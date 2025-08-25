ตลาดเด่นวันนี้ : USDIDX

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลบกำไรที่ทำได้ตั้งแต่ต้นช่วงเอเชีย (ล่าสุด: +0.05%) สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ หลังจากสุนทรพจน์เชิงผ่อนคลายของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล เมื่อวันศุกร์ที่ Jackson Hole (ในเวลานั้น: -1%) ขณะเดียวกัน ตลาดเงินได้ลดความตื่นตัวลงเล็กน้อย โดยปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของสหรัฐลงเล็กน้อย
การเบรกเอาต์ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 และ 30 คาบ (สีเหลืองและม่วงอ่อน) เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ก่อนถูกหยุดลงหลังสุนทรพจน์ของพาวเวลเมื่อวันศุกร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาลดดอกเบี้ยสหรัฐ การปรับขึ้นหยุดที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ก่อนกลับทิศลงมาที่ระดับ 78.6% ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ
ที่มา: xStation5
อะไรที่กำลังขับเคลื่อน USDIDX วันนี้?
สุนทรพจน์ Jackson Hole ของ Jerome Powell: เปิดประตูไปสู่การลดดอกเบี้ยสหรัฐ โดยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงเชิงนโยบายการเงิน โดยเฉพาะ ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ตามข้อมูลการจ้างงาน (NFP) ล่าสุด และการปรับลดตัวเลขอย่างมากในช่วงหลายเดือนก่อนหน้า ปัจจัยเสี่ยงหลักคือการจ้างงานชะลอตัวและระยะเวลาการหางานที่นานขึ้น ซึ่งหากเศรษฐกิจชะลอตัวมากขึ้น อาจกลายเป็นการว่างงานที่สูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย: พันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น +1bp สู่ 3.71% และอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +2bp สู่ 4.27% การฟื้นตัวครั้งนี้ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดิ่งแรงเมื่อวันศุกร์ (-10bp ในพันธบัตรอายุ 2 ปี) ซึ่งตลาดอาจตีความเกินจริงเกินไป เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนของผลลัพธ์การประชุม FOMC ครั้งถัดไป
การคาดการณ์ตลาดเงินเย็นตัวลง: อัตราแลกเปลี่ยน Swap บ่งชี้ว่า ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ย 25bp ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 85% (จากประมาณ 90% เมื่อวันศุกร์) โดยการตัดสินใจของ FOMC จะขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาก่อนวันที่ 16–17 กันยายน (เช่น PCE, NFP)
มุมมองต่อการลดดอกเบี้ย: แม้ว่าตัวเลข Core PCE (คาดการณ์ 2.9% y/y) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed โปรดปราน อาจไม่ออกมาสูงกว่าคาด การลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนก็ยังมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การลดดอกเบี้ย 25bp เพียงครั้งเดียวอาจเป็นการ “ประกันความเสี่ยง” ต่อแรงกดดันจากตลาดแรงงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอบการผ่อนคลายใหญ่ในปี 2025