📉 US100 ร่วงเกือบ 2% 🚩 หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งหนัก ขณะที่ SanDisk ร่วงแรงถึง 13%

- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดย SanDisk ดิ่งลงมากกว่า 13%
- สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงเกือบ 700 จุดในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ขยายการปรับตัวลงเป็นเกือบ 2%
- ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.4% ส่วน Dow Jones Industrial Average กลับปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.6% สะท้อนภาพ “ตลาดแคบลง” (market breadth อ่อนแอ) โดยหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจดั้งเดิมเริ่มทำผลงานดีกว่ากลุ่มเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
- ในภาวะดังกล่าว หุ้นกลุ่ม ยา บันเทิง กลาโหม และพลังงาน (oil & gas) ปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวม ท่ามกลางแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยี
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดย SanDisk ดิ่งลงมากกว่า 13%
- สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงเกือบ 700 จุดในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ขยายการปรับตัวลงเป็นเกือบ 2%
- ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.4% ส่วน Dow Jones Industrial Average กลับปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.6% สะท้อนภาพ “ตลาดแคบลง” (market breadth อ่อนแอ) โดยหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจดั้งเดิมเริ่มทำผลงานดีกว่ากลุ่มเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
- ในภาวะดังกล่าว หุ้นกลุ่ม ยา บันเทิง กลาโหม และพลังงาน (oil & gas) ปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวม ท่ามกลางแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยี
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวนำการปรับตัวลง
Nvidia และ TSMC ลดลงเกือบ 2% ขณะที่ SanDisk และ Micron ร่วงลงประมาณ 13% และ 6.5% ตามลำดับ ส่วน Tesla ปรับตัวลงมากกว่า 8% แม้ยอดส่งมอบรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเกือบ 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังไม่สามารถหนุนแรงซื้อได้
- ในขณะเดียวกัน สัญญาฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 ร่วงลงมากกว่า 700 จุด สู่บริเวณประมาณ 29,500 จุด โดยบางหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงแรงยิ่งกว่า เช่น Applied Materials (AMAT) ที่ลดลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน
- ด้านหุ้นอื่น ๆ Meta Platforms ลดลงเกือบ 4.5% ขณะที่แรงขายกระจายไปทั่วทั้งซัพพลายเชนของอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ Dell ไปจนถึง Arm Holdings
- อย่างไรก็ตาม หุ้นบางกลุ่มยังคงแข็งแกร่ง โดย Apple ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% เช่นเดียวกับ Microsoft ขณะที่หุ้นกลุ่มเภสัชกรรม สุขภาพ ไอทีเซอร์วิส และกลาโหม เช่น Lockheed Martin และ RTX Corp. ปรับตัวขึ้น
- แม้ตลาดจะปรับตัวลง แต่ HSBC ได้ปรับเพิ่มเป้าราคา Intel เป็น 200 ดอลลาร์ จาก 100 ดอลลาร์ พร้อมย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” โดยคาดว่าความต้องการ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์และธุรกิจ Intel Foundry จะเติบโตต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี 2026 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น Intel ยังลดลงมากกว่า 5% ในวันนี้ และเคลื่อนไหวต่ำกว่า 120 ดอลลาร์
- แรงกดดันเพิ่มเติมต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจมาจากรายงานที่ระบุว่า Apple กำลังพิจารณาจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตในจีน ซึ่งอาจสร้างความกังวลต่อการแข่งขันในระยะยาวของผู้ผลิตในสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
- ตามรายงานของ Bloomberg Apple อยู่ระหว่างหารือกับ ChangXin Memory Technologies (CXMT) และ Yangtze Memory Technologies (YMTC) เพื่อกระจายซัพพลายเชน แม้ทั้งสองบริษัทจะอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของ Pentagon
- Bloomberg ยังระบุว่า Apple ได้ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลทรัมป์เพื่อลดผลกระทบทางการเมืองจากความร่วมมือดังกล่าว โดยการขยายฐานซัพพลายเออร์จะช่วยให้ Apple มั่นใจเรื่องการจัดหาชิปและลดแรงกดดันด้านต้นทุนที่เคยทำให้ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าบางส่วน
S&P 500 volatility
แหล่งที่มา: xStation 5
ในกรอบเวลา รายชั่วโมง (H1) ค่า RSI ของดัชนี US100 ลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 30 เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนภาวะ “ขายมากเกินไป” (deeply oversold)
ขณะเดียวกัน ดัชนียังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 50-period และ 200-period EMA ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหุ้นกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำ ได้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยบางตัวปรับขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ และบางกรณีมากกว่า 1,000% ในรอบปี (เช่น SanDisk และ Micron) ขณะเดียวกันยังรายงานการเติบโตของรายได้และกำไรในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
ดังนั้น การปรับตัวลงในรอบนี้ อาจยังเป็นเพียงการ “พักฐานเพื่อทำกำไร” (profit-taking correction) มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระยะยาว
Source: xStation 5
SanDisk and Micron (D1)
The Roundhill Memory ETF (DRAM), which provides exposure to the memory semiconductor industry, is down nearly 20% during the shortened trading week after an extraordinary rally that saw the ETF almost triple from its April 2 launch to its late-June peak. Over the same period, Micron has fallen almost 15%, while SanDisk has plunged more than 20% in just two trading sessions.
หนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม หน่วยความจำ (memory sector) กำลังเผชิญแรงปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยแรงขายทำกำไรเข้ามากดดันอย่างหนักและชนะฝั่งแรงซื้อ แม้ว่าบริษัทจะเพิ่งรายงาน ผลประกอบการรายไตรมาสระดับสถิติสูงสุด และ ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการ (guidance) อย่างมีนัยสำคัญ
ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงกลับมาสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
แหล่งที่มา: xStation 5
Tesla ถูกกดดันอย่างหนัก ราคาหุ้นร่วง 7%
- Tesla ปรับตัวลงมากกว่า 7% แม้จะรายงานตัวเลขส่งมอบรถยนต์ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยบริษัทส่งมอบรถได้ 480,126 คัน สูงกว่าคาดการณ์ของ Wall Street ที่ 406,600 คัน ขณะที่การผลิตอยู่ที่ 451,758 คัน
- แรงกดดันด้านลบของตลาดอาจสะท้อนการ “ขายทำกำไร” หลังจากหุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นมากกว่า 13% ใน 4 วันก่อนหน้า
- ในส่วนของธุรกิจพลังงาน (energy storage) การติดตั้งอยู่ที่ 13.5 GWh แม้จะดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ของ William Blair ที่ 20.6 GWh
- ในเชิงเทคนิค หุ้น Tesla หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200-day EMA (เส้นสีแดง) หากราคาปิดต่ำกว่า 403 ดอลลาร์ อาจเป็นการยืนยันการกลับทิศของแนวโน้มเป็นขาลงอย่างชัดเจน
Source: xStation 5
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