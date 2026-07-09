ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หลัง Trump ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว แต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือ?

- ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามเผชิญอุปสรรค
- หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้น
- เหตุใดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันอาจยังถูกจำกัดในระยะสั้น
- ตลาดยังคงหวังว่าจะสามารถหาทางออกได้อย่างรวดเร็ว
- ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามเผชิญอุปสรรค
- หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้น
- เหตุใดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันอาจยังถูกจำกัดในระยะสั้น
- ตลาดยังคงหวังว่าจะสามารถหาทางออกได้อย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นในเช้าวันนี้ หลังเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันอังคาร ส่งผลให้สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีตอบโต้ในช่วงข้ามคืน ขณะที่อิหร่านกลับมาโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียอีกครั้ง โดยมีรายงานการโจมตีในบาห์เรนและคูเวต และประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Trump ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าสงครามได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง และภายหลังยังได้ผ่อนน้ำเสียงลงเล็กน้อย โดยกล่าวว่าจะปล่อยให้ทีมเจรจาดำเนินการต่อไป ถึงกระนั้น เหตุการณ์ในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่า เส้นทางทางการทูตเพื่อยุติสงครามยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบาก
ตลาดการเงินตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัชนีหุ้นทั่วยุโรปปรับตัวลดลงในวงกว้าง โดย FTSE 100, DAX และ CAC 40 ต่างร่วงลงมากกว่า 1.5% ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 6% ในช่วงเช้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับมายืนเหนือระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความพยายามทางการทูตสะดุด
- แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระยะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้สะท้อนว่าความพยายามในการเจรจายุติสงครามได้หยุดชะงักลงอย่างชัดเจน
- แม้ Trump จะไม่ได้ประกาศว่าจะกลับมาเปิดสงครามกับอิหร่านโดยตรง แต่เขาแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลอิหร่านระหว่างการประชุมสุดยอด NATO ที่ประเทศตุรกี
หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวโดดเด่น
ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อตลาดการเงิน โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ
BP และ Shell เป็นหุ้นที่หนุนดัชนี FTSE 100 มากที่สุด โดย BP ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงเช้า และยังให้ผลตอบแทนเหนือกว่าหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกพุ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 9 จุดเบสิส (bps)
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 10 จุดเบสิส
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังทำให้ตลาดปรับมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่ แม้ปัจจุบันตลาดยังคงคาดการณ์เพียง การขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ของสหรัฐฯ และให้โอกาสต่ำกว่า 50% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สอง
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เลวร้ายลง หรือราคาน้ำมันกลับไปสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดอาจเริ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งหรือมากกว่า ทั้งในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยุโรป
เหตุใดราคาน้ำมันอาจยังไม่พุ่งแรงกว่านี้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากำลังกดดันราคาทองคำ ซึ่งปรับตัวลดลงเกือบ 2%
- ส่งผลให้หุ้นเหมืองแร่ได้รับแรงกดดัน โดย Fresnillo และ Antofagasta เป็นหนึ่งในหุ้นที่อ่อนแอที่สุดของดัชนี FTSE 100 ในวันนี้
- สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลาดกำลังจับตาว่าอิหร่านจะตอบสนองต่อคำกล่าวของ Donald Trump อย่างไร
- ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการผ่อนผันเกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแล้ว
- อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะไม่สามารถขายน้ำมันได้อีกต่อไป หากยังมีผู้ซื้อที่ยินดีซื้อ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยังมีอยู่ เพียงแต่การชำระเงินอาจต้องดำเนินการผ่านสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญ
- นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันยังไม่พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในวันนี้
- หากราคาน้ำมัน Brent จะทะลุระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องเห็นการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้อิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้ และจะเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหญ่
ตลาดยังเชื่อว่าสถานการณ์สามารถคลี่คลายได้
- แม้เหตุการณ์ล่าสุดจะสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผลักดันราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างมาก แต่ตลาดยังไม่ได้อยู่ในภาวะตื่นตระหนก
- มุมมองหลักของตลาดยังคงเชื่อว่านี่เป็นปัญหาระยะสั้นที่สามารถคลี่คลายได้ และไม่น่าจะลุกลามเป็นความขัดแย้งในวงกว้าง
- ทั้งรัฐบาลอิหร่านและ Donald Trump ต่างมีท่าทีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นักลงทุนในตลาดหุ้นจึงยังคงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะหันกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองฝ่ายประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างเป็นทางการในระยะอันใกล้ ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวกลับขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาว และทำให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
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