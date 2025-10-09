สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม
  • ฟิวเจอร์สดัชนี Wall Street แกว่งตัวเรียบ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย

  • รายงานการประชุม FOMC ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

  • NATGAS ร่วงลงก่อนการประกาศ สต็อกน้ำมันและแก๊สจาก EIA

  • สรุปตลาดล่วงหน้าและเหตุการณ์สำคัญวันนี้:

  • ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ แกว่งตัวเรียบ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) อ่อนค่าลงเล็กน้อย -0.1%

  • เหตุการณ์สำคัญวันนี้:

    • 11:30 GMT: รายงานการประชุม ECB

    • 12:30 GMT: การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell

    • 16:00 GMT: ข้อมูล การค้าส่ง (Wholesale Trade)

    • 09:00 GMT: PepsiCo รายงานผลประกอบการ Q3 เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

  • สรุปรายงาน FOMC กันยายน

    • ท่าที FED ระมัดระวังแต่เชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

    • ปรับเพิ่มประมาณการ GDP 2025–2028 → สะท้อนความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถรักษาโมเมนตัมได้

    • แนวโน้ม นโยบายผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไป:

      • เกือบทุกคนสนับสนุนการลดดอกเบี้ย 25 bps

      • บางคนเห็นว่าไม่ควรปรับ

      • หนึ่งคนสนับสนุนลด 50 bps

    • ยังคง ระวังเงินเฟ้อ แม้ผ่อนคลาย:

      • รับรู้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่

      • ตลาดแรงงานเริ่มเผชิญความเสี่ยงด้านลบ

      • เครื่องมือเช่น standing repo facility ช่วยสร้างเสถียรภาพระหว่างการปรับลดปริมาณเงิน (QT)

  • ตลาดโลหะมีค่า:

    • ราคายังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด

    • ทองคำ ลดลงเพียง 0.1%

    • เงิน ขึ้น 0.5%

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin ~122,000 USD (ลดจาก 125,000 USD)

    • Ethereum ลดเกือบ 2%

  • ตลาดพลังงาน:

    • NATGAS ร่วงเกือบ 1%

    • 14:30 GMT: EIA จะประกาศสต็อกประจำสัปดาห์ คาดเพิ่มขึ้นเป็น 77 bcf จาก 53 bcf

  • ข่าวรัฐบาลสหรัฐฯ:

    • Donald Trump ย้ำว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนจะได้รับเงินย้อนหลังช่วง shutdown

    • IRS แจ้งว่าพนักงาน 46% จะถูก furlough ระหว่างการปิดทำการ

  • สรุปแล้ว ตลาดยังเคลื่อนไหวแบบระมัดระวังรอดูข้อมูลสำคัญทั้ง FED, ECB, และ EIA ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองและเงินยังคงได้รับความสนใจ

