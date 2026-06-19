สรุปตลาด: ความผันผวนจำกัด ดอลลาร์แข็งค่า

บรรยากาศการซื้อขายวันศุกร์เป็นไปอย่างผสมผสานและมีความผันผวนค่อนข้างจำกัด โดยในช่วงการซื้อขายยุโรป แรงขายมีน้ำหนักเหนือกว่าเล็กน้อย สัญญา Futures ของ SPA35 ปรับตัวลดลงเกือบ 1% ขณะที่ W20, FRA40 และ SUI20 ก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน ส่วน DE40 เป็นดัชนีที่โดดเด่นที่สุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%
- หุ้น Infineon Technologies ปรับตัวขึ้นราว 1.5% หลังชนะคดีสิทธิบัตร 2 คดีต่อ InnoScience
- ด้าน Renault ปรับตัวขึ้น 3% หลังเข้าซื้อหุ้น 65% ในบริษัท “Flexis” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์สำหรับการจัดส่งระยะสุดท้าย (Last-Mile Delivery)
- ขณะที่ ASML ปรับตัวลดลงประมาณ 1% หลังกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงความกังวลว่าจีนอาจครอบครองเครื่องผลิตชิปเทคโนโลยี EUV ของบริษัท แม้ทาง ASML จะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างหนักแน่นก็ตาม
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่มีกำหนดจัดขึ้นในกรุงเจนีวาวันศุกร์นี้ถูกยกเลิก โดยคณะผู้แทนอิหร่านระบุว่าต้องการเห็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพก่อนเข้าสู่การเจรจารอบใหม่ ขณะเดียวกัน เหตุปะทะหลายจุดในเลบานอนยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของสันติภาพ แม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองบวกต่อแนวโน้มการยุติความขัดแย้ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันหยุดราชการ
- ด้านข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศมีจำนวนจำกัด โดยตัวเลขที่น่าสนใจคืออัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร
- ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรขยายตัว 3.2% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.8% อย่างมีนัยสำคัญ
- ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความเคลื่อนไหวมากกว่าตลาดหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เงินปอนด์อังกฤษปรับตัวขึ้น 0.2%-0.5% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
- ขณะเดียวกัน ท่าทีเชิงเข้มงวด (Hawkish) ของประธาน Fed คนใหม่ยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบ โดยราคาน้ำมันยังทรงตัวใกล้ระดับ 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาปรับตัวลดลงมากที่สุด สอดคล้องกับแนวโน้มที่ได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน
- นอกจากนี้ ท่าที Hawkish ของ Fed ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในระดับปานกลาง ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีหลักลดลงประมาณ 0.5%
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