สรุปข่าวเช้า

- Wall Street ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแข็งแกร่ง (S&P 500: +1.5%, Nasdaq: +1.9%, DJIA: +1.9%, Russell: +3.86%) จากคำพูดเชิงผ่อนคลายของประธาน Fed Jerome Powell ซึ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อ ตลาดแรงงาน และเปิดทางสู่ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะนี้ ฟิวเจอร์ดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อย (US500: -0.05%) ขณะที่ EU50 ลดลง 0.2%
- ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ความเป็นไปได้ของ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ กำลังสร้างความเชื่อมั่นอย่างกว้างขวาง MSCI Asia Pacific Index เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.1% ขับเคลื่อนโดยการปรับตัวขึ้นของ จีน (HSCEI: +1.8%, Hang Seng: +1.7%) Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (+0.3%), Shanghai SE Composite (+0.72%), Kospi เกาหลีใต้ (+1%), และ Nifty 50 ของอินเดีย (+0.3%) อยู่ในแดนบวก ส่วน S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย แทบไม่เปลี่ยนแปลง
- จีนอาจเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงต่อสู้ ตามรายงานของ Securities Daily โดยอ้างจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักพัฒนาอสังหาฯ ของจีน ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (เช่น Vanke: +15%)
- ยอดขายปลีกในนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดใน Q2 2025 (+0.5%, คาดการณ์ -0.3%, ก่อนหน้า +0.8%) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เติบโตมากที่สุด (+4.6% q/q) ขณะที่กลุ่ม เภสัชกรรมและ “อื่นๆ” ลดลงมากที่สุด (-1.2% q/q)
- ใน ตลาด Forex: ดัชนีดอลลาร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการขายออกจากคำพูดของ Powell ในวันศุกร์ (USDIDX: +0.15%) สกุลเงินปลอดภัยปรับตัวลดลงมากที่สุด ได้แก่ เยนญี่ปุ่น (USDJPY: +0.25%) และ ฟรังก์สวิส (USDCHF: +0.2%) EURUSD ลดลง 0.14% อยู่ที่ 1.17 แรงต้านดอลลาร์สูงสุดมาจากสกุลเงิน Antipodean (AUDUSD: +0.05%, NZDUSD: +0.03%) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงเชิงบวก
- โลหะมีค่า ก็ปรับตัวลดลง: ทองคำ -0.2% อยู่ที่ $3,364, เงิน -0.15% ที่ $38.82, แพลเลเดียม -0.3%, ยกเว้น แพลตตินัมเพิ่มขึ้น +0.2%
- สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน ลดลง: NATGAS -1.8%, ขณะที่ Brent และ WTI crude ลดลง (ประมาณ -0.2%) แม้ Donald Trump จะขู่ว่าจะ “คว่ำบาตรครั้งใหญ่” ต่อรัสเซีย หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสงครามภายในสองสัปดาห์
- Cryptocurrencies ขยายการขาดทุนหลังการซื้อขายที่ผันผวนในวันอาทิตย์ Bitcoin -0.25% อยู่ที่ $112,500, Ethereum -1.35% ที่ $4,722, สัญญา Dogecoin (-2.2%), Sushi (-1.9%), และ Chainlink (-0.4%) ก็อยู่ในแดนแดง