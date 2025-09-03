สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Wall Street: ปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนด้านการค้าและรายงาน ISM ภาคการผลิตที่ต่ำกว่าคาด

  • Futures คาดว่าวันนี้ยังมีแนวโน้มกดดันต่อ (US500: -0.3%, EU50: -0.3%)

ข่าวการค้า/นโยบาย:

  • Donald Trump ประกาศว่าจะขอให้ศาลสูงสุดเร่งพิจารณาคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ประกาศให้ส่วนใหญ่ของภาษีสินค้านำเข้าของเขาเป็นโมฆะ

  • เขาเตือนว่าการยกเลิกภาษีจะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกล่าวโทษคำตัดสินต่อการปรับตัวลงของตลาดหุ้น

  • การบังคับใช้จะเลื่อนถึงวันที่ 14 ต.ค. เพื่อรอผลตัดสินจากศาลสูงสุด

พลังงาน:

  • การส่งออก LNG ของสหรัฐฯ ทะลุสถิติ 9.33 ล้านตันในเดือนส.ค. จากการผลิตเพิ่มขึ้นที่ Plaquemines

  • ยุโรปยังคงเป็นผู้ซื้อหลัก 6.16 ล้านตัน (66%) เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค.

  • ความต้องการในเอเชียและละตินอเมริกาลดลง

เอเชีย-แปซิฟิก:

  • ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลด้านการค้า, ข้อมูล PMI จีนที่ผสม, และการทำกำไร

  • AU200.cash -1.25% (ปรับตัวลดต่อเนื่อง 4 วัน)

  • CHN.cash -1.1%, HK.cash -0.9%, Nikkei 225 (JP225) -0.55% โดยมีหุ้นส่งออกบางตัวขึ้น เช่น Canon +0.5%

GDP:

  • ออสเตรเลีย Q2: +0.6% q/q (คาด 0.5%, ก่อนหน้า 0.3%) ขับเคลื่อนโดยการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ +0.2 pp

  • เกาหลีใต้ Q2: +0.7% q/q (คาด 0.6%, ก่อนหน้า 0.6%)

PMI จีน:

  • Caixin Services PMI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือนที่ 53 (คาด 52.4, ก่อนหน้า 52.6)

  • การเติบโตมาจากธุรกิจใหม่ แต่กำไรยังถูกกดดันจากค่าแรงและต้นทุนวัสดุ ทำให้หลายบริษัทลดจำนวนพนักงาน

ค่าเงิน:

  • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยเฉพาะกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ (USDPLN +0.2%)

  • GBP อ่อนค่าต่อเนื่องหลังขายพันธบัตรอายุ 30 ปีของสหราชอาณาจักร (GBPUSD -0.2% ที่ 1.336)

  • เยนอ่อนค่าต่อ (USDJPY +0.2%)

  • AUDUSD -0.1%, EURUSD -0.1% ที่ 1.1628

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • น้ำมัน: ปรับฐานหลังขึ้นเร็ว (Brent, WTI -0.4%)

  • ก๊าซธรรมชาติ: -0.5%, ใกล้ราคาเปิดวันก่อน

  • ทองคำ: ชะลอการขึ้นแรง แต่ยังเหนือ $3,500/oz (-0.05% ที่ $3,530/oz)

  • เงิน: ปรับตัวลด -0.5% ที่ $40.69/oz

หุ้น:
