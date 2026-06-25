💥 ทองคำถึงจุดชี้ชะตาแล้ว?

XAUUSD กำลังเข้าใกล้โซนราคาสำคัญ ซึ่งมักเป็นช่วงที่ตลาดสร้างความผันผวนรุนแรงได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
แทนที่จะคาดเดาทิศทาง เทรดเดอร์ที่มีระบบจะโฟกัสกับคำถามสำคัญเพียงข้อเดียว:
Smart Money กำลังสะสม (Accumulation) หรือกระจายของ (Distribution) อยู่ในบริเวณนี้?
Ajarn Toey CEO แห่ง Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์วิเคราะห์ XAUUSD มากกว่า 8 ปี จะมาแบ่งปันวิธีอ่านโครงสร้างตลาด และการวางแผนเทรดอย่างมีวินัยใน Gold Sniper Masterclass
📅 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 | เวลา 13:00 – 16:00 น.
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