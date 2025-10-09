-
ฟิวเจอร์สดัชนี Wall Street แกว่งตัวเรียบ
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย
-
รายงานการประชุม FOMC ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
-
NATGAS ร่วงลงก่อนการประกาศ สต็อกน้ำมันและแก๊สจาก EIA
-
-
สรุปตลาดล่วงหน้าและเหตุการณ์สำคัญวันนี้:
-
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ แกว่งตัวเรียบ
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) อ่อนค่าลงเล็กน้อย -0.1%
-
เหตุการณ์สำคัญวันนี้:
-
11:30 GMT: รายงานการประชุม ECB
-
12:30 GMT: การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell
-
16:00 GMT: ข้อมูล การค้าส่ง (Wholesale Trade)
-
09:00 GMT: PepsiCo รายงานผลประกอบการ Q3 เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
-
-
สรุปรายงาน FOMC กันยายน
-
ท่าที FED ระมัดระวังแต่เชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
-
ปรับเพิ่มประมาณการ GDP 2025–2028 → สะท้อนความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถรักษาโมเมนตัมได้
-
แนวโน้ม นโยบายผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไป:
-
เกือบทุกคนสนับสนุนการลดดอกเบี้ย 25 bps
-
บางคนเห็นว่าไม่ควรปรับ
-
หนึ่งคนสนับสนุนลด 50 bps
-
-
ยังคง ระวังเงินเฟ้อ แม้ผ่อนคลาย:
-
รับรู้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่
-
ตลาดแรงงานเริ่มเผชิญความเสี่ยงด้านลบ
-
เครื่องมือเช่น standing repo facility ช่วยสร้างเสถียรภาพระหว่างการปรับลดปริมาณเงิน (QT)
-
-
-
ตลาดโลหะมีค่า:
-
ราคายังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด
-
ทองคำ ลดลงเพียง 0.1%
-
เงิน ขึ้น 0.5%
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin ~122,000 USD (ลดจาก 125,000 USD)
-
Ethereum ลดเกือบ 2%
-
-
ตลาดพลังงาน:
-
NATGAS ร่วงเกือบ 1%
-
14:30 GMT: EIA จะประกาศสต็อกประจำสัปดาห์ คาดเพิ่มขึ้นเป็น 77 bcf จาก 53 bcf
-
-
ข่าวรัฐบาลสหรัฐฯ:
-
Donald Trump ย้ำว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนจะได้รับเงินย้อนหลังช่วง shutdown
-
IRS แจ้งว่าพนักงาน 46% จะถูก furlough ระหว่างการปิดทำการ
-
-
สรุปแล้ว ตลาดยังเคลื่อนไหวแบบระมัดระวังรอดูข้อมูลสำคัญทั้ง FED, ECB, และ EIA ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองและเงินยังคงได้รับความสนใจ
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
สรุปข่าวเช้า