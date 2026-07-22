US100 พุ่งขึ้นเกือบ 2%

แม้จะมีสัญญาณเชิงลบด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่การซื้อขายในวันอังคารกลับช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
หลังจากตลาดปรับตัวลงสูงสุดถึง 7% จากจุดสูงสุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นต่อโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ และกำลังฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้า
- The leaders of the gains in the US are technology companies, mainly from the semiconductor sector, DRAM memory, and “neo-cloud”.
- Meanwhile, “SaaS” companies are mostly falling, as a result of a very selective interpretation of a Morgan Stanley report on the condition of the sector and its outlook.
Technical Analysis of US100 (D1)
จากกราฟ ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบการสะสม (Consolidation Range) ระหว่างระดับ 30,900 และ 28,450 จุด
แม้ราคาจะสามารถรักษาแนวรับบริเวณขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวได้ แต่แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน
ระดับสำคัญที่ฝั่งผู้ขายจับตามองคือ การทะลุเส้นแนวโน้มขาลง (Downtrend Line) บริเวณประมาณ 29,750 จุด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเปลี่ยนทิศทางของราคา
ที่มา: xStation5
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