เงินเฟ้อคลี่คลายแล้วจริงหรือ? UN เตือนว่ายังไม่ใช่

ราคาน้ำมันยังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก หลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเริ่มคลี่คลาย และการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง โดยราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวลงมาอยู่ที่ราว 74 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ WTI เคลื่อนไหวใกล้ 71 ดอลลาร์/บาร์เรล
ในเวลานี้ ตลาดดูเหมือนจะ ตัด "Geopolitical Premium" หรือเบี้ยความเสี่ยงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม ออกจากราคาน้ำมันและการคาดการณ์เงินเฟ้อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเชิงบวกดังกล่าว อาจเร็วเกินไป
OIL (D1)
จากกราฟราคาน้ำมัน สิ่งที่โดดเด่นคือค่า RSI ที่อยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ที่มา: xStation5
UNCTAD หน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ เตือนว่า แม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ (ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น) ต้นทุนด้านอาหารและพลังงานอาจยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกระยะ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผลกระทบที่ล่าช้าจากการหยุดชะงักก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ ค่าเบี้ยประกันภัย และราคาปุ๋ย ซึ่งยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่ต้อง นำเข้าพลังงานและอาหาร เพราะต้นทุนการขนส่งและการผลิตภาคเกษตรที่สูงขึ้น จะถูกส่งผ่านไปยัง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่น โดย UNCTAD ระบุว่า ยังมี 61 ประเทศ ที่มีความเสี่ยงต่อแรงกระแทกจากการนำเข้าน้ำมันและธัญพืช
NATGAS (D1)
ที่มา: xStation5
ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ โดยราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงกว่าราคาน้ำมันในวันนี้ ขณะที่ความเสี่ยงต่อการขนส่งก๊าซ LNG จากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงอยู่ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนพลังงานในยุโรปและเอเชียปรับลดลงได้ช้ากว่าที่คาด
ก๊าซที่มีราคาแพงขึ้นไม่ได้หมายถึงเพียง ค่าไฟและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น แต่ยังส่งผลต่อ ราคาปุ๋ย และท้ายที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตอาหาร ทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจยืดเยื้อนานกว่าที่การปรับตัวลงของราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวจะสะท้อน
ตลาดเริ่มคลายความกังวลบางส่วนจากสัญญาณทางการทูต โดยมีรายงานว่า ผู้แทนสหรัฐฯ เตรียมพบกับผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ที่กรุงโดฮา ขณะที่ปากีสถานเคยระบุว่ามีโอกาสที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กาตาร์ย้ำว่า การหารือครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมระดับสูงระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
ไพ่ใบสำคัญ: รัสเซีย
นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเป็นผลดีต่อรัสเซีย แต่การใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงการโจมตีทางอากาศที่ถี่ขึ้นภายในดินแดนรัสเซีย ทำให้เกิดคำถามว่า รัสเซียจะยังสามารถรักษาปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานได้มากน้อยเพียงใด
ตัวแทนของเครมลินยืนยันว่า ขณะนี้รัสเซียกำลังมองหา ซัพพลายเออร์เชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนเชื้อเพลิงภายในประเทศที่กำลังรุนแรงขึ้น แต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะนำเข้าจากแหล่งใด
สำหรับตลาดน้ำมัน ประเด็นสำคัญคือ หากรัสเซียเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ส่งออกเชื้อเพลิงสำเร็จรูป มาเป็น ผู้นำเข้าเชื้อเพลิง (แม้ยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบ) จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อกำลังการกลั่นที่ตึงตัวอยู่แล้ว ส่งผลให้ แม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับลดลง แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไป
USDIDX (D1)
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี หากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณหรือมีมติที่ เข้มงวด (Hawkish) มากกว่าที่ตลาดคาด ดอลลาร์ยังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้อีกมาก
ที่มา: xStation5
ปัจจุบัน Dollar Index ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 101 จุด ซึ่งเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ย่อมเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนให้กับประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานและอาหาร แม้ราคาน้ำมันในรูปดอลลาร์จะลดลง แต่หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ก็จะลดทอนประโยชน์ที่ประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะประเทศนอกสหรัฐฯ จะได้รับจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง
ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์
ในระยะสั้น ตลาดพลังงานกำลังสะท้อนความคาดหวังว่า สถานการณ์ความขัดแย้งจะคลี่คลาย (De-escalation) แต่ความเสี่ยงยังคงไม่สมดุล หากพิจารณาจากดัชนีตลาดหุ้นและราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนดูเหมือนจะ มองว่าสงครามได้จบลงแล้ว มากกว่าจะมองว่าเป็นเพียงความเป็นไปได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบัน ดูคล้ายกับ "การหยุดยิง" มากกว่าการสร้างสันติภาพ และเป็นการหยุดยิงที่มีการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นเป็นระยะ
นอกจากนี้ ข้อตกลงที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจายังมีเงื่อนไขหลายประการที่อาจดำเนินการได้ยาก เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการอนุมัติ เช่น จาก รัฐสภาสหรัฐฯ อีกทั้งทั้งสองฝ่ายยังมีข้อเรียกร้องที่ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการยอมรับ โดยทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านมีเวลาจนถึง เดือนสิงหาคม ในการบรรลุข้อตกลงที่แท้จริง หรือยืนยันว่าการประนีประนอมไม่สามารถเกิดขึ้นได้
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