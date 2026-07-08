ตัวอย่างบทวิเคราะห์ผลประกอบการ: ยุโรปจะลดช่องว่างกับสหรัฐฯ ได้หรือไม่?

- ภาคพลังงานหนุนผลประกอบการของยุโรป
- พลังงานจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรได้อีกนานแค่ไหน?
- นักวิเคราะห์มองบวกก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ
- สหรัฐฯ กำลังเผชิญความท้าทายจากความสำเร็จของตัวเอง
- บททดสอบของหุ้นเทคโนโลยี: จะยังคงเป็นแรงหนุนหลักของกำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ได้หรือไม่?
- ขณะนี้สหรัฐฯ ยังคงได้เปรียบ
- แนวโน้มตลาดหุ้น
- ภาคพลังงานหนุนผลประกอบการของยุโรป
- พลังงานจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรได้อีกนานแค่ไหน?
- นักวิเคราะห์มองบวกก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ
- สหรัฐฯ กำลังเผชิญความท้าทายจากความสำเร็จของตัวเอง
- บททดสอบของหุ้นเทคโนโลยี: จะยังคงเป็นแรงหนุนหลักของกำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ได้หรือไม่?
- ขณะนี้สหรัฐฯ ยังคงได้เปรียบ
- แนวโน้มตลาดหุ้น
ยุโรปเตรียมรายงานผลประกอบการอีกไตรมาสที่แข็งแกร่ง
ยุโรปกำลังเตรียมเข้าสู่อีกหนึ่งไตรมาสที่ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนในยุโรปรายงานการเติบโตของกำไรสูงที่สุดในรอบ 3 ปี ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรในไตรมาส 2 จะเติบโต 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สะท้อนว่าโมเมนตัมการเติบโตของผลประกอบการยังคงแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองว่ามีโอกาสที่ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาด เนื่องจากประมาณการกำไรได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาคพลังงานคือแรงขับเคลื่อนหลักของยุโรป
ความคาดหวังต่อฤดูกาลประกาศผลประกอบการครั้งนี้อยู่ในระดับสูง โดยหากพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่าการเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากรายได้และกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ ซึ่งคาดว่ากำไรจะเติบโตถึง 84% YoY
หากไม่นับรวมภาคพลังงาน การเติบโตของกำไรบริษัทในยุโรปจะเหลือเพียง 3%
ภาคพลังงานเปรียบเสมือน "หุ้นเทคโนโลยี" ของยุโรป และมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในฤดูกาลประกาศผลประกอบการครั้งนี้
นอกเหนือจากภาคพลังงานแล้ว กลุ่มเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม และธนาคารของยุโรป ก็มีแนวโน้มรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน
ขณะเดียวกัน กลุ่มเทคโนโลยีของยุโรป ซึ่งได้รับอานิสงส์จากกระแส AI อาจรายงานผลประกอบการที่ดีเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจที่พึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภค เช่น กลุ่มยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย มีแนวโน้มยังเผชิญแรงกดดัน และอาจเติบโตได้ช้ากว่ากลุ่มอื่น
พลังงานจะยังคงหนุนตลาดยุโรปได้นานแค่ไหน?
คำถามสำคัญคือ ผลกำไรจากภาคพลังงานจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่ หรือกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของการเติบโตแล้ว
ผลประกอบการของบริษัทพลังงานมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent จะปรับตัวลดลงเกือบหนึ่งในสี่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น แนวโน้มของผลประกอบการภาคพลังงาน รวมถึงภาพรวมผลประกอบการของยุโรป ยังคงขึ้นอยู่กับแนวโน้มธุรกิจ (Forward Guidance) ที่บริษัทต่าง ๆ จะประกาศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นักวิเคราะห์ยังมองบวกต่อฤดูกาลประกาศงบของสหรัฐฯ
เมื่อมองข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกต่อฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ อย่างมาก
ก่อนที่ฤดูกาลประกาศงบจะเริ่มต้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ตลาดคาดว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะรายงานกำไรเติบโต 23% ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งจะเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่กำไรเติบโตมากกว่า 20%
นักวิเคราะห์ไม่ได้ตั้งตัวเลขคาดการณ์ขึ้นมาเอง แต่เป็นผลจากการที่บริษัทต่าง ๆ ส่งสัญญาณเชิงบวก
ข้อมูลจาก FactSet ระบุว่า มีบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 111 บริษัท ที่ออกคำแนะนำผลประกอบการเชิงบวกสำหรับไตรมาส 2 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและ 10 ปีถึงสองเท่า
สหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากความสำเร็จของตัวเอง
นักลงทุนเริ่มคุ้นชินกับการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง และการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทสหรัฐฯ
ตลอด 7 ไตรมาสติดต่อกัน บริษัทในดัชนี S&P 500 สามารถรายงานผลประกอบการได้ดีกว่าที่ตลาดคาด
ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 45%
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน หากผลประกอบการไตรมาส 2 ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจเริ่มอ่อนตัวลง
เมื่อกลับมาพิจารณาไตรมาส 2 อีกครั้ง จะเห็นว่ากลุ่มพลังงานและเทคโนโลยียังคงเป็นดาวเด่น
กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรมากกว่า 8% สำหรับไตรมาส 2
เช่นเดียวกับยุโรป ภาคพลังงานเป็นกลุ่มที่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 61%
อย่างไรก็ตาม แรงหนุนดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นเพียงผลชั่วคราวจากสงครามในตะวันออกกลาง และหากบริษัทพลังงานส่งสัญญาณว่าการเติบโตจะอ่อนตัวลงในไตรมาส 3 ก็อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ
สหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากความสำเร็จของตัวเอง
สิ่งที่น่าสนใจคือ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี S&P 500 ต่างได้รับการปรับเพิ่มประมาณการรายได้ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการครั้งนี้
จากทั้งหมด 12 กลุ่มอุตสาหกรรม มี 7 กลุ่ม ที่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการกำไร ขณะที่กลุ่ม Healthcare เป็นกลุ่มที่ถูกปรับลดคาดการณ์มากที่สุด
แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีบางส่วน รวมถึงกลุ่ม Hyperscalers จะเผชิญแรงกดดันด้านราคาหุ้นในปีนี้ แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของการเติบโตของกำไรในดัชนี S&P 500 สำหรับไตรมาส 2
Chart 1: การปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Source: FactSet
ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง
คำถามสำคัญคือ หากหุ้นเทคโนโลยีไม่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามคาด จะเกิดอะไรขึ้น?
เราไม่คิดว่าไตรมาส 2 จะเป็นปัญหา นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกด้วยเหตุผลที่ชัดเจน และโดยรวมแล้วปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง
ประเด็นสำคัญกว่าคือ สิ่งที่บริษัทจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคต รวมถึงแผนการลงทุน (CapEx)
ในเวลานี้ สหรัฐฯ ยังคงทำผลงานได้เหนือกว่ายุโรปในฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 แต่หลังจากนั้น แนวโน้มยังไม่ชัดเจน
ผลประกอบการของ Samsung อาจเป็นสัญญาณเตือนสำหรับตลาดสหรัฐฯ แม้ว่าบริษัทจากเกาหลีใต้จะรายงานกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 19 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคาหุ้นกลับร่วงเกือบ 7% เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลกำไรในกลุ่มผู้ผลิตชิป
บททดสอบของหุ้นเทคโนโลยี
ขณะนี้เริ่มมีความกังวลว่า การลงทุนด้าน AI อาจเข้าใกล้จุดสูงสุด หลังจาก Meta เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า บริษัทอาจเริ่มทยอยขายกำลังประมวลผล AI ที่ไม่ได้ใช้งานบางส่วน
นอกจากนี้ ตลาดยังเริ่มกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI โดย Apple ได้ปรับขึ้นราคาสินค้าบางส่วนจากต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงาน AI Gigawatt แห่งแรกของ Nvidia มีต้นทุนพุ่งสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์
ในระยะยาว หากเริ่มเห็นรอยร้าวของกระแส AI หุ้นยุโรปซึ่งพึ่งพาภาคเทคโนโลยีน้อยกว่า อาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าหุ้นสหรัฐฯ ในฤดูกาลประกาศผลประกอบการครั้งต่อ ๆ ไป แม้ว่าปัจจุบันสหรัฐฯ จะยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ตาม
แนวโน้มตลาดหุ้น
จากมุมมองของตลาดหุ้น สหรัฐฯ มีไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งอย่างมาก ขณะที่ดัชนีหลักของยุโรปให้ผลตอบแทนต่ำกว่า
Nasdaq ทำผลงานรายไตรมาสดีที่สุดในรอบกว่า 5 ปี ขณะที่ Dow Jones Industrial Average ทำสถิติสูงสุดใหม่
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 14% เทียบกับ
- ฝรั่งเศส +6.8%
- เยอรมนี +8.2%
- สหราชอาณาจักร +3.18%
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปบางแห่งกลับทำผลงานได้ดีกว่าสหรัฐฯ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ทั้งดัชนีของอิตาลีและกรีซต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 14% ขณะที่ดัชนีของสเปนเพิ่มขึ้น 10%
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังเริ่มต้นไตรมาส 3 ได้แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทำผลงานได้ดีกว่าจนถึงขณะนี้ในเดือนกรกฎาคม
การที่หุ้นยุโรปจะสามารถรักษาผลงานที่เหนือกว่านี้ไว้ได้หรือไม่นั้น อาจขึ้นอยู่กับการตอบรับของตลาดต่อผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ
หากผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ สร้างความผิดหวังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หุ้นยุโรปก็มีโอกาสรักษาความได้เปรียบเหนือดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ต่อไป
Chart 1: Nasdaq 100, DAX และ FTSE 100 (กราฟ 1 เดือน)
Source: XTB
SpaceX เปิดตัวใน Nasdaq 100 ขณะที่เงินปอนด์โดดเด่น
Nvidia ล่าช้า: โครงการ Kyber เสี่ยงสะดุดหรือไม่?
🔴Live: NFP พัง ทองเอาไงต่อ
อุตสาหกรรมกลาโหมกำลังฟื้นตัวจากการขาดทุน - นี่คือการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วหรือไม่?