US OPEN: ดัชนีหุ้นทั้งหมดทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล!

ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยบรรยากาศเชิงบวก ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาดและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมของเฟด
ตลาดโดยรวมปรับตัวขึ้น โดยดัชนีหลักทั้งหมดในสหรัฐฯ เปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล การเคลื่อนไหวของเฟดยิ่งเติมเชื้อไฟให้ตลาดร้อนแรง สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณว่าเฟดยังคงสนับสนุนตลาด แม้เศรษฐกิจจริงยังส่งสัญญาณความแข็งแรง สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อความอยากลงทุนและผลักดันดัชนีไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ แต่ก็กดดันค่าเงินดอลลาร์
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
การประชุม FOMC เมื่อวานนี้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม
เฟดสัญญาณว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นภายในปีนี้ หากความเสี่ยงต่อแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจน ตลาดตอบรับท่าทีสมดุลของเฟดอย่างบวก
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ลดลงเหลือ 231,000 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แสดงถึงการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังการปรับตัวขึ้นครั้งก่อน
ดัชนีการผลิตของ Philadelphia Fed ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นที่ 23.2 เทียบกับคาดการณ์เพียง 1.7 สูงที่สุดในรอบหลายเดือน แสดงถึงการฟื้นตัวที่แข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ทั้งสองตัวเลขรวมกันสะท้อนว่าถึงแม้จะมีความกังวลต่อแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมอเมริกากำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน
US100 (กรอบเวลา D1)
Source:xStation
วิเคราะห์ US100 (D1)
ดัชนี US100 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน เคลื่อนไหวในช่วงบนของช่องราคาและรักษาโมเมนตัมหลังทะลุแนวต้านเดิม การจัดเรียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ แท่งเทียนที่ปรับตัวขึ้นในหลายช่วงที่ผ่านมาแสดงถึงความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI แสดงถึงโซนซื้อเกิน จึงเป็นไปได้ว่าตลาดอาจมีการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น
ข่าวบริษัท
Intel (INTC.US) / Nvidia (NVDA.US) – Nvidia ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel และร่วมมือพัฒนาโปรเจกต์ชิปใหม่ ราคาหุ้น Intel ปรับขึ้นกว่า 30% และ Nvidia เพิ่มขึ้น 3%
AMD (AMD.US) – คู่แข่งหลักของ Intel ปรับตัวลดลง 4% ในการเปิดตลาดจากข่าวการลงทุนของ Nvidia ใน Intel
89bio (ETNB.US) – Roche ประกาศเข้าซื้อบริษัทไบโอเทคที่ราคา 14.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันราว 80% ทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับขึ้นตาม
CrowdStrike (CRWD.US) – บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์และคลาวด์ปรับตัวขึ้น 6% จากข้อมูลคาดการณ์รายได้ AI
Cracker Barrel (CBRL.US) – หุ้นของเครือร้านอาหารปรับลดเกือบ 10% หลังรายงานผลประกอบการอ่อนแอ