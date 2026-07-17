- US100 ร่วง 1.5% ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแรงขายหุ้นกลุ่มโมเมนตัม
- หุ้น Netflix ดิ่ง 9% หลังผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังและไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน
- กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวแย่กว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- US100 ร่วง 1.5% ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแรงขายหุ้นกลุ่มโมเมนตัม
- หุ้น Netflix ดิ่ง 9% หลังผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังและไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน
- กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวแย่กว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมด้วยโมเมนตัมที่อ่อนแอลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดที่สุดใน Nasdaq ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักสูงในดัชนีก็เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดเช่นกัน
- ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มหมุนออกจากบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเฉพาะผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ เช่น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง Micron, SanDisk, Samsung และ SK Hynix
- ตลาดเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่า กลุ่ม Hyperscaler อาจลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI มากเกินความจำเป็นหรือไม่ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม AI ที่มีความเก็งกำไรสูงที่สุดเผชิญแรงขายอย่างรุนแรง
- หุ้นกลุ่ม Hyperscaler ยังคงสามารถยืนได้ดีกว่าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ แต่การหมุนเวียนเงินลงทุนภายในกลุ่มเทคโนโลยียังไม่แข็งแกร่งพอที่จะชดเชยแรงเทขายในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
- ผลที่ตามมาคือ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาดเริ่มปรากฏชัดขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านเศรษฐกิจมหภาคให้กับตลาด
- เมื่อวานนี้ สหรัฐฯ ยืนยันอีกครั้งว่า มาตรการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซกลับมามีผลอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่การปะทะทางทหารระหว่างเตหะรานและวอชิงตันยังคงดำเนินต่อไป
- ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นประมาณ 20% จากระดับต่ำสุดล่าสุด และแม้ว่าข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนจะออกมาดีกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ โดยรวมยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีความผิดหวังเป็นรายบริษัท เช่น รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Netflix
อย่างไรก็ตาม ความกังวลกำลังเพิ่มขึ้นว่า ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาจกำลังเข้าสู่วงจรขาลงรอบใหม่
ยิ่งนักลงทุนเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้นี้เข้าสู่ราคาในตลาดมากขึ้นเท่าไร การหมุนเวียนเงินทุนออกจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็อาจรุนแรงขึ้นเท่านั้น
ล่าสุด Meta Platforms ประกาศแผนเปิดธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการขายกำลังประมวลผล AI ส่วนเกิน
หลังการประกาศดังกล่าว นักลงทุนเริ่มประเมินใหม่ว่า บริษัท Hyperscaler อย่าง Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet และ Oracle อาจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มากเกินไปหรือไม่ และสิ่งนี้อาจนำไปสู่การลดแผนการใช้จ่ายด้านทุน (CapEx) ในไตรมาสต่อ ๆ ไปหรือไม่
ตะกร้าหุ้น Goldman Sachs High Beta Momentum มีแนวโน้มปรับตัวลดลงประมาณ 23% ในเดือนนี้ ซึ่งอาจเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดในรอบ 17 ปี
ตะกร้าดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นอย่าง Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum และ Navitas Semiconductor ซึ่งหลายบริษัทเป็นหุ้น AI ยอดนิยมของนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ควรเน้นย้ำว่า การปรับตัวลงในปัจจุบันอาจเป็นเพียงการพักฐานชั่วคราวภายในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำยังคงแข็งแกร่ง
US100 (กรอบเวลา D1)
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า บริเวณ 28,200–30,700 จุด ได้กลายเป็นโซนกระจายสถานะ (Distribution Zone) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถสกัดการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ได้
หลังจากนั้น US100 ปรับตัวลงอย่างชัดเจนและหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเข้าสู่ทิศทางขาลง
ที่มา: xStation5
ในกราฟรายชั่วโมง (H1) พบว่า US100 กำลังเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบราคาขาลง (Descending Price Channel)
บริเวณ 28,000–28,200 จุด อาจเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ โดยระดับดังกล่าวอาจเป็นจุดที่ผู้ซื้อเริ่มกลับเข้ามาในตลาด
อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ในกรอบเวลารายชั่วโมงปัจจุบันอยู่ที่เพียง 14.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีเข้าสู่ภาวะ ขายมากเกินไปอย่างรุนแรง (Deeply Oversold) แล้ว
Source: xStation5
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