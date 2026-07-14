US OPEN: เงินทุนไหลออกจากหุ้นกลุ่มหน่วยความจำอีกครั้ง วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันตั้งแต่เปิดตลาด 🚨

- ฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าตลาด Wall Street มีแนวโน้มเปิดในแดนลบ แม้แรงปรับฐานจะไม่รุนแรงเท่ากับตลาดเอเชียและยุโรป
- สัญญา S&P 500 Futures ลดลงประมาณ 0.3%, Nasdaq 100 Futures ร่วงเกือบ 1% ขณะที่ Dow Jones Futures ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับอ้างอิง
- ปัจจัยกดดันหลักมาจากการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอีกครั้งบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ หลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีกันเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์ และอิหร่านประกาศ "ปิดช่องแคบฮอร์มุซ" จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายกว่า 140 แห่ง ในอิหร่าน รวมถึงการใช้งาน โดรนรบทางทะเล เป็นครั้งแรก ขณะที่อิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวต บาห์เรน จอร์แดน โอมาน และกาตาร์
- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐฯ จะเข้ามา "ดูแลความปลอดภัยของช่องแคบ" และคาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับภารกิจดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการคงบทบาททางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงเปิดตลาด หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวัน โดยการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากการประเมินมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ใหม่ หลังการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของ SK Hynix เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้จะสร้างความสนใจอย่างมาก แต่ราคาหุ้นกลับผันผวนอย่างรุนแรงตั้งแต่วันแรกของการซื้อขาย
ภาคพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบหนักที่สุด จากแรงเทขายในหุ้นชิปหน่วยความจำและชิป AI
ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวลดลง โดยทั้ง ทองคำ และ เงิน ต่างร่วงลง ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผิดปกติเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน และอาจสะท้อนว่านักลงทุนกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานขึ้น หลังจากตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้
ข้อมูลบริษัท
- SK Hynix (SKHY) – หุ้น ADR ของบริษัทในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากถึง 8–10% ในวันนี้ หลังจากเพิ่งเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 13% ในวันแรกของการซื้อขาย ขณะที่หุ้นในตลาดเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 15% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท หลังนักลงทุนเข้าขายทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จากกระแสบูมของหน่วยความจำ HBM สำหรับ AI
- กลุ่มหน่วยความจำและชิป – ETF กลุ่มหน่วยความจำ Roundhill Memory (DRAM) ร่วงลงมากถึง 9%, SanDisk ลดลง 5.5%, ขณะที่ Western Digital และ Micron Technology ต่างปรับตัวลง 5% ส่วน ETF เซมิคอนดักเตอร์ iShares Semiconductor ETF (SOXX) ลดลง 2% โดยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจาก Intel (-2.5%) และ AMD (-2%) ตลาดกำลังกลับมาทดสอบระดับมูลค่าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกครั้ง หลังจากช่วงเวลายาวนานของการปรับขึ้นจากความคาดหวังเชิงบวก
- TSMC – ผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากไต้หวัน รายงานรายได้เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าขอบบนของคาดการณ์ ซึ่งยืนยันว่าอุปสงค์ด้านกำลังการผลิตสำหรับ AI ยังคงแข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นปรับขึ้นประมาณ 1% แม้บรรยากาศโดยรวมของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะอ่อนแอ
- CCC Intelligent Solutions – หุ้นปรับตัวขึ้น 2% หลังรายงานจาก Bloomberg ระบุว่า Elliott Investment Management ได้เข้าถือหุ้นจำนวนมากในบริษัท ก่อนที่จะเริ่มมีการเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายกิจการ
- MGM Resorts – หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังรายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่า บริษัทกำลังเจรจาแบบส่วนตัวกับ Barry Diller ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท People Inc เคยยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการบริษัทโรงแรมและคาสิโนรายใหญ่นี้เมื่อเดือนมิถุนายน
- บริษัทพลังงาน – หุ้นของ Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil และ Chevron ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1–2% หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากเหตุโจมตีในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทองคำร่วงต่อเนื่อง ขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง 3% หลังถ้อยแถลงจาก Waller แห่ง Fed 🏛️
🚨 ทรัมป์เก็บ 20% ถ้าส่งผ่านฮอร์มุซ
BREAKING: ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียม” 20% สำหรับการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ 🚢
บริษัทใดบ้างที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้? ❓ (13.07.2026)