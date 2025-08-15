สรุปข่าวเช้า

ภาพรวมตลาดโลก – ความเชื่อมั่นยังคงบวก
-
หุ้น: นักลงทุนยังคงมองบวก แม้ PPI สหรัฐฯ ล่าสุดสูงกว่าคาด (+0.9% ราคาผู้ผลิต, +1.1% บริการ)
-
สหรัฐฯ: US30 ขึ้นกว่า 0.5% ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 45,352 จุด, VIX เปิด GAP ขึ้นเกือบ 17% หลัง rollover สัญญา
-
ยุโรป: ดัชนีหลัก เช่น DAX เยอรมนี ปรับขึ้น
-
เอเชีย: JP225 ฟิวเจอร์ +1%, ดัชนีจีนอ่อนตัวเล็กน้อย
-
-
เศรษฐกิจ / นโยบาย:
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ: อ่อนตัวเล็กน้อย ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ การลดดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนกันยายน
-
การประชุม Trump-Putin: จัดขึ้นที่อลาสก้า ความเห็นอย่างเป็นทางการแรกคาดประมาณ 21:30 เวลาวอร์ซอ
-
-
ข่าวบริษัท:
-
Intel: Trump พูดถึงการเข้าซื้อหุ้นสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการผลิตชิปในประเทศ หุ้นพุ่งหลายเปอร์เซ็นต์
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin +1%, Cardano, Dogecoin, Avalanche เด่น
-
Ethereum ฟื้น +4% กลับมาอยู่ที่ $4,660 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ Bitcoin ของรัฐจะเป็น “reserve เชิงกลยุทธ์”
-
-
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
ก๊าซธรรมชาติ +1%, น้ำมันอ่อนตัวเล็กน้อย
-
ความผันผวนในสินค้าเกษตรและโลหะอุตสาหกรรมจำกัด
-
แพลทินัมขึ้น >0.7%
-
-
การค้า & ภูมิรัฐศาสตร์:
-
Trump วิจารณ์บราซิลเป็น “คู่ค้าร้ายแรง” เม็กซิโกและแคนาดาถูกมองว่าจะทำตามสหรัฐฯ หากประชุมกับรัสเซียราบรื่น อาจมีการประชุมต่อไปเร็ว ๆ นี้
-
เจ้าหน้าที่การค้าญี่ปุ่นชี้ผลกระทบร้ายแรงจากภาษีสหรัฐฯ รายงานจะเผยกลางเดือนกันยายน Fitch ระบุผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
-