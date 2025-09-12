อ่านเพิ่มเติม

US30 ปรับขึ้น 1.3% ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ 📈

08:40 12 กันยายน 2025

US30 Futures พุ่ง 1.3% ทำระดับสูงสุดใหม่

  • ดัชนี Dow Jones (US30) ปรับขึ้นเกือบ 1.3% วันนี้ แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 22 สิงหาคม

  • การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากหุ้นหลัก ได้แก่ UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams และ Goldman Sachs ปรับขึ้น 2.2–3.2%

  • ตลาดตอบสนอง ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอ ด้วยความหวังว่า Fed จะลดดอกเบี้ยหลายครั้ง ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อยังใกล้เคียงคาดการณ์ (แม้อัตรา MoM เพิ่มเร็วขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม)

  • US30 (D1) – Futures ขึ้นเหนือ 46,000 จุด แต่ RSI ยังไม่ถึง 70 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่อยู่ในโซน overbought

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก