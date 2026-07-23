ผลประกอบการ Tesla และ Alphabet: ตลาดยังไม่มั่นใจต่อธีม AI

- ตลาดกำลังจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยี เพื่อหาทิศทางใหม่ให้กับตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนฝั่งขาขึ้นอาจต้องผิดหวัง หลังจากการซื้อขายนอกเวลาทำการ หุ้นของ Tesla และ Alphabet ปรับตัวลงมากกว่า 4% หลังทั้งสองบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2
- ตลาดกำลังจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยี เพื่อหาทิศทางใหม่ให้กับตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนฝั่งขาขึ้นอาจต้องผิดหวัง หลังจากการซื้อขายนอกเวลาทำการ หุ้นของ Tesla และ Alphabet ปรับตัวลงมากกว่า 4% หลังทั้งสองบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2
Google Cloud เติบโตแข็งแกร่ง แต่แผนลงทุน AI กดดันความเชื่อมั่น
เหตุใดตลาดจึงผิดหวังกับผลประกอบการของ Alphabet?
- หากพิจารณา Alphabet ก่อน บริษัทสามารถรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์ โดยรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 119.80 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 116.93 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากธุรกิจ Search เพิ่มขึ้น 17% ขณะที่รายได้จาก Google Cloud พุ่งขึ้น 82% แตะ 24.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกลับกังวลกับการเพิ่มแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Capex) อีกครั้ง โดยประมาณการเดิมสำหรับปีนี้อยู่ที่ 195 พันล้านดอลลาร์ แต่ล่าสุดบริษัทปรับเพิ่มเป็น 205 พันล้านดอลลาร์
- Alphabet ระบุว่า การเพิ่มงบลงทุนเป็นผลมาจากความต้องการใช้บริการ AI ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต้องเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ตอบรับเชิงบวกมากนัก
- บริษัทระบุว่าจะเดินหน้าลงทุนต่อเมื่อเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมีความน่าสนใจ แต่ในระหว่างการประชุมผลประกอบการ Alphabet ยังเตือนว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนอาจดูไม่น่าประทับใจ เนื่องจากฐานเปรียบเทียบในไตรมาส 3 ปี 2025 อยู่ในระดับสูง
รายได้ Search ชะลอตัว จุดคำถามต่อการลงทุน AI
- รายได้จากธุรกิจ Search ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 63.3 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อย
- ประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่า ธุรกิจหลักของ Google จะสามารถสร้างกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนด้าน AI ที่มีมูลค่ามหาศาลได้หรือไม่
- นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตลาดตอบสนองต่อผลประกอบการครั้งนี้ในเชิงลบ
AI สร้างผลตอบแทนให้ Google แล้วหรือยัง?
คำถามสำคัญคือ AI กำลังสร้างผลตอบแทนให้ Alphabet หรือไม่?
- รายได้จาก Google Cloud ยังคงขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Alphabet ยังเปิดเผยว่า เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI อย่าง Antigravity มีผู้ใช้งานรายสัปดาห์ถึง 2.4 ล้านราย
- บริการดังกล่าวเป็นรูปแบบ Subscription โดยมีค่าบริการตั้งแต่ 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือน ไปจนถึง 99.99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจ Google AI Ultra
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้งาน 2.4 ล้านรายนั้น มีผู้สมัครสมาชิกแบบเสียเงินจำนวนเท่าใด ซึ่งเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน
นอกจากนี้ เครื่องมือ AI สำหรับเขียนโค้ดของ Google ยังได้รับความนิยมต่ำกว่าคู่แข่งบางราย เช่น Codex ของ OpenAI และ ChatGPT Work Agent ซึ่งมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์ถึง 10 ล้านราย
- ก่อนการประกาศผลประกอบการครั้งนี้ ตลาดให้ความสำคัญกับรายได้จาก Cloud เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนักลงทุนเริ่มจับตาความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน AI มากขึ้น
- Alphabet รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 24% แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 21%
- Google กำลังขยายศักยภาพด้าน AI อย่างรวดเร็ว จนต้องพึ่งพาผู้ให้บริการประมวลผลภายนอก (Third-party compute providers) เช่น Neoclouds
- เมื่อความต้องการพลังประมวลผล AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก ต้นทุนจากผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ Alphabet ในระยะสั้น
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจกลับมาได้รับความสนใจ
เมื่อมองภาพรวม ความกังวลในตลาดเซมิคอนดักเตอร์อาจรุนแรงเกินไป
Alphabet และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายอื่น ๆ (Hyperscalers) มีแนวโน้มเพิ่มการลงทุนด้าน Capex ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี และเงินลงทุนจำนวนมากจะไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำ
ดังนั้น แม้ว่าราคาหุ้น Alphabet อาจยังถูกกดดันในสัปดาห์นี้ แต่หุ้นกลุ่มชิปอาจมีโอกาสฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์
Tesla ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
- Tesla ก็ประกาศผลประกอบการในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดการณ์
- รายได้อยู่ที่ 28.24 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 25.71 พันล้านดอลลาร์
- อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.51 ดอลลาร์
- แม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่กำไรลดลง 5% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลงเช่นกัน
- สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยต่อคันที่ลดลง และรายได้จากเครดิตด้านกฎระเบียบ (Regulatory Credit Revenue) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- Gross Margin ลดลงเหลือ 16.8% จาก 17.2% ในปีก่อน และต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 19.4%
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายรถยนต์ลดลง
- แม้ Tesla จะรายงานยอดส่งมอบรถยนต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลดราคาของ Model 3 และ Model Y
- ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทกำลังเร่งขยายโครงการ Robotaxi
- Tesla ยังนำสายการผลิตเก่าในแคลิฟอร์เนียกลับมาใช้งานเพื่อผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ (Humanoid Robot) อย่าง Optimus
- Elon Musk เคยนำเสนอ Optimus ว่าสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย ตั้งแต่ผู้ช่วยดูแลเด็ก พนักงานโรงงาน ไปจนถึงความสามารถด้านการผ่าตัดในอนาคต
- แม้ว่าการเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตของ Optimus จะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่เส้นทางสู่ตลาดจริงยังมีความท้าทายสูง ทั้งด้านกฎระเบียบและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
กระแสเงินสดติดลบ เพิ่มคำถามต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของ Tesla และ SpaceX
- แม้ว่ารายได้จากบริการสมัครสมาชิกเทคโนโลยีไร้คนขับ (Driverless Technology Subscription) จะเพิ่มขึ้น 56%
- แต่ Tesla ยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านกระแสเงินสด โดย Free Cash Flow กลับมาเป็นลบในไตรมาสล่าสุด
- บริษัทเปลี่ยนจากการสร้าง Free Cash Flow 1.44 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นขาดดุล 1.1 พันล้านดอลลาร์
- วิสัยทัศน์ระยะยาวของ Elon Musk สำหรับอนาคตของ Tesla ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล และนักลงทุนเริ่มมีความอดทนลดลง
- ผลประกอบการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนที่ยากลำบากสำหรับ Tesla และ SpaceX
- ราคาหุ้น Tesla ลดลงประมาณ 18% ตั้งแต่ต้นปี ขณะที่หุ้น SpaceX ลดลง 26% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
- หาก SpaceX ยังคงต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในปีนี้ นักลงทุนอาจเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของงบดุลของบริษัทในเครือ Musk
ธีม AI ยังคงเผชิญความไม่แน่นอน
- โดยรวมแล้ว เรามองว่าผลประกอบการของ Google จะมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าในวันพฤหัสบดี
- อย่างไรก็ตาม การที่นักลงทุนเลือกขายหุ้นทั้ง Alphabet และ Tesla หลังประกาศผลประกอบการ สะท้อนให้เห็นว่า ธีมการลงทุนด้าน AI ยังคงอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบาง
- ตลาดยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่า การลงทุนมหาศาลใน AI จะสามารถเปลี่ยนเป็นการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่
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