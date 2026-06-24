  
20:00 · 24 มิถุนายน 2026

SpaceX ร่วงหนัก… แต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนก

IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เปิดตัวที่ $135 วันที่ 12 มิถุนายน ก่อนพุ่งขึ้นแรงไปแตะ $225 ภายในหนึ่งสัปดาห์ จากแรงเก็งกำไรและความคาดหวังของตลาด ก่อนจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็วกลับมาบริเวณ $154 ภายใน 3 วัน

แรงกดดันมาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการออก Bond มูลค่า $20B เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ bridge loan มุมมองเชิงระมัดระวังจาก KeyBanc ต่อ valuation และโครงสร้าง free float ที่ต่ำเพียง 4.2% ทำให้ความผันผวนรุนแรงกว่าปกติ

ในมุม Smart Money Concept ราคากำลังลงมาทดสอบ Demand Zone บนกราฟ 4H ซึ่งเป็นจุดตัดสินทิศทางสำคัญ หากราคาหลุดโซนนี้ลงไป จะถือเป็น Change of Character ขาลง และเปิดทางไปสู่การทดสอบ Supply Zone ด้านบนในกรณีของแรงขายต่อเนื่อง

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือไม่ไล่ตามข่าว แต่รอให้ราคายืนยันโครงสร้างก่อนเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนและ FOMO ในระยะสั้น

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