08:18 · 4 ธันวาคม 2025

ทองแดงทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล! 🚨

ทองแดงยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ระดับกว่า 11,400 ดอลลาร์ต่อตัน

การประชุม “Asia Copper Week” ที่เพิ่งสิ้นสุดลง นักวิเคราะห์ชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ของ ภาวะขาดแคลนทองแดง ในเร็ว ๆ นี้

  • โรงกลั่นในจีนลดการผลิต

  • อุบัติเหตุในเหมืองหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณทองแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ากำลัง สะสมทองแดงจำนวนมาก เพื่อเตรียมรับความท้าทายในด้านความพร้อมระยะยาวและความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากการก่อสร้าง ดาต้าเซ็นเตอร์ และ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ทั้งหมดนี้สนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของทองแดงในระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง

 
 

5 ธันวาคม 2025, 16:23

5 ธันวาคม 2025, 15:43

5 ธันวาคม 2025, 08:52

5 ธันวาคม 2025, 08:50

