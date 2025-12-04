ทองแดงทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล! 🚨

ทองแดงยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ระดับกว่า 11,400 ดอลลาร์ต่อตัน
การประชุม “Asia Copper Week” ที่เพิ่งสิ้นสุดลง นักวิเคราะห์ชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ของ ภาวะขาดแคลนทองแดง ในเร็ว ๆ นี้
โรงกลั่นในจีนลดการผลิต
อุบัติเหตุในเหมืองหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณทองแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ากำลัง สะสมทองแดงจำนวนมาก เพื่อเตรียมรับความท้าทายในด้านความพร้อมระยะยาวและความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากการก่อสร้าง ดาต้าเซ็นเตอร์ และ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ทั้งหมดนี้สนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของทองแดงในระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง
COPPER (D1)
Source: xStation5
ตลาดเด่น: CHN.cash
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
อีกหนึ่งวันของ Meta – ค่าปรับ, AI และงบลงทุน (CAPEX)
ข่าวเด่นวันนี้:ตลาดเคลื่อนไหวระมัดระวัง รอข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของ FED