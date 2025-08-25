USD Index ลด 1% หลังแคนาดายกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐ

แคนาดาจะยกเว้นภาษีสินค้าสหรัฐหลายรายการภายใต้ข้อตกลง USMCA และจะยกเลิกภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐหลายรายการ สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้นและคริปโต ถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องหลังคำกล่าว ‘dovish’ ของพาวเวลล์ใน Jackson Hole แต่ไม่ใช่สำหรับดอลลาร์สหรัฐ
นี่ยังเป็นสัญญาณว่า ผลกระทบด้านลบและแรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีอาจอ่อนตัวลง ซึ่งทำให้การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดดู “มีความเสี่ยงน้อยลง” จากมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ
Source: xStation5