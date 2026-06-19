  
08:50 · 19 มิถุนายน 2026

US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Tech ปรับตัวขึ้น หลังข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านหนุนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ❗️

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) พุ่งขึ้นเกือบ 2.7% (+2% หลังการโรลโอเวอร์สัญญา) เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุดที่ราว 30,790 จุด หลังข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่านช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และดึงกระแสเงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างหุ้น

 

Source: xStation5

Risk On, Tech Up

กลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเพียงตัวเดียวที่ผลักดันการปรับตัวขึ้นของดัชนี Nasdaq 100 ในวันนี้ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.34% และมีน้ำหนักต่อการบวกของดัชนีมากที่สุดในรอบการซื้อขายนี้

การปรับขึ้นครั้งนี้ถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก ได้แก่:

  • Broadcom (+4.14%)
  • Nvidia (+1.94%)

ซึ่งสามารถชดเชยแรงกดดันจากหุ้น Microsoft (-0.89%) ได้อย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกัน:

  • กลุ่ม Communications (+0.69%) และ
  • กลุ่ม Consumer Discretionary (+0.55%)

ยังช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกเพิ่มเติม โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก Amazon (+1.97%)

อย่างไรก็ตาม แรงบวกในตลาดถูกลดทอนบางส่วนจาก:

  • กลุ่ม Energy (-2.30%)
  • และ Health Care (-0.78%)

โดยรวมแล้ว ภาพตลาดสะท้อนแรงซื้อที่กระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของ Nasdaq 100 ในรอบนี้

 

Source: XTB Research

Performance of Nasdaq 100 stocks today

🚀 Top 5 Gainers (Semiconductor & Storage Rally)

แรงซื้อวันนี้กระจุกตัวอย่างชัดเจนในกลุ่ม ชิปและหน่วยความจำ (semiconductors & storage) โดยหุ้นในกลุ่มนี้ครองอันดับผู้นำการปรับตัวขึ้นทั้งหมด

  • Marvell Technology: +11.44%
    นำตลาดแบบทิ้งห่างด้วยการปรับขึ้นเลขสองหลัก ต่อเนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นแรงตลอดปี
  • Sandisk: +10.41%
    ยังคงพุ่งแรงต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ทะลุ +812% แล้ว
  • Intel: +8.30%
    ดีดตัวแรงผ่านแนวต้านสำคัญระยะสั้น
  • Western Digital: +8.22%
    เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแรงซื้อในกลุ่ม storage อย่าง Sandisk
  • KLA Corporation: +7.77%
    ฟื้นตัวแรง แม้ภาพรวมระยะกลางและ YTD ยังอยู่ในแดนลบ

หุ้นกลุ่ม hardware อื่นที่โดดเด่น:

  • Micron Technology: +7.62%
  • Monolithic Power Systems: +6.31%
  • ARM Holdings: +5.86%

📉 Top 5 Losers (Software & Services Pressure)

ในทางกลับกัน แรงขายกระจุกตัวในกลุ่ม ซอฟต์แวร์ บริการ และบางบริษัท healthcare

  • Cognizant Technology Solutions: -9.17%
    ร่วงหนักที่สุดของวัน ทำให้ผลตอบแทน YTD ดิ่งลึกถึง -46.8%
  • Strategy: -4.55%
    ยังคงอยู่ในโมเมนตัมขาลง โดยผลตอบแทน 1 ปีติดลบเกิน -70%
  • Palantir Technologies: -3.38%
    ย่อตัวจากแรงหมุนกลุ่ม (sector rotation) แม้ยังเทรดที่ P/E สูงถึง 141.1
  • AppLovin: -3.21%
    กลับลงมาเป็นลบในเดือนนี้ และ YTD ประมาณ -31%
  • Datadog: -3.12%
    อ่อนตัว แม้ยังคงผลตอบแทน 1 ปีที่แข็งแกร่งราว +75.6%

ภาพรวม

ตลาด Nasdaq 100 วันนี้สะท้อนรูปแบบที่ชัดเจน:

“เงินไหลเข้า hardware / semiconductors และไหลออกจาก software & high-multiple names”

แรงซื้อถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มชิปเป็นหลัก ขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์และบางกลุ่ม speculative ถูกขายทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

 

Source: XTB Research

Summary of best and worst performers today

De-escalation of the US-Iran Conflict and Post-Fed pressure release

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump และคู่เจรจาจากอิหร่านได้เร่งกระบวนการและลงนามในบันทึกข้อตกลงสันติภาพฉบับชั่วคราวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ข้อตกลงดังกล่าวมีผลในวันพฤหัสบดี และเปิดทางให้:

  • การกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือ Strait of Hormuz
  • การทยอยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบอิหร่าน
  • การเริ่มต้นกรอบเจรจา 60 วัน แม้ประเด็นนิวเคลียร์ยังไม่ได้ข้อสรุป

การเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วไปสู่แนวทางการทูตนี้ทำให้:

  • “พรีเมียมสงคราม” ของน้ำมันหายไปอย่างรวดเร็ว
  • Brent crude ปรับตัวลงราว 3% ใกล้ระดับ $78/bbl
  • เงินทุนไหลออกจาก hedge ด้านพลังงานและกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น (risk assets)

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยจากฝั่งนโยบายการเงินก็ช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม โดย:

  • การประชุม FOMC ล่าสุด ลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้ม hawkish bias
  • แม้การแถลงของ Warsh จะค่อนข้าง “เรียบและสั้น” (laconic) แต่ไม่ได้สร้างแรงกดดันเชิงลบเพิ่มเติมต่อตลาด
 

USDIDX ปรับตัวขึ้นราว 1% ในสัปดาห์นี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากผลประชุม FOMC ภายใต้ท่าทีค่อนข้าง hawkish ในการแถลงครั้งแรกของ Warsh

ในทางกลับกัน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10-year Treasuries) ไม่ได้ตอบสนองด้วยความผันผวนที่มากนัก โดยสัญญา TNOTE (กราฟสีเหลืองแบบ inverted) เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว สะท้อนว่าตลาดพันธบัตรไม่ได้เกิดแรงขายหรือความตื่นตระหนกอย่างมีนัยสำคัญ

Source: xStation5

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