สรุปข่าวเช้า

- แม้ว่าวันศุกร์ตลาดวอลล์สตรีทจะปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย (S&P 500: -0.3%, Nasdaq: -0.4%, Russell 2000: -0.55%, DJIA: +0.1%) แต่ฟิวเจอร์สของดัชนีเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความคาดหวังปานกลาง (US500: +0.1%, EU50: +0.1%)
- การประชุมระหว่างทรัมป์และปูตินในวันศุกร์ไม่ได้สร้างความคืบหน้าใดๆ ในสงครามยูเครน มีรายงานว่า ปูตินเรียกร้องการควบคุมดอนบาสและลูฮันสค์ทั้งหมดเพื่อแลกกับ “การยอมรับ” การรับประกันความมั่นคงแบบ NATO สำหรับยูเครน ตามคำกล่าวของทรัมป์ “เซเลนสกี ถ้าเขาต้องการ สามารถยุติสงครามได้ทันทีหรือจะต่อสู้ต่อก็ได้”
- ตลาดขณะนี้มุ่งความสนใจไปที่การประชุมระหว่างทรัมป์และเซเลนสกีซึ่งมีกำหนดวันนี้ ประธานาธิบดียูเครนคาดว่าจะมีผู้นำยุโรปร่วมที่ทำเนียบขาวเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดซ้ำรอยจากเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
- ที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาว ปีเตอร์ นาวาร์โร วิจารณ์อินเดียเรื่องการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย โดยระบุว่าประเทศควรทำตัวเหมือนพันธมิตรยุทธศาสตร์ของสหรัฐมากขึ้น
- ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความคาดหวังในตลาดอยู่ในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการตัดสินใจของทรัมป์ในการชะลอการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับจีนสำหรับการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย การปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเห็นได้จากอินเดีย (Nifty 50: +1.1%) หลังนายกรัฐมนตรีโมดีประกาศลดภาษีการบริโภค ภาคผู้ผลิตรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำการฟื้นตัว ดัชนีอื่นที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ HSCEI ของจีน (CHN.cash: +1%), Hang Seng (HK.cash: +0.75%), Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (JP225: +0.7%) และ S&P ASX 200 ของออสเตรเลีย (AU200.cash: +0.6%)
- ในตลาดฟอเร็กซ์ ความผันผวนยังค่อนข้างจำกัด การเคลื่อนไหวมากที่สุดอยู่ที่สกุลเงินแอนติโพเดียน (AUDUSD: +0.2%, NZDUSD: +0.3%) ซึ่งฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนที่ลดลงหลังการประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูตินและการตัดสินใจด้านภาษีกับจีน นอกจากนี้ NZD ยังได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหมายว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยปานกลางในวันพุธ (25 bps) ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) และ EURUSD (1.17) อยู่ในกรอบทรงตัว ในขณะที่เยนญี่ปุ่นอ่อนค่า (USDJPY: +0.15%)
- ฟิวเจอร์สน้ำมันยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน (OIL: -0.3%, OIL.WTI: -0.35%) แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวบางส่วนจากการขาดทุนในช่วงเช้า
- ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.35% อยู่ที่ $3,345 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 0.15% อยู่ที่ $38.06 ต่อออนซ์
- สกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน: Bitcoin ลดลง 1.9% อยู่ที่ $115,450 ส่วน Ethereum ลดลง 3.9% อยู่ที่ $4,295
