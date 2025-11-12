สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการซื้อขายที่ผันผวนซึ่งได้รับแรงกดดันจากหุ้นของ Nvidia ที่อ่อนตัวลง
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เนื่องจากอินเดียลดการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย
- เงินเยนที่อ่อนค่ากำลังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน
- วอลล์สตรีทปิดผสมเมื่อวานนี้ หลังจากหุ้น Nvidia ร่วงลงกว่า 3% ทำให้นักลงทุนโยกเงินไปยังหุ้นของบริษัทดั้งเดิมมากขึ้น ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.2% ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Nasdaq ปิดลบ 0.3%
- ปัจจุบัน ฟิวเจอร์สดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่อการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะยุติภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งประวัติศาสตร์ (US100: +0.3%, US500: +0.2%, EU50: +0.1%)
- ข้อมูลการจ้างงานรายสัปดาห์ล่าสุดจาก ADP แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้จะมีตัวเลขบวก (+14,250) ก็ตาม
- ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภาพรวมตลาดยังคงผสมผสาน HK.cash และ CNH.cash ปรับตัวขึ้นราว 0.35–0.4% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นในกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ ขณะที่ JP225 ปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้น SoftBank หลังจากบริษัทขายหุ้นที่ถืออยู่ใน Nvidia
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ร่วงลงประมาณ 0.3% หลังจากโรงกลั่นส่วนใหญ่ของอินเดียหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียสำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคม เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อ Rosneft และ Lukoil มีเพียง IOC และ Nayara Energy (ที่ Rosneft ถือหุ้นบางส่วน) ที่ยังคงสั่งซื้อน้ำมัน IOC ซื้อ 3.5 ล้านบาร์เรลจากซัพพลายเออร์ที่ไม่ถูกคว่ำบาตร และวางแผนทดแทนน้ำมันรัสเซียด้วยการนำเข้าจากตะวันออกกลางและสหรัฐฯ
- A. Hauser จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่าธนาคารยังอยู่ในขั้นตอนถกเถียงว่าควรรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดเพียงใด ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Hauser ได้ปรับโทนให้ “ไม่เข้มงวดเท่าเดิม” โดยระบุว่า “ไม่มีระดับการว่างงานใดที่จะทำให้ RBA พึงพอใจได้”
- ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวหลังจากร่วง 0.2% เมื่อวาน ขณะที่เงินเยนยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดย USDJPY เข้าใกล้ระดับจิตวิทยา 155 สร้างความกังวลต่อความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงิน ด้านดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 ได้แรงหนุนจากท่าทีเข้มงวดของ RBA และความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้น (AUDUSD: +0.17%) ส่วน EURUSD อ่อนลงเล็กน้อยหลังจากดีดขึ้น 0.25% เมื่อวานนี้ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.158
- ราคาทองคำลดลง 0.25% อยู่ที่ 4,116 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลบกำไรที่ได้เมื่อวานนี้ ขณะที่ราคาซิลเวอร์ปรับขึ้นต่ออีก 0.5% แตะ 51.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเชิงบวก Bitcoin ปรับขึ้น 0.47% อยู่ที่ 103,570 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum เพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 3,452 ดอลลาร์
