สรุปข่าวเช้า

14:54 17 กันยายน 2025

 

  • ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักในสหรัฐฯ และยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังจากเมื่อวานนี้ทำให้การปรับตัวขึ้นทั่วโลกหยุดชะงัก สะท้อนว่านักลงทุนกำลังจับตารอการตัดสินใจของเฟดในวันนี้ (US500: -0.05%, EU50 ทรงตัว)
  • เมื่อวานนี้ Ursula von der Leyen ได้พูดคุยกับโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งยังคงได้แรงหนุนจากรายได้จากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิล คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังจัดทำมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 19 ซึ่งรวมถึงการเร่งยุติการนำเข้าทรัพยากรพลังงานจากรัสเซียทั้งหมด
  • โดนัลด์ ทรัมป์ได้ยื่นฟ้อง The New York Times เรียกค่าเสียหาย 15,000 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาหนังสือพิมพ์นี้ว่าใส่ร้าย ป้ายสีในเชิง “อุตสาหกรรม” และแทรกแซงการเลือกตั้งปี 2024
  • บรรยากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างผสมผสาน จีนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง (CHN.cash: +1.4%, HK.cash: +1.1%) ดันดัชนี HSCEI ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ญี่ปุ่น Nikkei (JP225) ซึ่งเคยทำสถิติสูงสุดใหม่ ได้ปรับฐานลงมาซื้อขายทรงตัว หลังได้แรงหนุนจากข้อมูลการค้า ดัชนี AU200.cash ลดลง 0.3%
  • การส่งออกของญี่ปุ่นหดตัวน้อยกว่าที่คาด (-0.1% y/y, คาดการณ์ -1.9%, ก่อนหน้า -2.6%) โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกไปเอเชีย (+1.7%) และยุโรป (+7.7%) ซึ่งช่วยชดเชยการค้ากับสหรัฐฯ ที่ยังลดลง (-13.8% y/y) โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ ยังคงทรุดตัวอย่างหนัก (-28.3%, ก่อนหน้า -28.4%)
  • ดุลบัญชีเดินสะพัดของนิวซีแลนด์ไตรมาส 2 ขาดดุล 3.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 702 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากการขาดดุลดุลรายได้ปฐมภูมิที่แคบลง แม้การส่งออกสินค้าและบริการลดลง
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนิวซีแลนด์ปรับตัวลงจาก 91.2 เหลือ 90.9 สะท้อนภาระค่าครองชีพที่ยังคงสูงขึ้น (รวมถึงเงินเฟ้อด้านอาหาร)
  • ตลาดฟอเร็กซ์ผันผวนต่ำมาก สะท้อนความตึงเครียดก่อนการตัดสินใจของเฟด ดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยหลังร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ (USDIDX: +0.1%) สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดคือฟรังก์สวิส (USDCHF: +0.15%) และสกุลเงินฝั่งออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ที่หยุดการปรับตัวขึ้น (AUDUSD, NZDUSD: -0.1%) ขณะที่ปอนด์และเยนทรงตัว EURUSD ลดลง 0.05% ที่ระดับ 1.186
  • ตลาดโลหะมีค่าปรับฐานชัดเจนครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ทองคำร่วง 0.3% แตะ 3,680 ดอลลาร์/ออนซ์ เงินร่วง 1.3% ที่ 41.94 ดอลลาร์/ออนซ์ พาลาเดียมลดลงเช่นกัน (-0.4%)
  • น้ำมัน Brent และ WTI หยุดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน (OIL: -0.2%, OIL.WTI: -0.7% หลัง rollover) ส่วนก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากความผันผวนเมื่อวานนี้

 

หุ้น:
18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
