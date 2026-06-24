⬇️ US100 ร่วง2.6%

- วันอังคารเป็นการซื้อขายที่เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก 💥
- วันอังคารเป็นการซื้อขายที่เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก 💥
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา “เรื่องราวหลัก” ของตลาดค่อนข้างเรียบง่าย: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือเครื่องยนต์ของการเติบโต และบริษัทที่ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ถูกมองว่าเป็นผู้ชนะที่แทบจะแน่นอนของทศวรรษหน้า
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแข่งขันกันประกาศแผนการใช้จ่ายลงทุน (capex) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตชิปทำสถิติใหม่เป็นระยะ และมูลค่าหุ้นปรับตัวขึ้นโดยแทบไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานมากนัก
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในวันอังคารได้ทำลายความเชื่อมั่นเชิงบวกนี้อย่างรุนแรง นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่ได้รับความสนใจว่า “การใช้จ่ายมหาศาลใน AI จะเปลี่ยนเป็นกำไรจริงเมื่อไหร่?”
ตัวกระตุ้นทันทีคือการร่วงลงของหุ้น SpaceX อย่างหนักในวันจันทร์ (-17%) หลัง IPO ซึ่งบริษัทต้องรีบระดมทุนเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว สะท้อนว่าแม้แต่บริษัทดาวเด่นของ “ยุคใหม่” ก็อาจต้องใช้เงินสดเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ ปัจจุบัน SpaceX ฟื้นตัวเล็กน้อยราว 1% แต่แรงกดดันยังคงกระจายไปทั่วทั้งกลุ่ม
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลางของแรงเทขาย:
- Micron ลดลงมากกว่า 8%
- Intel ลดลงเกือบ 7%
- AMD และ Qualcomm ลดลงมากกว่า 5%
- ETF เซมิคอนดักเตอร์ iShares SOXX ดิ่งเกือบ 6% ในการซื้อขาย pre-market
ในยุโรป:
- Infineon ลดลง 6.6%
- ASML ลดลง 6%
- STMicroelectronics ลดลงมากกว่า 7%
ในเอเชีย ผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่า:
- ดัชนี KOSPI ร่วง 10% ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
- Samsung และ SK Hynix ลดลง 12%
ปัจจัยมหภาคยิ่งซ้ำเติมแรงขายในตลาด Fed ภายใต้การนำของประธานคนใหม่ Kevin Warsh ส่งสัญญาณนโยบายเข้มงวดมากขึ้นต่อเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดเริ่มคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 50 bps ภายในสิ้นปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน (~4.19%) ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปี (USDIDX เหนือ 101) ขณะที่ทองคำลดลง 1.5% มาอยู่ราว 4,127 ดอลลาร์
น้ำมัน Brent ลดลงต่ำกว่า 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยปกติแล้วอาจเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น แต่ในขณะนี้ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้น เนื่องจากความกังวลหลักอยู่ที่ผลกระทบของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มเติบโต (growth stocks)
แล้วเรื่องมูลค่าหุ้นล่ะ?
ปัจจุบันดัชนี Nasdaq 100 มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E, trailing twelve months) อยู่ที่ประมาณ 35.3 เท่า ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ระดับนี้ยังห่างจากจุดสูงสุดที่ราว 39–40 เท่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสความคลั่งไคล้ AI อยู่ในระดับสูงสุด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: มูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับ “แพง” แต่ยังไม่ถึงจุดที่สามารถยืนยันได้ว่าฟองสบู่กำลังแตกโดยตรง
แต่ในสภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกำลังปรับตัวสูงขึ้น ความเปราะบางของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ AI ที่เริ่มสั่นคลอน กำลังกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทดสอบ “พรีเมียม” ที่ตลาดยอมจ่ายให้กับหุ้นเทคโนโลยีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
ที่มา: XTB
ตารางนี้แสดงราคาของเครื่องมือการเงินที่สำคัญที่สุด ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของความผันผวนในตลาดวันนี้
ที่มา: xStation
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