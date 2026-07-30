⚫ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงครั้งใหญ่ หนุนราคาน้ำมันพุ่งต่อ

⚫ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงครั้งใหญ่ หนุนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
รายงานประจำสัปดาห์จาก สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) เกี่ยวกับสถานะสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอย่างชัดเจน โดยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากได้รับแรงกดดันจาก การนำเข้าที่ลดลง การส่งออกที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง
ข้อมูลสำคัญจากรายงาน EIA (สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคม)
สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (Commercial Crude Oil Inventories)
- ลดลง 7.2 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 404.5 ล้านบาร์เรล
- ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.6 ล้านบาร์เรล
- ปัจจุบันสต็อกอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 7%
คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR)
- ลดลง 3.8 ล้านบาร์เรล เหลือ 307.7 ล้านบาร์เรล
- สะท้อนการระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
คลังน้ำมัน Cushing รัฐโอคลาโฮมา
- ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสำคัญสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ NYMEX
- สต็อกลดลง 771,000 บาร์เรล เหลือ 18.6 ล้านบาร์เรล
กิจกรรมโรงกลั่นเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
อัตราการใช้กำลังการกลั่น (Refinery Utilization)
- เพิ่มขึ้น 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 97.2%
- ปริมาณการกลั่นเพิ่มขึ้น 271,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 17.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- สวนทางกับตลาดที่คาดว่าอัตราการใช้กำลังการกลั่นจะลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์
การผลิตและการค้าของสหรัฐฯ
- การผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 13.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- การนำเข้าลดลง 124,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือ 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- การส่งออกเพิ่มขึ้น 114,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
สต็อกเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
น้ำมันเบนซิน (Gasoline)
- แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 211.3 ล้านบาร์เรล
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 6%
- ตลาดคาดว่าจะลดลง 800,000 บาร์เรล
- ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 94,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
น้ำมันกลั่น (Distillates)
- เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 110.6 ล้านบาร์เรล
- สวนทางกับตลาดที่คาดว่าจะลดลง 300,000 บาร์เรล
โดยรวม รายงาน EIA ครั้งนี้สะท้อนภาพตลาดน้ำมันสหรัฐฯ ที่ตึงตัวมากขึ้น โดยเฉพาะจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบที่มากกว่าคาด ขณะที่การกลั่นและการส่งออกยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
A significant surprise and a clear drop after consolidation in the last few weeks. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Overall inventories are not falling as sharply, which is related to higher crude oil processing into fuels. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ลดลงอย่างชัดเจน
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
มุมมองตลาด (Market Commentary)
ข้อมูลจาก EIA สะท้อนให้เห็นถึงภาวะตึงตัวด้านอุปทานน้ำมันในสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินต่อไป โดยสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์กำลังเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของช่วง 5 ปีสำหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี ขณะที่สต็อกรวมของผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประวัติการณ์
อัตราการใช้กำลังการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงมากถึง 97.2% แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้น้ำมันที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูท่องเที่ยวสูงสุด เมื่อรวมกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ส่งผลให้ ระดับกันชนด้านความมั่นคงทางพลังงานของสหรัฐฯ ลดลง
ภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานด้านสต็อกน้ำมันแล้ว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางราคาน้ำมัน
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 7.5% หลังการหยุดยิงในตะวันออกกลางล้มเหลว และเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยอิหร่านต่อกองกำลังสหรัฐฯ โดยตรง
ความกังวลของตลาดมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ของ:
- การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบอีกครั้ง
- ความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาค
- ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง
ปัจจัยด้านสต็อกน้ำมันที่ลดลง ประกอบกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น กำลังสร้างแรงสนับสนุนต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น ขณะที่ตลาดยังคงจับตาความเคลื่อนไหวด้านอุปทานและสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
ราคาน้ำมัน WTI พุ่งแรง ทะลุกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ พร้อมกลับมายืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 Period (50-period moving average) ได้อีกครั้ง
ขณะนี้ราคากำลังทดสอบบริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 87–88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นบริเวณของระดับ Fibonacci Retracement ที่ 50.0%
ที่มา: xStation5
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