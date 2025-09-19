อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: ดัชนีหุ้นทั้งหมดทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล!

08:30 19 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยบรรยากาศเชิงบวก ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาดและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมของเฟด
ตลาดโดยรวมปรับตัวขึ้น โดยดัชนีหลักทั้งหมดในสหรัฐฯ เปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล การเคลื่อนไหวของเฟดยิ่งเติมเชื้อไฟให้ตลาดร้อนแรง สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณว่าเฟดยังคงสนับสนุนตลาด แม้เศรษฐกิจจริงยังส่งสัญญาณความแข็งแรง สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อความอยากลงทุนและผลักดันดัชนีไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ แต่ก็กดดันค่าเงินดอลลาร์

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • การประชุม FOMC เมื่อวานนี้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม

  • เฟดสัญญาณว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นภายในปีนี้ หากความเสี่ยงต่อแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจน ตลาดตอบรับท่าทีสมดุลของเฟดอย่างบวก

  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ลดลงเหลือ 231,000 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แสดงถึงการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังการปรับตัวขึ้นครั้งก่อน

  • ดัชนีการผลิตของ Philadelphia Fed ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นที่ 23.2 เทียบกับคาดการณ์เพียง 1.7 สูงที่สุดในรอบหลายเดือน แสดงถึงการฟื้นตัวที่แข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ทั้งสองตัวเลขรวมกันสะท้อนว่าถึงแม้จะมีความกังวลต่อแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมอเมริกากำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน

US100 (กรอบเวลา D1)

 

Source:xStation

วิเคราะห์ US100 (D1)
ดัชนี US100 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน เคลื่อนไหวในช่วงบนของช่องราคาและรักษาโมเมนตัมหลังทะลุแนวต้านเดิม การจัดเรียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ แท่งเทียนที่ปรับตัวขึ้นในหลายช่วงที่ผ่านมาแสดงถึงความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI แสดงถึงโซนซื้อเกิน จึงเป็นไปได้ว่าตลาดอาจมีการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น

ข่าวบริษัท

  • Intel (INTC.US) / Nvidia (NVDA.US) – Nvidia ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel และร่วมมือพัฒนาโปรเจกต์ชิปใหม่ ราคาหุ้น Intel ปรับขึ้นกว่า 30% และ Nvidia เพิ่มขึ้น 3%

  • AMD (AMD.US) – คู่แข่งหลักของ Intel ปรับตัวลดลง 4% ในการเปิดตลาดจากข่าวการลงทุนของ Nvidia ใน Intel

  • 89bio (ETNB.US) – Roche ประกาศเข้าซื้อบริษัทไบโอเทคที่ราคา 14.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันราว 80% ทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับขึ้นตาม

  • CrowdStrike (CRWD.US) – บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์และคลาวด์ปรับตัวขึ้น 6% จากข้อมูลคาดการณ์รายได้ AI

  • Cracker Barrel (CBRL.US) – หุ้นของเครือร้านอาหารปรับลดเกือบ 10% หลังรายงานผลประกอบการอ่อนแอ

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก