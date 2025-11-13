ตลาดเด่น: US30

- The US30 is extending its gains after reaching a record closing level yesterday.
- The index is supported by a capital rotation from the technology sector into traditional value stocks.
- Among yesterday’s top performers on Wall Street were biotech stocks, which continue their strong momentum in premarket trading.
ดัชนี US30 ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ราว 48,000 จุด (+1.3%) ได้แรงหนุนจากการหมุนเวียนเงินทุนครั้งใหญ่ในวอลล์สตรีท
แม้การคลี่คลายปัญหาปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาด แต่ความกังวลต่อมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปในกลุ่ม AI ยังคงอยู่ ทำให้นักลงทุนหันกลับมาซื้อหุ้นในกลุ่ม value stocks แบบดั้งเดิมมากขึ้น
ดัชนี US30 ปรับตัวทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 30 วัน (EMA30) และสามารถยืนปิดเหนือแนวต้านเดิมบริเวณ 47,860 ได้อย่างมั่นคง การรักษาระดับเหนือแนวจิตวิทยา 48,000 จุด จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายขาขึ้นไปยังขอบบนของโครงสร้างทางเทคนิคล่าสุด อย่างไรก็ตาม การที่ RSI เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (overbought) อาจจำกัดโมเมนตัมบวกของหุ้นในกลุ่มเน้นมูลค่า (value stocks) ได้
(ที่มา: xStation5)
🔹 ปัจจัยขับเคลื่อน US30 วันนี้
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เตรียมลงมติในวันนี้ต่อร่างกฎหมายงบประมาณของวุฒิสภา ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ จะเป็นก้าวสำคัญในการยุติภาวะ “ชัตดาวน์” ของรัฐบาลที่ยืดเยื้อมากว่า 40 วัน กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมงบประมาณเต็มปีจนถึงเดือนมกราคม 2026 รวมถึงงบรายปีของหน่วยงานหลัก และการจ่ายค่าจ้างที่ค้างให้กับพนักงานรัฐ
ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) ฟื้นตัวขึ้นต้นสัปดาห์นี้หลังร่างกฎหมายผ่านวุฒิสภา ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตสายกลาง 8 คน อย่างไรก็ตาม ความคึกคักของตลาดกลับอยู่ไม่นาน เพราะเมื่อวันอังคารเกิดการ หมุนเวียนเงินทุนครั้งใหญ่จากหุ้นเติบโต (growth stocks) ไปยังหุ้นในภาค ป้องกันความเสี่ยง (defensive sectors) เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคและสุขภาพ
กลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นสูงเกินจริง โดยเฉพาะ Nvidia ที่ร่วงเกือบ 3% หลัง SoftBank ขายหุ้นออกทั้งหมด และผลประกอบการของผู้ให้บริการคลาวด์ด้าน AI อย่าง CoreWeave ออกมาต่ำกว่าคาด
แรงขับเคลื่อนหลักของระดับสูงสุดใหม่ของ DJIA มาจากหุ้นกลุ่ม ชีวเภสัชกรรม (biotech) ที่โดดเด่นในรอบล่าสุด
-
Merck & Co.: +4.8%
-
Amgen: +4.6%
-
Johnson & Johnson: +2.9%
ขณะที่หุ้นที่อ่อนตัวมีเพียงไม่กี่ตัว เช่น Nvidia, JPMorgan, Caterpillar และ Cisco น่าสังเกตว่า Apple (+1.7%) กลับเคลื่อนไหวสวนทาง โดยได้รับแรงหนุนจากการเป็นบริษัทที่มีทั้งลักษณะของหุ้นเติบโตและหุ้นมูลค่า ทำให้รอดพ้นจากแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยีครั้งนี้