US30 ปรับขึ้น 1.3% ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ 📈

US30 Futures พุ่ง 1.3% ทำระดับสูงสุดใหม่
-
ดัชนี Dow Jones (US30) ปรับขึ้นเกือบ 1.3% วันนี้ แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 22 สิงหาคม
-
การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากหุ้นหลัก ได้แก่ UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams และ Goldman Sachs ปรับขึ้น 2.2–3.2%
-
ตลาดตอบสนอง ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอ ด้วยความหวังว่า Fed จะลดดอกเบี้ยหลายครั้ง ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อยังใกล้เคียงคาดการณ์ (แม้อัตรา MoM เพิ่มเร็วขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม)
-
US30 (D1) – Futures ขึ้นเหนือ 46,000 จุด แต่ RSI ยังไม่ถึง 70 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่อยู่ในโซน overbought
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation5