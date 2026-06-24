หุ้นเกาหลีถอยตัวลง กดดันบรรยากาศตลาดโลก 🚩 แล้ว US500 จะไปทางไหนต่อ?

- มูลค่าทรัพย์สินใน ETF แบบ leveraged ของเกาหลีพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสความคึกคักจาก AI โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ exposure มาจากผลิตภัณฑ์นอกประเทศ
- ดัชนี KOSPI ร่วงลงเกือบ 10% ภายในวันเดียว สะท้อนให้เห็นว่าการกระจุกตัวของการถือครอง (concentrated positioning) สามารถขยายความรุนแรงของการเคลื่อนไหวในตลาดได้อย่างมาก
- หุ้น Samsung ในรูปแบบ ADR ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรปรับตัวลงมากกว่า 10% ขณะที่นักลงทุนเริ่มประเมินโมเมนตัมของตลาด KOSPI ใหม่อีกครั้ง โดยดัชนีนี้มีโครงสร้างพึ่งพาหุ้นเทคโนโลยีเกาหลีอย่างสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากกระแสการลงทุนใน AI
- Goldman Sachs ประเมินว่า การเคลื่อนไหวของตลาดเพียง 5% อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสการปรับสมดุล (rebalancing flows) จาก ETF แบบ leveraged ของเกาหลีราว 4.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหุ้นเกาหลี
- ในขณะเดียวกัน Net Gamma Exposure (GEX) ของ S&P 500 ลดลงถึง 44% ภายในวันเดียว โดยระดับ 7,470 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับปิดวันที่ 22 มิถุนายนเพียง 2 จุด ยังคงเป็นแนวสำคัญที่แยกโหมดตลาดที่มีเสถียรภาพแบบ positive-gamma ออกจากโหมดที่อาจมีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- มูลค่าทรัพย์สินใน ETF แบบ leveraged ของเกาหลีพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสความคึกคักจาก AI โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ exposure มาจากผลิตภัณฑ์นอกประเทศ
- ดัชนี KOSPI ร่วงลงเกือบ 10% ภายในวันเดียว สะท้อนให้เห็นว่าการกระจุกตัวของการถือครอง (concentrated positioning) สามารถขยายความรุนแรงของการเคลื่อนไหวในตลาดได้อย่างมาก
- หุ้น Samsung ในรูปแบบ ADR ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรปรับตัวลงมากกว่า 10% ขณะที่นักลงทุนเริ่มประเมินโมเมนตัมของตลาด KOSPI ใหม่อีกครั้ง โดยดัชนีนี้มีโครงสร้างพึ่งพาหุ้นเทคโนโลยีเกาหลีอย่างสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากกระแสการลงทุนใน AI
- Goldman Sachs ประเมินว่า การเคลื่อนไหวของตลาดเพียง 5% อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสการปรับสมดุล (rebalancing flows) จาก ETF แบบ leveraged ของเกาหลีราว 4.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหุ้นเกาหลี
- ในขณะเดียวกัน Net Gamma Exposure (GEX) ของ S&P 500 ลดลงถึง 44% ภายในวันเดียว โดยระดับ 7,470 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับปิดวันที่ 22 มิถุนายนเพียง 2 จุด ยังคงเป็นแนวสำคัญที่แยกโหมดตลาดที่มีเสถียรภาพแบบ positive-gamma ออกจากโหมดที่อาจมีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นักลงทุนที่พยายามประเมินโมเมนตัมของวอลล์สตรีทส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับตลาดออปชันของสหรัฐฯ กระแส gamma ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (dealer gamma flows) และผลกระทบจากวันหมดอายุสัญญาออปชันรายไตรมาส (OPEX) ต่อดัชนี S&P 500
อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ชี้ไปยังแหล่งความเสี่ยงใหม่ที่อาจมีความสำคัญมากขึ้น นั่นคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ETF แบบ leveraged ในเกาหลีใต้
ตามข้อมูลของธนาคาร มูลค่าสินทรัพย์ใน ETF แบบ leveraged ของเกาหลีได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ exposure นี้มาจากกองทุนที่จดทะเบียนนอกประเทศเกาหลี ซึ่งยิ่งเพิ่มขนาดของกระแสการปรับสมดุลข้ามพรมแดน (cross-border rebalancing flows)
แรงอ่อนตัวเริ่มเห็นได้ชัดแล้วในหุ้นขนาดใหญ่ของเกาหลีอย่าง Samsung (SMSN.UK) ขณะที่ตลาดเกาหลีกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (concentration risk) ในตลาดโลกมากขึ้น
หากไม่มีหุ้นยักษ์อย่าง Samsung Electronics, SK Hynix และ LG Electronics ดัชนีหุ้นเกาหลีแทบจะเคลื่อนไหวทรงตัวในปีนี้ แต่ในความเป็นจริง ดัชนีกลับปรับตัวขึ้นเกือบ 90% นับตั้งแต่ต้นปี หลังนักลงทุนมองว่าบริษัทเทคโนโลยีเกาหลีเป็นผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากการขยายตัวของกระแส AI ทั่วโลก
เหตุการณ์สำคัญถัดไปเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เมื่อ Micron Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากวัฏจักรขาขึ้นของชิปหน่วยความจำ จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ
ในวันศุกร์ นักลงทุนยังจะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed และความผันผวนของตลาดในระยะสั้น
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- 7700
- 7800
แต่หากหลุดต่ำกว่า 7470:
โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นฝั่งลบ โดย dealer อาจต้องขายฟิวเจอร์สตามการปรับตัวลงของตลาด ซึ่งจะ:
- เพิ่มความผันผวน
- เร่งแรงโมเมนตัมขาลง
- ทำให้การปรับฐานรุนแรงขึ้น หากไม่มีแรงซื้อเข้ามารองรับอย่างรวดเร็ว
โซนที่มีความเสี่ยงต่อแรงเร่งขาลงมากที่สุดในขณะนี้อยู่บริเวณ 7450 และ 7400
เกาหลีอาจเป็นตัวเร่งความผันผวนของตลาดโลก
Goldman Sachs ระบุว่า ความนิยมระดับสูงเป็นประวัติการณ์ของ ETF แบบ leveraged ในเกาหลี อาจยิ่งเพิ่มความผันผวนของตลาดในระยะต่อไป
จากการประเมินของธนาคาร หากตลาดเคลื่อนไหวเพียง 5% จะบังคับให้ผู้ดูแลสภาพคล่อง (dealers) ที่สนับสนุน ETF เหล่านี้ต้องปรับสมดุล (rebalance) สถานะรวมราว 4.7 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 13% ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหุ้นเกาหลี
ผลกระทบระดับหุ้นรายตัว
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือผลกระทบในระดับหุ้นรายตัว โดย Goldman Sachs ประเมินว่าแรง rebalancing ที่อาจเกิดขึ้นจะกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของเกาหลี:
- SK Hynix: ประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์
- Samsung Electronics: ประมาณ 1.45 พันล้านดอลลาร์
คิดเป็นสัดส่วนราว 25% และ 21% ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของแต่ละบริษัทตามลำดับ
ซึ่งหมายความว่า แม้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ “กลไกเชิงเทคนิค” ของ ETF แบบ leveraged สามารถสร้างแรงเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
จะเกิด “Volmageddon” อีกครั้งหรือไม่?
ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของความตื่นตระหนกขั้นรุนแรง ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงประมาณ 170 จุดจากจุดสูงสุดล่าสุด ซึ่งยังถือว่าเป็นการย่อตัวในระดับค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับแรงขึ้นก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม การผสมกันของ:
- ความเสี่ยงจาก negative gamma ที่กำลังก่อตัวในตลาดออปชันสหรัฐฯ
- และ exposure ขนาดใหญ่ของ leveraged ETF ในเอเชีย
อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ตลาดไวต่อแรงกระแทกมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสภาพคล่องต่ำของฤดูร้อน ซึ่งอาจขยายความผันผวนได้มากกว่าปกติ
แม้แต่ตัวกระตุ้นที่ดู “ธรรมดา” เช่น ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนลง ท่าที Fed ที่เข้มงวดขึ้น หรือผลประกอบการที่ผิดคาดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ก็อาจนำไปสู่กระแสการ hedge และ rebalancing อัตโนมัติทั้งในสหรัฐฯ และเอเชียได้พร้อมกัน
บททดสอบของตลาดในระยะสั้น
ช่วงไม่กี่วันข้างหน้าอาจเป็นบททดสอบสำคัญ ไม่เพียงต่อระดับ 7470 ของ S&P 500 แต่ยังรวมถึงความสามารถของตลาดโลกในการดูดซับอิทธิพลของกลไกการเทรดเชิงระบบ (mechanical trading) และผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบ leveraged ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้น
สัญญา S&P 500 futures เคลื่อนไหวในแดนลบก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ แต่ปริมาณการซื้อขายยังอยู่ในระดับค่อนข้างเบา ดังนั้น ช่วง 20–30 นาทีแรกของตลาดนิวยอร์กอาจเป็นตัวชี้ขาดว่าแรงอ่อนตัวในวันนี้จะขยายเป็นการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้น หรือเป็นเพียงการย่อตัวระยะสั้นเท่านั้น
Source: xStation5
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