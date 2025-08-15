อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

14:16 15 สิงหาคม 2025

ภาพรวมตลาดโลก – ความเชื่อมั่นยังคงบวก

  • หุ้น: นักลงทุนยังคงมองบวก แม้ PPI สหรัฐฯ ล่าสุดสูงกว่าคาด (+0.9% ราคาผู้ผลิต, +1.1% บริการ)

    • สหรัฐฯ: US30 ขึ้นกว่า 0.5% ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 45,352 จุด, VIX เปิด GAP ขึ้นเกือบ 17% หลัง rollover สัญญา

    • ยุโรป: ดัชนีหลัก เช่น DAX เยอรมนี ปรับขึ้น

    • เอเชีย: JP225 ฟิวเจอร์ +1%, ดัชนีจีนอ่อนตัวเล็กน้อย

  • เศรษฐกิจ / นโยบาย:

    • ดอลลาร์สหรัฐฯ: อ่อนตัวเล็กน้อย ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ การลดดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนกันยายน

    • การประชุม Trump-Putin: จัดขึ้นที่อลาสก้า ความเห็นอย่างเป็นทางการแรกคาดประมาณ 21:30 เวลาวอร์ซอ

  • ข่าวบริษัท:

    • Intel: Trump พูดถึงการเข้าซื้อหุ้นสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการผลิตชิปในประเทศ หุ้นพุ่งหลายเปอร์เซ็นต์

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin +1%, Cardano, Dogecoin, Avalanche เด่น

    • Ethereum ฟื้น +4% กลับมาอยู่ที่ $4,660 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ Bitcoin ของรัฐจะเป็น “reserve เชิงกลยุทธ์”

  • สินค้าโภคภัณฑ์:

    • ก๊าซธรรมชาติ +1%, น้ำมันอ่อนตัวเล็กน้อย

    • ความผันผวนในสินค้าเกษตรและโลหะอุตสาหกรรมจำกัด

    • แพลทินัมขึ้น >0.7%

  • การค้า & ภูมิรัฐศาสตร์:

    • Trump วิจารณ์บราซิลเป็น “คู่ค้าร้ายแรง” เม็กซิโกและแคนาดาถูกมองว่าจะทำตามสหรัฐฯ หากประชุมกับรัสเซียราบรื่น อาจมีการประชุมต่อไปเร็ว ๆ นี้

    • เจ้าหน้าที่การค้าญี่ปุ่นชี้ผลกระทบร้ายแรงจากภาษีสหรัฐฯ รายงานจะเผยกลางเดือนกันยายน Fitch ระบุผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก