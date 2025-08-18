อ่านเพิ่มเติม

📈 US Premarket: Wall Street ปรับตัวขึ้น

09:36 18 สิงหาคม 2025

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐ (US30, กรอบรายวัน)
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้จะชะลอการปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผย ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม

  • ดัชนี Dow Jones (US30) โดดเด่นจากแรงซื้อหุ้น UnitedHealth (UNH.US) หลัง Berkshire Hathaway เปิดเผยถือหุ้นในบริษัท ทำให้ราคาหุ้นพุ่ง

  • หุ้นกลุ่ม ผู้สร้างบ้าน เช่น Lennar และ DR Horton ปรับตัวขึ้นตาม

  • นักลงทุนจับตา Intel ที่กำลังผ่าน แนวต้านเทคนิคสำคัญ หลังข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจเข้าซื้อหุ้นบางส่วน

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

  • ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน จะหารือเรื่อง การหยุดยิงในยูเครน (19:00 GMT)

รอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

  • 12:30 GMT – ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม

  • 13:15 GMT – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

  • 14:00 GMT – ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน และคาดการณ์เงินเฟ้อ (เบื้องต้น สิงหาคม)

Source: xStation5

🏢 Company News

UnitedHealth (UNH.US) – ราคาหุ้นพุ่ง 11% หลัง Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เปิดเผยการลงทุนใหม่ในบริษัทประกันสุขภาพที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม นักลงทุนมองว่าเป็นโอกาส “value” แม้จะมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงจากโครงการ Medicare

Intel (INTC.US) – พรีมาร์เก็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลัง Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาการถือหุ้นในบริษัท ตลาดมองว่าเป็นการ ยืนยันตำแหน่งสำคัญของ Intel ในฐานะผู้ผลิตภายในประเทศ

Applied Materials (AMAT.US) – หุ้นร่วงเกือบ 15% หลังบริษัทออกคำแนะนำไตรมาส 4 อ่อนแอ เนื่องจากความต้องการจากจีนชะลอตัว กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงภาษีและความพึ่งพาตลาดจีน

DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – ปรับขึ้นเกือบ 4% หลัง Berkshire Hathaway เพิ่มการลงทุนในกลุ่มบ้านจัดสรรสหรัฐ เปิดเผยถือหุ้นใหม่ใน DR Horton และเพิ่มสัดส่วนใหญ่ใน Lennar

Target (TGT.US) – หุ้นร่วงเกือบ 2% หลัง Bank of America ปรับลดคำแนะนำจาก “neutral” เป็น “underperform” โดยอ้างถึงแนวโน้มระยะยาวที่ เสื่อมลง และการแข่งขันสูง

SanDisk (SNDK.US) – ร่วงเกือบ 10% แม้ผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง แต่ไม่ตรงตาม ความคาดหวังไม่เป็นทางการของนักลงทุน ทำให้เกิดแรงขายทำกำไร

Tapestry (TPR.US) – ขึ้น 2% หลัง Wells Fargo ปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้นและคงคำแนะนำ “overweight” ชี้ว่าการปรับตัวลดราคาล่าสุดเกินจริง

Twilio (TWLO.US) – เพิ่มกว่า 4% เนื่องจากบริษัทสื่อสารคลาวด์จะเข้าร่วม S&P MidCap 400 หลัง UnitedHealth เข้าซื้อ Amedisys ซึ่งอาจกระตุ้นแรงซื้อจากสถาบัน

🔎 UnitedHealth in Focus

หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 50% และยังอยู่ต่ำกว่า EMA200 วัน (เส้นสีแดง) ประมาณ 25–30% ซึ่งเป็นสภาพการณ์ล่าสุดที่เห็นช่วง COVID-19 panic
การเข้ามาของ Buffett อาจสัญญาณให้ตลาดเห็นว่า UNH มีมูลค่าน่าลงทุน และอาจทำให้ Wall Street ประเมิน พื้นฐานระยะยาวของบริษัทใหม่

Intel Breakout

Intel shares moved above the 200-day EMA yesterday, reversing a downward trend. Today’s pre-market gains open the way toward local highs.

Source: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
