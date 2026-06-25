  
20:00 · 25 มิถุนายน 2026

💥 ทองคำถึงจุดชี้ชะตาแล้ว?

XAUUSD กำลังเข้าใกล้โซนราคาสำคัญ ซึ่งมักเป็นช่วงที่ตลาดสร้างความผันผวนรุนแรงได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

แทนที่จะคาดเดาทิศทาง เทรดเดอร์ที่มีระบบจะโฟกัสกับคำถามสำคัญเพียงข้อเดียว:
Smart Money กำลังสะสม (Accumulation) หรือกระจายของ (Distribution) อยู่ในบริเวณนี้?

Ajarn Toey CEO แห่ง Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์วิเคราะห์ XAUUSD มากกว่า 8 ปี จะมาแบ่งปันวิธีอ่านโครงสร้างตลาด และการวางแผนเทรดอย่างมีวินัยใน Gold Sniper Masterclass

📅 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 | เวลา 13:00 – 16:00 น.
📺 YouTube Live
🎟️ เข้าร่วมฟรี

📌 ลงทะเบียนฟรี:Link

⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ

 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
1️⃣ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน

2️⃣ รอรับอีเมลยืนยันจาก XTB

3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี

💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น

⏰ โปรโมชันมีเวลาจำกัด รีบรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต!

👉 สมัครเลยตอนนี้
👉 ฝากเงินเพื่อรับโบนัส

Need help? ติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้ตลอดเวลา

📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global

☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)

📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)

25 มิถุนายน 2026, 09:18

ข่าวเด่นวันนี้ 25 มิ.ย.
25 มิถุนายน 2026, 09:15

Super El Niño กระทบตลาดโลก: กลยุทธ์รับมือและโอกาสการลงทุน
25 มิถุนายน 2026, 09:00

🟡 ทองโลกร่วงแตะ $3982
25 มิถุนายน 2026, 08:46

WTI ดิ่งแรงหลังรายงานสต็อกน้ำมัน แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก