US30 พุ่ง 1.4% ทำนิวไฮใหม่ 📈

🗽Wall Street rebounds after Fed Powell's dovish remarks at Jackson Hole
ฟิวเจอร์ส Dow Jones (US30) พุ่งขึ้นในช่วงสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ที่ Jackson Hole
พาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เฟดมองว่าผลกระทบเงินเฟ้อจากภาษีการค้าอาจเป็นเพียงชั่วคราว
ตลาดแรงงานมีความเสี่ยงขณะเดียวกันแรงกดดันเงินเฟ้อดูต่ำลง
นักลงทุนปรับเพิ่มเดิมพันต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ โดยคาดว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอาจเกิดขึ้น 2 ครั้งภายในสิ้นปี
น้ำเสียง “dovish” ของพาวเวลล์สร้างความประหลาดใจให้ Wall Street
ราคาตลาดคาดการณ์โอกาสปรับลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนอยู่ที่ 90% จาก 75% ก่อนสุนทรพจน์
ดัชนี Wall Street ปรับตัวขึ้น:
US2000 +3%
US500 +1.3%
US100 +1.5%
US30 (ฟิวเจอร์ส DJIA)
ทำจุดสูงสุดใหม่ของประวัติศาสตร์วันนี้
Source: xStation5