สรุปข่าวเช้า: น้ำมันร่วง หลัง Trump ประกาศสันติภาพ (12.06.2026)

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
- ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่า สหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ส่งผลให้แผนโจมตีของสหรัฐฯ ถูกระงับ และสร้างแรงหนุนเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก
- ข้อตกลงสันติภาพอาจถูกลงนามในยุโรปเร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้ โดยมีรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance เข้าร่วม
- ทางการเตหะรานยังคงรักษาระยะห่างจากคำประกาศของทำเนียบขาว โดยย้ำว่าการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่สำนักข่าว FARS มองว่าความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงอยู่ในระดับสูง
รายงานจาก Axios ระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึง:
• การหยุดยิง 60 วัน
• การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ
• การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงสูง โดยกองกำลังสหรัฐฯ ยิงโดรนรบของอิหร่านตก 2 ลำ หลังพยายามเข้าใกล้เรือพาณิชย์ในช่วงกลางคืน
กองทัพเรือ IRGC ของอิหร่านยังสกัดเรือบรรทุกน้ำมันที่พยายามผ่านช่องแคบโดยไม่ได้ประสานงาน และมีรายงานการระเบิดใกล้เมือง Sirik
📈 ตลาดหุ้นและบริษัท
- ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งแรงจากความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยดัชนี MSCI AC Asia Pacific เพิ่มขึ้น 3.5% ถือเป็นผลงานดีที่สุดในรอบ 2 เดือน
- Nikkei ของญี่ปุ่นเคยพุ่งเกือบ 4% ก่อนลดช่วงบวกเหลือ 2.8% ขณะที่สัญญา JP225 ติดลบเล็กน้อย
- Kospi ของเกาหลีใต้พุ่ง 5% ส่วน Hang Seng CE ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.6%
- ฟิวเจอร์สยุโรปปรับตัวขึ้นในช่วงตลาดเอเชีย ก่อนจะย่อตัวเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มเปิดบวก เนื่องจากแรงซื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดฟิวเจอร์สเมื่อวานนี้
- SpaceX เตรียมเปิดตัวใน Nasdaq วันนี้ หลังระดมทุน IPO มูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์ โดยตลาดนอกระบบประเมินราคาหุ้นสูงกว่าราคา IPO ถึง 35% สะท้อนมูลค่าบริษัทระดับ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์
- Adobe Inc. รายงานการลาออกของ CFO ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อทีมบริหาร หลังจากก่อนหน้านี้ CEO ก็ประกาศลาออกเช่นกัน
- หุ้น Intel ปรับตัวขึ้นแรง หลัง Bank of America ปรับคำแนะนำหุ้นเป็น “ซื้อ”
- Alibaba เสนอซื้อกิจการ Pupu มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อแข่งขันโดยตรงกับ Meituan ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
📊 เศรษฐกิจมหภาคและพันธบัตร
- Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 4.47%
- ตลาดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนมุมมองต่อ Fed อย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ครั้งถัดไปจะเลื่อนไปเป็นไตรมาสแรกของปี 2027
- GDP ของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายนหดตัว 0.1% MoM ตามคาด ขณะที่ภาคบริการชะลอตัวลง 0.2%
- เงินเฟ้อ CPI ขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.6% YoY ลดลงจาก 2.9% ในเดือนเมษายน
- PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ลดลงสู่ 49.9 จุด สะท้อนผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมันร่วงแรงจากความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพ
- Brent หลุดต่ำกว่า $90/บาร์เรล ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม
- WTI ซื้อขายต่ำกว่า $85/บาร์เรล
- สต็อกพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังลดลงอย่างมาก
- สต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงของสิงคโปร์ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2013 ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5
- ทองคำ Spot ปรับตัวลง 0.7% แม้น้ำมันจะร่วง โดยราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่า $4,200/ออนซ์
💱 ค่าเงิน
ตลาดค่าเงินยังเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว
EURUSD อยู่ที่ 1.1567
หยวนจีนซื้อขายที่ 6.7642 ต่อดอลลาร์
เยนอ่อนค่าลง 0.2% สู่ระดับ 160.25 ต่อดอลลาร์ ยังคงอยู่ใกล้โซนที่อาจกระตุ้นการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น โดยตลาดคาดว่า BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
₿ คริปโต
Bitcoin ฟื้นตัวในช่วงตลาดเอเชีย แต่ล่าสุดกลับมาติดลบ 0.5% และร่วงต่ำกว่า $63,000
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