08:26 · 3 ตุลาคม 2025

💲📈 USDIDX ฟื้นตัว +0.3% หลังจากปรับลง 4 วันติด

USDIDX
ดัชนี
-
-

ดอลลาร์ฟื้นตัว หลังปรับลง 4 วันติด

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว +0.3% แม้เริ่มการซื้อขายอ่อนแรง กลับเข้าสู่ช่วง Consolidation ที่ดำเนินมาตั้งแต่สิงหาคม–กันยายน

  • สกุลที่อ่อนค่าต่อต่อล่าสุด: โครนานอร์เวย์ (USDNOK +0.95%) ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงเกือบ 6.5% ใน 4 วันล่าสุด

  • กลุ่ม G10 ที่อ่อนค่าตามดอลลาร์: โครนาสวีเดน (USDSEK +0.55%), ออสเตรเลียดอลลาร์ (AUDUSD -0.4%) โดยได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เหล็กและถ่านหิน

ปัจจัยหนุนดอลลาร์วันนี้:

  • Challenger Report ชี้การปลดพนักงานลดลงเกือบ 26% นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์

  • การยกเลิกการเผยแพร่ NFP ของวันพรุ่งนี้ ทำให้ตลาดโฟกัสสัญญาณแรงงานอื่นมากขึ้น

  • ความคิดเห็นเชิง Hawkish จากเจ้าหน้าที่ เฟด:

    • Lorie Logan, Dallas Fed: ระบุการลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเป็นการป้องกันแรงงานร่วงเร็ว พร้อมเน้นความต้องการผู้บริโภคยังแข็งแกร่งและต้องการนโยบายการเงินที่ Moderately Restrictive

    • หมายเหตุ: Logan ไม่ใช่สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนน FOMC

Source: xStation5

3 ตุลาคม 2025, 16:18

ตลาดเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 15:55

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
3 ตุลาคม 2025, 08:29

ข่าวเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 08:27

Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000

