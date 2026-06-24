ตลาดกำลังหันหลังให้กับหุ้นเทคโนโลยีหรือไม่?

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าภาวะของบริษัทเทคโนโลยีเริ่มแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ปรับตัวขึ้นเป็นระดับ “ตัวเลขสามหลัก” ขณะที่บริษัท hyperscale ทั้งหมดกลับปรับตัวลดลง โดยสูญเสียมูลค่าตลาดตั้งแต่ระดับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงหลายสิบเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว
Shouldn’t the moves of these entities be linked in the context of investment in AI?
Problems with monetization
Massive AI investments by U.S. technology sector leaders require a strong justification in the form of monetization. It must be real in order to keep indices near their highs. It is precisely this wavering belief in monetization that is putting pressure on markets. How?
Until the next financial results are published, most of the market is forced to speculate; however, specialized data aggregators already exist today that indicate where and to what extent monetization is failing. One of them is the Silicon Data LLM Spending Index.
ที่มา: Bloomberg Finance LP
อย่างที่เห็นได้จากกราฟนี้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวของกราฟมีความสัมพันธ์สูงมากกับมูลค่าของบริษัทกลุ่ม hyperscale ดัชนีนี้จึงถูกใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางอ้อมและสัญญาณนำ (leading signal) ของการใช้จ่ายใน AI
ล่าสุดดัชนีดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และได้กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมลงไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงทำผลงานได้ดี เนื่องจากรายได้มาจากการขายฮาร์ดแวร์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน AI โดยตรง
ในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันสามารถเห็น “การแบ่งสองความเร็ว” (two-speed segmentation) อย่างชัดเจน คือกลุ่ม “ระดับต่ำ” และ “ระดับสูง” หรือ “frontier intelligence”
เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและความสามารถของโมเดล LLM จะเห็นว่า แม้ AI ระดับสูง (เช่น Fable, Mythos, ChatGPT 5.5 เป็นต้น) จะมีความสามารถที่โดดเด่น แต่ก็มีต้นทุนที่สูงมากเช่นกัน
ในทางกลับกัน โมเดลระดับต่ำกำลังเผชิญกับ “ภาวะราคาลดลงอย่างรุนแรง (price hyperdeflation)” อย่างตั้งใจ ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้โมเดลระดับต่ำมากขึ้น เนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งานส่วนใหญ่
บทเรียนและแนวโน้มในอนาคต
การเปลี่ยนไปใช้โมเดลที่ถูกกว่าและการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ปรากฏให้เห็นแล้วจากข้อมูลในกราฟก่อนหน้า โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ก็เคยเกิดการขึ้นลงรุนแรงในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่ม hyperscale
ลักษณะสำคัญของอุปสงค์และอุปทานคือ เมื่อไม่มีตัวแปรภายนอก (เช่น ข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์) เมื่อราคาลดลงเข้าใกล้ศูนย์ อุปสงค์จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดในเชิงทฤษฎี
โทเคน AI (AI tokens) จึงเป็นตัวอย่างของสินค้าที่เข้าใกล้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนี้มากที่สุดในเชิงปฏิบัติ
ที่มา: Bloomberg Finance LP
หากราคาลดลงตามแนวโน้มที่ชิป “Blackwell” รุ่นใหม่คาดว่าจะทำได้ (นักวิเคราะห์จาก SemiAnalysis ประเมินว่าสามารถลดต้นทุนได้ราว 99%) ในระยะยาวธุรกิจจะค่อย ๆ ปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงใหม่
โซลูชันที่ใช้ AI จะถูกยกระดับไปยังขั้นที่สูงขึ้นในห่วงโซ่การสร้างมูลค่า (value-creation chain) ช่วยเพิ่มอัตรากำไร (margin) และเมื่อเวลาผ่านไปจะเปิดโอกาสให้เกิดรอบการลงทุนใหม่ใน “โทเคน AI” อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา ซึ่งเป็นเวลาที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยอาจไม่มี
ความล่าช้าระหว่างมูลค่าหุ้น (valuations) กับดัชนีการใช้จ่ายด้าน AI ก็ยังเห็นได้ชัดจากกราฟเช่นกัน
ความกังวลเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI (AI monetization) อาจยังคงอยู่ และยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลดลงต่อได้
อย่างไรก็ตาม การปรับฐานรอบนี้ยังถูกมองว่าเป็นเพียง “แรงสะดุด” ของตลาดขาขึ้น AI มากกว่าจะเป็น “จุดจบของแนวโน้ม”
การพิสูจน์สมมติฐานการลงทุนใน AI อย่างแท้จริงน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า โดยปัจจัยสำคัญจะอยู่ที่เอกสาร IPO ของ Anthropic และ OpenAI ซึ่งอาจเข้าสู่สายตานักลงทุนภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
MSF.US (D1)
หุ้น Microsoft ขณะนี้อยู่ห่างจากระดับแนวต้านสำคัญอย่างยิ่งเพียงประมาณ 5% บริเวณ 300 ดอลลาร์
ระดับดังกล่าวเคยถูกทดสอบมาแล้วในช่วงการปรับตัวลงต้นปี 2025 และ 2026
เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมราคาในอดีต จะเห็นสัญญาณ “death cross” ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเชิงลบที่ค่อนข้างแรง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ Microsoft สัญญาณนี้กลับเกิดขึ้นใกล้ช่วงท้ายของรอบการปรับตัวลง มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วงลงรอบใหม่
ด้วยความแข็งแกร่งของแนวต้านบริเวณ 300 ดอลลาร์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในรอบปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
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