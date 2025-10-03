💲📈 USDIDX ฟื้นตัว +0.3% หลังจากปรับลง 4 วันติด

ดอลลาร์ฟื้นตัว หลังปรับลง 4 วันติด
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว +0.3% แม้เริ่มการซื้อขายอ่อนแรง กลับเข้าสู่ช่วง Consolidation ที่ดำเนินมาตั้งแต่สิงหาคม–กันยายน
-
สกุลที่อ่อนค่าต่อต่อล่าสุด: โครนานอร์เวย์ (USDNOK +0.95%) ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงเกือบ 6.5% ใน 4 วันล่าสุด
-
กลุ่ม G10 ที่อ่อนค่าตามดอลลาร์: โครนาสวีเดน (USDSEK +0.55%), ออสเตรเลียดอลลาร์ (AUDUSD -0.4%) โดยได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เหล็กและถ่านหิน
ปัจจัยหนุนดอลลาร์วันนี้:
-
Challenger Report ชี้การปลดพนักงานลดลงเกือบ 26% นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์
-
การยกเลิกการเผยแพร่ NFP ของวันพรุ่งนี้ ทำให้ตลาดโฟกัสสัญญาณแรงงานอื่นมากขึ้น
-
ความคิดเห็นเชิง Hawkish จากเจ้าหน้าที่ เฟด:
-
Lorie Logan, Dallas Fed: ระบุการลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเป็นการป้องกันแรงงานร่วงเร็ว พร้อมเน้นความต้องการผู้บริโภคยังแข็งแกร่งและต้องการนโยบายการเงินที่ Moderately Restrictive
-
หมายเหตุ: Logan ไม่ใช่สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนน FOMC
-
Source: xStation5
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000