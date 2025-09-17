สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักในสหรัฐฯ และยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังจากเมื่อวานนี้ทำให้การปรับตัวขึ้นทั่วโลกหยุดชะงัก สะท้อนว่านักลงทุนกำลังจับตารอการตัดสินใจของเฟดในวันนี้ (US500: -0.05%, EU50 ทรงตัว)
- เมื่อวานนี้ Ursula von der Leyen ได้พูดคุยกับโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งยังคงได้แรงหนุนจากรายได้จากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิล คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังจัดทำมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 19 ซึ่งรวมถึงการเร่งยุติการนำเข้าทรัพยากรพลังงานจากรัสเซียทั้งหมด
- โดนัลด์ ทรัมป์ได้ยื่นฟ้อง The New York Times เรียกค่าเสียหาย 15,000 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาหนังสือพิมพ์นี้ว่าใส่ร้าย ป้ายสีในเชิง “อุตสาหกรรม” และแทรกแซงการเลือกตั้งปี 2024
- บรรยากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างผสมผสาน จีนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง (CHN.cash: +1.4%, HK.cash: +1.1%) ดันดัชนี HSCEI ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ญี่ปุ่น Nikkei (JP225) ซึ่งเคยทำสถิติสูงสุดใหม่ ได้ปรับฐานลงมาซื้อขายทรงตัว หลังได้แรงหนุนจากข้อมูลการค้า ดัชนี AU200.cash ลดลง 0.3%
- การส่งออกของญี่ปุ่นหดตัวน้อยกว่าที่คาด (-0.1% y/y, คาดการณ์ -1.9%, ก่อนหน้า -2.6%) โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกไปเอเชีย (+1.7%) และยุโรป (+7.7%) ซึ่งช่วยชดเชยการค้ากับสหรัฐฯ ที่ยังลดลง (-13.8% y/y) โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ ยังคงทรุดตัวอย่างหนัก (-28.3%, ก่อนหน้า -28.4%)
- ดุลบัญชีเดินสะพัดของนิวซีแลนด์ไตรมาส 2 ขาดดุล 3.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 702 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากการขาดดุลดุลรายได้ปฐมภูมิที่แคบลง แม้การส่งออกสินค้าและบริการลดลง
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนิวซีแลนด์ปรับตัวลงจาก 91.2 เหลือ 90.9 สะท้อนภาระค่าครองชีพที่ยังคงสูงขึ้น (รวมถึงเงินเฟ้อด้านอาหาร)
- ตลาดฟอเร็กซ์ผันผวนต่ำมาก สะท้อนความตึงเครียดก่อนการตัดสินใจของเฟด ดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยหลังร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ (USDIDX: +0.1%) สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดคือฟรังก์สวิส (USDCHF: +0.15%) และสกุลเงินฝั่งออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ที่หยุดการปรับตัวขึ้น (AUDUSD, NZDUSD: -0.1%) ขณะที่ปอนด์และเยนทรงตัว EURUSD ลดลง 0.05% ที่ระดับ 1.186
- ตลาดโลหะมีค่าปรับฐานชัดเจนครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ทองคำร่วง 0.3% แตะ 3,680 ดอลลาร์/ออนซ์ เงินร่วง 1.3% ที่ 41.94 ดอลลาร์/ออนซ์ พาลาเดียมลดลงเช่นกัน (-0.4%)
- น้ำมัน Brent และ WTI หยุดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน (OIL: -0.2%, OIL.WTI: -0.7% หลัง rollover) ส่วนก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากความผันผวนเมื่อวานนี้