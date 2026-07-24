🔼 Technical Analysis: Rheinmetall ทดสอบแนวต้านบนของกรอบขาลง?

หุ้น Rheinmetall ปรับตัวขึ้นท่ามกลางแรงซื้อหุ้นกลุ่มกลาโหมทั่วโลก
หุ้นของ Rheinmetall ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มกลาโหมทั่วโลก หลังผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ RTX และ Lockheed Martin ในสหรัฐฯ ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทั้งอุตสาหกรรม
Rheinmetall แก้ปัญหาคอขวดการผลิตกระสุนครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรป
ปัจจุบัน ความท้าทายหลักของยุโรปไม่ใช่การจัดหาเงินทุนด้านกลาโหม แต่เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
Rheinmetall กำลังขยายโรงงาน Aschau am Inn ภายใต้โครงการ Project Firepower โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตดินปืนต่อปีเป็นประมาณ 4,200 ตันภายในปี 2028 หรือมากกว่าสองเท่าของระดับปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน บริษัทได้สร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบด้วยการจัดหาวัตถุดิบ ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของดินส่งกระสุน และระบุว่ามีสต็อกเพียงพอสำหรับการผลิตประมาณ 4 ปี ช่วยลดหนึ่งในปัญหาคอขวดที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมกลาโหมยุโรป และเสริมความได้เปรียบเหนือผู้ผลิตที่ยังต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก
เดินหน้าสร้างความได้เปรียบด้วยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร
Rheinmetall ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสาหกรรมกลาโหมไม่กี่รายของโลกที่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตกระสุนได้เกือบทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตดินส่งกระสุน ดินปืน ปลอกกระสุน ไปจนถึงกระสุนปืนใหญ่และกระสุนรถถังสำเร็จรูป
โรงงานแห่งใหม่ในแคว้นบาวาเรียจะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นดินส่งกระสุนพลังงานสูงรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบเซลลูโลสทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า
เมื่อรวมกับมูลค่างานในมือ (Order Backlog) ที่คาดว่าจะสูงกว่า 100,000 ล้านยูโร ภายในสิ้นปี และแผนเสริมกำลังทางทหารระยะยาวของ NATO สะท้อนว่าปัจจัยจำกัดการเติบโตของ Rheinmetall ในอนาคตอาจไม่ได้อยู่ที่อุปสงค์ แต่เป็น กำลังการผลิต ที่ต้องเร่งขยายให้ทันความต้องการ
มุมมองทางเทคนิค (RHM.DE)
หุ้น Rheinmetall ยังคงเคลื่อนไหวภายใน กรอบแนวโน้มขาลง (Descending Channel) และปรับฐานลงประมาณ 50% จากจุดสูงสุดตลอดกาล
หลังการปรับตัวขึ้นในวันนี้ ราคากำลังทดสอบ กรอบบนของ Descending Channel หากสามารถทะลุและยืนเหนือบริเวณ 1,150 ยูโร ได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล EMA200 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มระยะยาว ยังคงอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 35% สะท้อนว่าหุ้นยังต้องเผชิญแนวต้านสำคัญในภาพใหญ่ก่อนที่จะยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
Source: xStation5
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