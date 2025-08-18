📈 US Premarket: Wall Street ปรับตัวขึ้น

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐ (US30, กรอบรายวัน)
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้จะชะลอการปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผย ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม
ดัชนี Dow Jones (US30) โดดเด่นจากแรงซื้อหุ้น UnitedHealth (UNH.US) หลัง Berkshire Hathaway เปิดเผยถือหุ้นในบริษัท ทำให้ราคาหุ้นพุ่ง
หุ้นกลุ่ม ผู้สร้างบ้าน เช่น Lennar และ DR Horton ปรับตัวขึ้นตาม
นักลงทุนจับตา Intel ที่กำลังผ่าน แนวต้านเทคนิคสำคัญ หลังข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจเข้าซื้อหุ้นบางส่วน
เหตุการณ์สำคัญวันนี้
ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน จะหารือเรื่อง การหยุดยิงในยูเครน (19:00 GMT)
รอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
12:30 GMT – ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม
13:15 GMT – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
14:00 GMT – ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน และคาดการณ์เงินเฟ้อ (เบื้องต้น สิงหาคม)
🏢 Company News
UnitedHealth (UNH.US) – ราคาหุ้นพุ่ง 11% หลัง Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เปิดเผยการลงทุนใหม่ในบริษัทประกันสุขภาพที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม นักลงทุนมองว่าเป็นโอกาส “value” แม้จะมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงจากโครงการ Medicare
Intel (INTC.US) – พรีมาร์เก็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลัง Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาการถือหุ้นในบริษัท ตลาดมองว่าเป็นการ ยืนยันตำแหน่งสำคัญของ Intel ในฐานะผู้ผลิตภายในประเทศ
Applied Materials (AMAT.US) – หุ้นร่วงเกือบ 15% หลังบริษัทออกคำแนะนำไตรมาส 4 อ่อนแอ เนื่องจากความต้องการจากจีนชะลอตัว กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงภาษีและความพึ่งพาตลาดจีน
DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – ปรับขึ้นเกือบ 4% หลัง Berkshire Hathaway เพิ่มการลงทุนในกลุ่มบ้านจัดสรรสหรัฐ เปิดเผยถือหุ้นใหม่ใน DR Horton และเพิ่มสัดส่วนใหญ่ใน Lennar
Target (TGT.US) – หุ้นร่วงเกือบ 2% หลัง Bank of America ปรับลดคำแนะนำจาก “neutral” เป็น “underperform” โดยอ้างถึงแนวโน้มระยะยาวที่ เสื่อมลง และการแข่งขันสูง
SanDisk (SNDK.US) – ร่วงเกือบ 10% แม้ผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง แต่ไม่ตรงตาม ความคาดหวังไม่เป็นทางการของนักลงทุน ทำให้เกิดแรงขายทำกำไร
Tapestry (TPR.US) – ขึ้น 2% หลัง Wells Fargo ปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้นและคงคำแนะนำ “overweight” ชี้ว่าการปรับตัวลดราคาล่าสุดเกินจริง
Twilio (TWLO.US) – เพิ่มกว่า 4% เนื่องจากบริษัทสื่อสารคลาวด์จะเข้าร่วม S&P MidCap 400 หลัง UnitedHealth เข้าซื้อ Amedisys ซึ่งอาจกระตุ้นแรงซื้อจากสถาบัน
🔎 UnitedHealth in Focus
หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 50% และยังอยู่ต่ำกว่า EMA200 วัน (เส้นสีแดง) ประมาณ 25–30% ซึ่งเป็นสภาพการณ์ล่าสุดที่เห็นช่วง COVID-19 panic
การเข้ามาของ Buffett อาจสัญญาณให้ตลาดเห็นว่า UNH มีมูลค่าน่าลงทุน และอาจทำให้ Wall Street ประเมิน พื้นฐานระยะยาวของบริษัทใหม่
Intel Breakout
Intel shares moved above the 200-day EMA yesterday, reversing a downward trend. Today’s pre-market gains open the way toward local highs.
