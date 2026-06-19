US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀

- Tech ปรับตัวขึ้น หลังข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านหนุนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ❗️
- Tech ปรับตัวขึ้น หลังข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านหนุนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ❗️
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) พุ่งขึ้นเกือบ 2.7% (+2% หลังการโรลโอเวอร์สัญญา) เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุดที่ราว 30,790 จุด หลังข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่านช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และดึงกระแสเงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างหุ้น
Source: xStation5
Risk On, Tech Up
กลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเพียงตัวเดียวที่ผลักดันการปรับตัวขึ้นของดัชนี Nasdaq 100 ในวันนี้ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.34% และมีน้ำหนักต่อการบวกของดัชนีมากที่สุดในรอบการซื้อขายนี้
การปรับขึ้นครั้งนี้ถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก ได้แก่:
- Broadcom (+4.14%)
- Nvidia (+1.94%)
ซึ่งสามารถชดเชยแรงกดดันจากหุ้น Microsoft (-0.89%) ได้อย่างเต็มที่
ในขณะเดียวกัน:
- กลุ่ม Communications (+0.69%) และ
- กลุ่ม Consumer Discretionary (+0.55%)
ยังช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกเพิ่มเติม โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก Amazon (+1.97%)
อย่างไรก็ตาม แรงบวกในตลาดถูกลดทอนบางส่วนจาก:
- กลุ่ม Energy (-2.30%)
- และ Health Care (-0.78%)
โดยรวมแล้ว ภาพตลาดสะท้อนแรงซื้อที่กระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของ Nasdaq 100 ในรอบนี้
Source: XTB Research
Performance of Nasdaq 100 stocks today
🚀 Top 5 Gainers (Semiconductor & Storage Rally)
แรงซื้อวันนี้กระจุกตัวอย่างชัดเจนในกลุ่ม ชิปและหน่วยความจำ (semiconductors & storage) โดยหุ้นในกลุ่มนี้ครองอันดับผู้นำการปรับตัวขึ้นทั้งหมด
- Marvell Technology: +11.44%
นำตลาดแบบทิ้งห่างด้วยการปรับขึ้นเลขสองหลัก ต่อเนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นแรงตลอดปี
- Sandisk: +10.41%
ยังคงพุ่งแรงต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ทะลุ +812% แล้ว
- Intel: +8.30%
ดีดตัวแรงผ่านแนวต้านสำคัญระยะสั้น
- Western Digital: +8.22%
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแรงซื้อในกลุ่ม storage อย่าง Sandisk
- KLA Corporation: +7.77%
ฟื้นตัวแรง แม้ภาพรวมระยะกลางและ YTD ยังอยู่ในแดนลบ
หุ้นกลุ่ม hardware อื่นที่โดดเด่น:
- Micron Technology: +7.62%
- Monolithic Power Systems: +6.31%
- ARM Holdings: +5.86%
📉 Top 5 Losers (Software & Services Pressure)
ในทางกลับกัน แรงขายกระจุกตัวในกลุ่ม ซอฟต์แวร์ บริการ และบางบริษัท healthcare
- Cognizant Technology Solutions: -9.17%
ร่วงหนักที่สุดของวัน ทำให้ผลตอบแทน YTD ดิ่งลึกถึง -46.8%
- Strategy: -4.55%
ยังคงอยู่ในโมเมนตัมขาลง โดยผลตอบแทน 1 ปีติดลบเกิน -70%
- Palantir Technologies: -3.38%
ย่อตัวจากแรงหมุนกลุ่ม (sector rotation) แม้ยังเทรดที่ P/E สูงถึง 141.1
- AppLovin: -3.21%
กลับลงมาเป็นลบในเดือนนี้ และ YTD ประมาณ -31%
- Datadog: -3.12%
อ่อนตัว แม้ยังคงผลตอบแทน 1 ปีที่แข็งแกร่งราว +75.6%
ภาพรวม
ตลาด Nasdaq 100 วันนี้สะท้อนรูปแบบที่ชัดเจน:
“เงินไหลเข้า hardware / semiconductors และไหลออกจาก software & high-multiple names”
แรงซื้อถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มชิปเป็นหลัก ขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์และบางกลุ่ม speculative ถูกขายทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
Source: XTB Research
Summary of best and worst performers today
De-escalation of the US-Iran Conflict and Post-Fed pressure release
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump และคู่เจรจาจากอิหร่านได้เร่งกระบวนการและลงนามในบันทึกข้อตกลงสันติภาพฉบับชั่วคราวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ข้อตกลงดังกล่าวมีผลในวันพฤหัสบดี และเปิดทางให้:
- การกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือ Strait of Hormuz
- การทยอยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบอิหร่าน
- การเริ่มต้นกรอบเจรจา 60 วัน แม้ประเด็นนิวเคลียร์ยังไม่ได้ข้อสรุป
การเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วไปสู่แนวทางการทูตนี้ทำให้:
- “พรีเมียมสงคราม” ของน้ำมันหายไปอย่างรวดเร็ว
- Brent crude ปรับตัวลงราว 3% ใกล้ระดับ $78/bbl
- เงินทุนไหลออกจาก hedge ด้านพลังงานและกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น (risk assets)
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยจากฝั่งนโยบายการเงินก็ช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม โดย:
- การประชุม FOMC ล่าสุด ลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้ม hawkish bias
- แม้การแถลงของ Warsh จะค่อนข้าง “เรียบและสั้น” (laconic) แต่ไม่ได้สร้างแรงกดดันเชิงลบเพิ่มเติมต่อตลาด
USDIDX ปรับตัวขึ้นราว 1% ในสัปดาห์นี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากผลประชุม FOMC ภายใต้ท่าทีค่อนข้าง hawkish ในการแถลงครั้งแรกของ Warsh
ในทางกลับกัน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10-year Treasuries) ไม่ได้ตอบสนองด้วยความผันผวนที่มากนัก โดยสัญญา TNOTE (กราฟสีเหลืองแบบ inverted) เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว สะท้อนว่าตลาดพันธบัตรไม่ได้เกิดแรงขายหรือความตื่นตระหนกอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
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