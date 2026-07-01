  
08:11 · 1 กรกฎาคม 2026

⬆️ US100 ปรับตัวขึ้น 1.6% ในช่วงปิดไตรมาส 2

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • วอลล์สตรีทปิดไตรมาสอย่างยอดเยี่ยม แต่กลับจบเดือนมิถุนายนด้วยผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในรอบหลายปี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดไตรมาสด้วยบรรยากาศเชิงบวกอย่างแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนโดยความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นระยะ แต่กลยุทธ์ “buying the dips” ยังคงเป็นแนวทางหลักของนักลงทุน

📊 ข้อมูลสำคัญจากวันนี้และไตรมาสที่ผ่านมา

🏆 ไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบหลายปี
ดัชนี S&P 500 ปิดไตรมาสด้วยผลงานดีที่สุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นราว 8 ล้านล้านดอลลาร์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
แรงหนุนหลักมาจาก:

  • ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับดี

💻 เทคโนโลยีและ AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

  • Nasdaq 100 (US100) ปรับขึ้น 1.6%
  • ดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (Philadelphia Semiconductor Index) มีแนวโน้มทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์

แรงหนุนสำคัญมาจาก:

  • ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
  • แนวโน้มโครงสร้างระยะยาวของ AI (Artificial Intelligence)

📉 ภาพเดือนมิถุนายน (June Swoon)
แม้ไตรมาสจะโดดเด่น แต่เดือนมิถุนายนกลับอ่อนตัว:

  • S&P 500 -0.8% ในเดือนนี้
  • ก่อนหน้านี้เคยลดลงเกือบ -5% แล้วฟื้นตัวบางส่วน

สาเหตุหลัก:

  • การหมุนเวียนเงินลงทุนไปยังหุ้นขนาดเล็ก (small caps)
  • การทำกำไรหลังจากตลาดปรับขึ้นแรงกว่า 5% ในเดือนพฤษภาคม

🛢️ ภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
ตลาดจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน ที่จัดขึ้นในกาตาร์

ความคาดหวังต่อ:

  • ข้อตกลงถาวร
  • การฟื้นตัวของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

👉 เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันดิบเข้าสู่ การปรับตัวลงรายไตรมาสที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด-19

US100 gains strongly for the second session in a row and is only 1.5% away from historical highs. Source: xStation5

US500 remains in a slight loss in June. Source: xStation5


 
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