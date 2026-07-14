ถึงเวลาทดสอบความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ

- เวลา 13:30 น. จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดของเดือน ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเข้าชี้แจงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสตามวาระครึ่งปีในวันนี้เช่นกัน ตลาดจะเริ่มลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed หรือไม่?
- เวลา 13:30 น. จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดของเดือน ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเข้าชี้แจงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสตามวาระครึ่งปีในวันนี้เช่นกัน ตลาดจะเริ่มลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed หรือไม่?
การประกาศตัวเลข CPI เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ กำลังจะมาถึง โดยตัวชี้วัดหลายรายการบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) อาจชะลอตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.8%
หากตัวเลขออกมาลดลงมากกว่าคาด อาจช่วยคลายความกังวลของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) และกระตุ้นให้นักลงทุนลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป โดยปัจจุบันตลาดได้สะท้อนโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในการประชุมเดือนกันยายนไว้แล้วประมาณ 80%
การกลับมาปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน ส่งผลให้ตลาดกลับมาปรับมุมมองในเชิง Hawkish มากขึ้น โดยสถานการณ์หลักที่ตลาดคาดการณ์ในขณะนี้คือ FOMC อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งก่อนสิ้นปี
ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนกำลังจับตาหาสัญญาณอย่างระมัดระวังว่าแรงกดดันด้านราคากำลังชะลอตัวลง หรืออย่างน้อยไม่ได้เร่งตัวขึ้น
เงินเฟ้อ CPI
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศเวลา 13:30 น.
- ตลาดคาดว่า CPI ทั่วไป (Headline CPI) แบบรายปี จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 4.2% ในเดือนพฤษภาคม สู่ประมาณ 3.8% ในเดือนมิถุนายน
- ปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะช่วยกดดันเงินเฟ้อคือ การลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยคาดว่าราคาจะปรับลดลงประมาณ 10% MoM ในเดือนมิถุนายน
- สำหรับ Core CPI (เงินเฟ้อที่ไม่นับรวมราคาอาหารและพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูง) คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงและชะลอตัวได้ยาก ซึ่งเป็นตัวเลขที่ Fed ให้ความสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในระยะต่อไป
- ตลาดคาดการณ์ว่า Core CPI จะอยู่ที่ 2.8% YoY
รูปที่ 1: Core CPI และ PCE Inflation ของสหรัฐฯ (2016–2026)
Source: XTB Research, 14.07.2026
การแถลงของ Warsh
วันนี้ยังมีการเข้าชี้แจงต่อสภาคองเกรสตามวาระครึ่งปีของ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Chair)
กำหนดการ
โดยปกติ การชี้แจงทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่แถลงการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประมาณเวลา 13:30 น.
- เวลา 15:00 น. จะเริ่มต้นช่วงหลักของการไต่สวนอย่างเป็นทางการ
- หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)
- วันถัดไป (วันพุธ เวลา 15:00 น.) ประธาน Fed จะเข้าชี้แจงต่อ วุฒิสภา (Senate) ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตลาดยังคงไม่แน่ใจว่าทิศทางนโยบายการเงินของประธาน Fed คนใหม่จะเป็นอย่างไร โดยสัญญาณแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด เนื่องจากมีท่าที Hawkish ในระดับปานกลาง
คาดว่าคำถามจากสมาชิกสภาคองเกรสจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก
1. การยุติ Forward Guidance
ประธาน Fed คนใหม่เชื่อว่า การให้คำมั่นสัญญาด้านนโยบายในระยะยาว อาจทำให้ธนาคารกลางขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารนี้ เขาจะต้องนำเสนอกรอบแนวทางของแผนงานที่ต้องการดำเนินการในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า ใน Dot Plot ล่าสุด หรือประมาณการเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ Fed นั้น Warsh ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำประมาณการดังกล่าว
รูปที่ 2: ความแตกต่างระหว่าง Dot Plot เดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน (ระดับอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2026)
Source: FOMC, 14.07.2026
2. ความเป็นอิสระของ Fed
ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงการดำเนินงานของ Fed โดย Donald Trump ยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา แม้ว่าการประชุมในเดือนมิถุนายนจะช่วยลดความกังวลลงได้บางส่วน แต่หลายฝ่ายยังคงคาดว่า Warsh อาจพยายามดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของทำเนียบขาว
ย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมา อดีตประธาน Fed Jerome Powell เคยตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) โดย Powell ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นความพยายามกดดันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อผลักดันให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน Lisa Cook สมาชิกคณะกรรมการ Fed ก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางกฎหมายกับประธานาธิบดีเป็นเวลาหลายเดือน หลังจาก Trump พยายาม "ปลดออกจากตำแหน่ง" ซึ่งถูกมองว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น สมาชิกสภาคองเกรสมีแนวโน้มที่จะพยายามหาคำตอบต่อคำถามสำคัญว่า:
แนวทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของ Warsh แตกต่างจากแนวทางที่ Trump เสนอไว้อย่างไร?
3. เงินเฟ้อ
ประมาณ 90 นาทีก่อนเริ่มการไต่สวน จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน
ตลาดคาดว่า:
- Core CPI จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์อยู่ที่ 2.8%
- Headline CPI จะปรับลดลงเล็กน้อย โดยคาดการณ์อยู่ที่ 3.8%
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสำหรับการมองในแง่บวก เนื่องจากแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป
ดังนั้น สภาคองเกรสน่าจะต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดว่า Warsh มีแผนอย่างไรในการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed
สถานการณ์ในตลาดเงิน (Currency Market)
ก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร โดยลดลงประมาณ 0.1% ในรายวัน
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.14 เล็กน้อย
นอกจากการจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนและการแถลงของ Kevin Warsh ในอีกสองวันข้างหน้าแล้ว ตลาดยังให้ความสนใจกับข่าวจากตะวันออกกลาง
โดยต้องย้อนไปว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps: IRGC) ได้ออกแถลงการณ์ประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) จะถูกปิดสำหรับการเดินเรือ "จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม"
รูปที่ 3: EUR/USD (22.01 - 14.07)
Source: xStation, 14.07.2026
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