B เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ bridge loan มุมมองเชิงระมัดระวังจาก KeyBanc ต่อ valuation และโครงสร้าง free float ที่ต่ำเพียง 4.2% ทำให้ความผันผวนรุนแรงกว่าปกติ
ในมุม Smart Money Concept ราคากำลังลงมาทดสอบ Demand Zone บนกราฟ 4H ซึ่งเป็นจุดตัดสินทิศทางสำคัญ หากราคาหลุดโซนนี้ลงไป จะถือเป็น Change of Character ขาลง และเปิดทางไปสู่การทดสอบ Supply Zone ด้านบนในกรณีของแรงขายต่อเนื่อง
แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือไม่ไล่ตามข่าว แต่รอให้ราคายืนยันโครงสร้างก่อนเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนและ FOMO ในระยะสั้น
🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ
โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด
สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น
เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย
เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
1️⃣ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน
2️⃣ รอรับอีเมลยืนยันจาก XTB
3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี
💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น
⏰ โปรโมชันมีเวลาจำกัด รีบรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต!
👉 สมัครเลยตอนนี้
👉 ฝากเงินเพื่อรับโบนัส
Need help? ติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้ตลอดเวลา
📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global
☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)
📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)
Market Wrap: หุ้นกลุ่มกลาโหมถูกเทขายหนัก 🚨 Rheinmetall ร่วง 13%
สรุปตลาดภาคเช้า: ดัชนีเริ่มทรงตัวหลังแรงเทขาย 🔼 ตลาดจับตาผลประกอบการของ Micron (24.06.2026)
ตลาดกำลังหันหลังให้กับหุ้นเทคโนโลยีหรือไม่?
หุ้นเกาหลีถอยตัวลง กดดันบรรยากาศตลาดโลก 🚩 แล้ว US500 จะไปทางไหนต่อ?