ตลาดเด่นรายวัน: ดอลลาร์ชนะอีกยก แต่โตเกียวกำลังเตรียมรับมือ

- USDJPY ยังคงเป็นหนึ่งในคู่เงินที่น่าจับตามองที่สุด จากการผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงจากการแทรกแซงของญี่ปุ่น
- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
- BoJ เริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังดำเนินไปช้ากว่าสหรัฐฯ อย่างมาก
- วันหยุดของญี่ปุ่นในวันนี้ทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง และเพิ่มความสนใจต่อความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกดดันเงินเยนผ่านต้นทุนพลังงาน พร้อมทั้งกระตุ้นความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ในเชิงเทคนิค USDJPY ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่การเข้าใกล้ระดับสูงสุดในอดีตยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวที่ผันผวน
- USDJPY ยังคงเป็นหนึ่งในคู่เงินที่น่าจับตามองที่สุด จากการผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงจากการแทรกแซงของญี่ปุ่น
- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
- BoJ เริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังดำเนินไปช้ากว่าสหรัฐฯ อย่างมาก
- วันหยุดของญี่ปุ่นในวันนี้ทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง และเพิ่มความสนใจต่อความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกดดันเงินเยนผ่านต้นทุนพลังงาน พร้อมทั้งกระตุ้นความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ในเชิงเทคนิค USDJPY ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่การเข้าใกล้ระดับสูงสุดในอดีตยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวที่ผันผวน
ตลาด USDJPY ในขณะนี้เปรียบเสมือนศึกระหว่างนักชกรุ่นเฮฟวี่เวตสองฝ่าย ฝั่งหนึ่งคือ ดอลลาร์สหรัฐ ที่ยังได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง และความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อีกฝั่งคือ เงินเยน ซึ่งแม้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเริ่มเดินหน้าปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ก็ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
ญี่ปุ่นได้ก้าวแรกในการยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงกว้างมาก ซึ่งยังเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
ขณะเดียวกัน USDJPY กำลังเคลื่อนไหวในระดับราคาที่ดึงดูดความสนใจจากทั้งนักเก็งกำไรและทางการญี่ปุ่นมากขึ้น วันนี้ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลง ซึ่งมักเพิ่มความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
ที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นส่งสัญญาณมาโดยตลอดว่าจะไม่ยอมให้ค่าเงินเยนผันผวนมากเกินไป ทำให้ตลาดยังคงต้องจับตาความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงินโดยตรง
โดยรวมแล้ว USDJPY ยังคงเป็นเหมือนการชกที่ ดอลลาร์ยังได้เปรียบจากปัจจัยพื้นฐาน แต่ยิ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นมากเท่าไร ความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาตอบโต้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ที่มา: xStation5
ปัจจัยสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทาง USDJPY
1. ญี่ปุ่นและความเสี่ยงจากการแทรกแซงค่าเงิน
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดของตลาด USDJPY ในขณะนี้ คือความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และย้ำหลายครั้งว่าจะไม่ปล่อยให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าผันผวนรุนแรงเกินไป โดยสิ่งที่ทางการให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงระดับของ USDJPY แต่รวมถึง ความเร็วของการอ่อนค่าของเงินเยน ด้วย
ในอดีต ญี่ปุ่นมักเข้าดำเนินการเมื่อค่าเงินเยนอ่อนค่ารวดเร็ว จนเริ่มส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือน เพราะค่าเงินที่อ่อนมากเกินไปทำให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบสูงขึ้น และยิ่งเพิ่มความยากในการควบคุมเงินเฟ้อ
วันนี้ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง และในภาวะเช่นนี้ เม็ดเงินซื้อขายที่ไม่มากก็สามารถทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวได้รุนแรงกว่าปกติ อีกทั้งหากทางการเลือกเข้าแทรกแซงในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อตลาดก็อาจยิ่งรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องรอจังหวะที่เหมาะสม เพราะการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศเร็วเกินไปอาจให้ผลเพียงชั่วคราว หากปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
2. ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนดอลลาร์
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ USDJPY ยังคงเป็นความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
แม้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่เส้นทางการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นยังมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในทางกลับกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง ขณะที่ตลาดยังประเมินว่า Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อใด และจะดำเนินการเร็วเพียงใด
สำหรับตลาดเงิน สิ่งที่สำคัญไม่ได้มีเพียงระดับดอกเบี้ยในปัจจุบัน แต่รวมถึง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และความคาดหวังต่อนโยบายการเงินในอนาคต
หาก Fed ยังคงส่งสัญญาณระมัดระวังและไม่เร่งผ่อนคลายนโยบายการเงิน ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มได้รับแรงหนุนต่อไป แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ จะเริ่มชะลอลง ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
ขณะที่ BoJ ต้องสร้างสมดุลระหว่างการปรับนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ กับการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทำให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยยังดำเนินไปอย่างระมัดระวัง
3. ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยน
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ USDJPY คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียทำให้ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน และผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น
ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อตลาดผ่านหลายช่องทาง
ช่องทางแรกคือ เงินเฟ้อ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นทำให้แรงกดดันด้านราคาลดลงได้ยากขึ้น และอาจจำกัดโอกาสที่ธนาคารกลางจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
อีกช่องทางหนึ่งคือ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ในช่วงที่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักโยกเงินเข้าสู่ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลก ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูง
สำหรับญี่ปุ่น ผลกระทบยิ่งเด่นชัด เนื่องจากประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ดุลการค้าแย่ลงและเพิ่มต้นทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระยะนี้กลับเป็นแรงกดดันต่อเงินเยน แม้ในอดีตเยนจะเคยถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ตาม
USDJPY: ดอลลาร์ยังนำเกม แต่ญี่ปุ่นยังไม่ยอมถอย
สถานการณ์ของ USDJPY ในปัจจุบันเป็นผลจากหลายปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อทิศทางตลาดพร้อมกัน
ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะเริ่มอ่อนตัวลง แต่ Fed ยังคงระมัดระวังในการเริ่มวงจรการลดดอกเบี้ย ส่งผลให้แรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ยังมีจำกัด
ขณะที่ญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทาย BoJ เริ่มเดินหน้าปรับนโยบายการเงินแล้ว แต่ความเร็วของการปรับเปลี่ยนยังค่อนข้างช้า ในเวลาเดียวกัน ทุกครั้งที่เงินเยนอ่อนค่าลงมากขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อกระทรวงการคลังญี่ปุ่นให้ต้องพิจารณาเข้าแทรกแซง เพื่อจำกัดผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนเกินไป
ในมุมมองทางเทคนิค USDJPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาเคลื่อนไหวภายในกรอบ Ascending Channel ขณะที่ดัชนี RSI ยังอยู่ในแดนบวกและยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) สะท้อนว่าแรงซื้อยังคงมีอยู่
คำถามสำคัญสำหรับตลาดคือ ความได้เปรียบด้านปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์จะมากพอที่จะเอาชนะแรงกดดันจากความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินหรือไม่
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